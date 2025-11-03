“Kidz & Kitz” โหมโมเดิร์นเทรด BANDAI CARD ดันยอดโต30%

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด (Kidz & Kitz) ผู้แทนจำหน่ายและผลิตการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ บริษัท บันได จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เจ้าของลิขสิทธิ์การ์ดเกมชื่อดังระดับโลก “BANDAI CARD GAMES” เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ จัดงาน “BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Bangkok” มหกรรมการแข่งขันการ์ดเกมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1–2 พฤศจิกายน 2568 ณ MCC Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายในงานจัดเต็มทั้งการแข่งขันการ์ดเกมระดับประเทศ และกิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อมอบประสบการณ์สุดมันส์ให้เหล่าแฟนๆ การ์ดเกมได้ร่วมสนุกอย่างใกล้ชิด
นายจรกฤตย์ กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด เปิดเผยว่า งาน “BANDAI CARD GAMES Fest 25-26 in Bangkok” ครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย หลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดเมื่อปลายปี 2566 โดยในครั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเป็น 1 ใน 12 ประเทศเป้าหมายของ BANDAI CARD GAMES ในการทำการตลาดและการจัดงาน World Tour ด้วยกระแสตอบรับของแฟนๆ ทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และผู้เล่นมืออาชีพที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 9,000 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าการ์ดเกมในไทยเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อนหน้าซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เป็นผลมาจากการขยายฐานผู้เล่นทั้งกลุ่มมือใหม่และมืออาชีพ รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มแฟนการ์ตูนที่เริ่มหันมาสนใจและทดลองเล่นการ์ดเกมมากขึ้น สะท้อนถึงศักยภาพและความนิยมของตลาดการ์ดเกมในไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
“การเริ่มทำตลาดของแบรนด์ BANDAI CARD GAMES ในประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดงานอีเวนต์และการแข่งขันต่างๆ ส่งผลให้วงการการ์ดเกมกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งในกลุ่มนักเล่นเดิมและผู้เล่นหน้าใหม่ที่ต้องการสัมผัสความสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมในงาน ซึ่งช่วยให้การ์ดเกมกลายเป็นสื่อกลางที่สร้างความสัมพันธ์และความสุขให้กับคนทุกวัย” นายจรกฤตย์ กล่าว
นาย จรกฤตย์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมอีเวนต์ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาดของบริษัทฯ เพราะเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงและวัดผลได้จริง ในปี 2569 บริษัทมีแผนจัดงานแข่งขันและกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเช่นเคย ควบคู่ไปกับการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์และกิจกรรมสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานผู้เล่นในทุกกลุ่มอายุ โดยคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้เล่นการ์ดเกมมืออาชีพเพิ่มขึ้นอีก 20% จากปีที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายร้าน Card Game Authorized Retailer สำหรับร้านจำหน่ายการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้ต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การซื้อและเล่นการ์ดเกมให้สนุกและเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการนำเข้าการ์ดเกมใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งคาดว่าภายในปี 2569 จะมีร้านค้าพันธมิตรกว่า 100 ร้าน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 60 ร้านทั่วประเทศ พร้อมการขยายช่องทางจัดจำหน่ายไปยังกลุ่ม Modern Trade และ ร้านหนังสือ ต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง คาดว่าการขยายตัวดังกล่าวจะช่วยผลักดันยอดขายในปี 2569 เพิ่มขึ้นอีก 20% จากปีที่ผ่านมา