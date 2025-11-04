MEA เตือน! ดัดแปลงไฟบ้าน-ขุดบิตคอยน์ เสี่ยงไฟไหม้ และอันตรายถึงชีวิต

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ย้ำเตือนประชาชนถึงอันตรายร้ายแรงจากการดัดแปลงระบบไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง โดยเฉพาะการขุดบิตคอยน์ (Bitcoin) หลังเกิดเหตุอัคคีภัยรุนแรง ณ บ้านพักทาวน์โฮม 2 ชั้น ย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุคาดมาจากการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องที่ติดตั้งเครื่องขุดบิตคอยน์ MEA มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดความร้อนสะสมในสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ จนนำไปสู่การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นเหตุเพลิงไหม้ในที่สุด ดังที่ปรากฏในข่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังต้องเผชิญกับกระแสไฟฟ้ารั่วขณะเข้าระงับเหตุ MEA จึงขอย้ำเตือนซ้ำ ถึงอันตรายร้ายแรงจากการดัดแปลงระบบไฟฟ้า เพราะนอกจากจะผิดกฎหมายในกรณีที่มีการดัดแปลงมิเตอร์ หรือลักลอบใช้ไฟแล้ว ยังอาจนำไปสู่การสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้
MEA ขอย้ำเตือนประชาชนว่า การกระทำใด ๆ ที่เป็นการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้า ลักลอบพ่วงใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่การติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังสูงในบ้านโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำคุกและค่าปรับ แต่ยังอาจเป็นสาเหตุให้ระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง เกิดไฟดับเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และที่สำคัญที่สุดคือการนำตนเองและเพื่อนบ้านไปสู่ความเสี่ยงต่ออัคคีภัยและการสูญเสียชีวิต
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการกระทำที่ต้องสงสัยว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้า หรือพบเห็นการใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่เสี่ยงอันตราย ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ทันทีผ่านช่องทางของ MEA ได้แก่ แอปพลิเคชัน MEA Smart Life, Line: MEA Connect (@MEAthailand) หรือ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอขอบคุณภาพจาก : Decha Phetthai