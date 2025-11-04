MEA ห่วงใย เตือนภัย อันตรายจากไฟฟ้า ในช่วง "ฝนตก-น้ำท่วม"

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยเตือนภัยประชาชน ให้เฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าในช่วงที่มีฝนตกหนักและเกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ โดย "น้ำ" คือตัวนำไฟฟ้าชั้นดี หากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดหรืออยู่ในระดับที่น้ำท่วมถึง อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว (ไฟดูด) ซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินได้
MEA เน้นย้ำข้อปฏิบัติเร่งด่วนและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
- ข้อปฏิบัติเร่งด่วนเมื่อเสี่ยงน้ำท่วม
ห้ามสัมผัสเด็ดขาด: ห้ามแตะต้องสวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆ ขณะที่ร่างกายเปียก หรือกำลังยืนอยู่บนพื้นที่เปียกชื้น มีน้ำขัง หรือน้ำท่วม
รีบตัดไฟทันที: หากพบน้ำเริ่มท่วมเข้าบ้าน ให้รีบสับคัตเอาต์หรือเบรกเกอร์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด
ย้ายขึ้นที่สูง: รีบย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและปลั๊กพ่วงขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมถึง
- ข้อแนะนำในการป้องกัน
ติดตั้งเครื่องป้องกัน: ระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นเกราะป้องกันอีกชั้น
- ตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
ปั๊มน้ำ: ควรจัดวางบนฐานที่สูงกว่าระดับน้ำท่วมถึง และควรมีหลังคาป้องกันฝน
โคมไฟสนาม / สายไฟ: ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดหรือเสี่ยงจมน้ำ
หากพบเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า เช่น การเคลื่อนย้ายปลั๊กไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า ให้รีบติดต่อการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวกและรวดเร็ว แอปพลิเคชัน: MEA Smart Life (ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android) , LINE: MEA Connect (@MEAthailand) (ตรวจสอบบัญชีทางการจากสัญลักษณ์โล่สีเขียว) เลือกเมนู “ติดต่อ MEA Call Center Online” , โทร: MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง