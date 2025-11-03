‘ELECTRONICS PRO DAY 2025’ โดยเซ็นทรัลพัฒนา สะท้อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำผู้นำ Lifestyle & Tech Destination ของไทย
• iPhone 17 Series เปิดขายในไทย กระแสตอบรับดีทั่วประเทศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สะท้อนการเป็นเดสติเนชั่นของทุกเทรนด์เทคโนโลยี
•เสริมพลัง Data-Driven Experience ด้วย The 1 เชื่อมลูกค้า–ร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง กับแคมเปญ “ELECTRONICS PRO DAY 2025” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Future Me รวบรวมสินค้า Mobile, IT & Gadget จากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปแห่งอนาคตที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งสร้าง ‘Destination for All’ ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต สำหรับสินค้ากลุ่ม Electronics & Gadgets ซึ่งสะท้อนเทรนด์การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ไม่ได้มองการซื้อสินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ว่าเป็นเพียงการตามเทรนด์ แต่เป็นการเลือกเครื่องมือที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต โดยแคมเปญนี้ได้รวบรวมร้านค้า Mobile, IT & Gadget จากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมโปรโมชันที่คุ้มค่าโดยเฉพาะสมาชิก The 1 ที่ช่วยกระตุ้นยอดจับจ่ายตลอดแคมเปญ สะท้อนการเป็นผู้นำด้าน Lifestyle & Tech Destination ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ”
และเมื่อเร็วๆ นี้ กับการรับเครื่อง ‘iPhone 17 Series’ ในวันวางจำหน่ายวันแรก เหล่าสาวกแอปเปิ้ลมาเข้าคิวรอคึกคักทุกสาขาไม่ต่ำกว่าหมื่นคน โดยเฉพาะที่ Apple Store centralwOrld แลนด์มาร์กไอคอนระดับโลก เปิดประตูต้อนรับคนไทยกลุ่มแรกที่จอง iPhone 17 Series ให้มารับเครื่องก่อนใครในประเทศไทย พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำ อาทิ iStudio by Copperwired, iStudio by SPVi, dotlife, TG, Advice, IT CITY, Studio7, JAYMART, BaNANA, Power Buy, AIS, TRUE และอีกมากมาย ให้เลือกซื้อ iPhone 17 Series ได้สะดวกสบายในที่เดียว “คุ้มสุดที่เซ็นทรัล” ผ่านโปรโมชันสุดพิเศษจากแคมเปญ ‘Electronics Pro Day 2025’ ที่อัดแน่นด้วยสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว
“คนไทยติดโผช้อป ‘อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์’ ติด Top 3 สินค้าขายดีแห่งยุค”
เผยผลสำรวจผู้บริโภค จาก PwC ในรายงาน "Voice of the Consumer Survey 2024" พบว่า 52% ของผู้บริโภคชาวไทยมีความต้องการใช้จ่ายสินค้าในหมวด ‘อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์’ มากเป็นอันดับ 3 รองจากสินค้าอุปโภคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย เนื่องด้วยสินค้ากลุ่มนี้ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม Mobile, IT & Gadget Products ที่จัดอยู่ในหมวด ‘ของมันต้องมี และต้องดีที่สุด’ ส่งผลให้ตัวเลขยอดใช้จ่ายผ่านแคมเปญของกลุ่มสินค้า Mobile, IT & Gadget products ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศปี 2024 เติบโตกว่า 30% เมื่อเทียบกับปี 2023
‘ศูนย์การค้าเซ็นทรัล’ ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำ Lifestyle & Tech Destination ด้าน Electronics & Gadgets อันดับ 1 ของประเทศ รวมที่สุดของสินค้าเทคโนโลยีและประสบการณ์ช้อปแห่งอนาคตไว้ในที่เดียว ครบทุกแบรนด์ดัง ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่มือถือรุ่นล่าสุด แก็ดเจ็ต สมาร์ทโฮม ไปจนถึงอุปกรณ์เสริม ครองตำแหน่ง ‘ของใหม่ต้องที่นี่’ ตั้งแต่สั่งจอง-รับเครื่อง ไปจนบริการหลังการขาย พร้อมโปรโมชั่นและแคมเปญดีๆ ตลอดปี ชวนสายเทคและคนรักแก็ดเจ็ตอัปเดตเทรนด์ล้ำก่อนใครในแคมเปญ “ELECTRONICS PRO DAY 2025” ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 36 สาขาทั่วประเทศ