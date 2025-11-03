บ้านปู เน็กซ์ ผนึก อมตะ วีเอ็น-โซลาร์บีเค ลุยติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในนิคมฯอมตะที่เวียดนาม

บ้านปู เน็กซ์ ผนึก อมตะ วีเอ็น และโซลาร์บีเค (SolarBK) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อปกำลังการผลิตรวม 227 เมกะวัตต์ ที่นิคมฯอมตะ 2แห่งในประเทศเวียดนามคาดเริ่มดำเนินการในช่วงต้นปี 2569 เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสำหรับลูกค้าในนิคมฯอมตะ และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ของเวียดนาม
ความร่วมมือระหว่างบริษัทบ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในเครือบ้านปู และบริษัทโซลาร์บีเค ที่จะให้บริการระบบโซลาร์สำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม ทั้งสองบริษัทได้ขยายพอร์ตโฟลิโอด้วยการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทอมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์ที่นิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง (686 เฮกตาร์) และนิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่น (410 เฮกตาร์) เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในเวียดนาม
พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติฉบับที่ 8 ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และความมั่งคงด้านพลังงาน โดยระบบโซลาร์จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ และสร้างประโยชน์ให้ผู้เช่าในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทั้งการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน และการลดต้นทุนระยะยาวโดยมองหาพลังงานทางเลือกที่ทันสมัย คุ้มค่า และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับอมตะ วีเอ็น เป็นก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตฟอลิโอของเราในเวียดนาม และถือเป็นการบรรลุเป้าหมายระยะแรกของการร่วมทุนกับโซลาร์บีเค โดยเป็นผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำความเชี่ยวชาญของเราผสานกับจุดแข็งของพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานและความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมเวียดนามด้วยการนำเสนอทางเลือกที่ยั่งยืน โครงการโซลาร์รูฟท็อปนี้จะช่วยเสริมแกร่งให้ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดได้เร็วขึ้นในตลาดที่เติบโตแข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ( FDI) ที่มีประสบการณ์กว่าสามทศวรรษในเวียดนาม ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่วิสัยทัศน์ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 การบูรณาการโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับนิคมอุตสาหกรรมของเราที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างพัฒนา จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ผลิตระดับโลกที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและการประหยัดต้นทุนพลังงานมากขึ้น ช่วยพลิกโฉมนิคมอุตสาหกรรมอมตะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสีเขียวที่สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นายเหวียน เยือง ต๋วน กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มโซลาร์บีเค กล่าวว่าการผนึกกำลังระหว่างสามบริษัทไม่เพียงต่อยอดความร่วมมือของเรากับบ้านปู เน็กซ์ แต่ยังเป็นการนำประสบการณ์เกือบ 20 ปีของเราในวงการโซลาร์ของเวียดนามมาสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรมของอมตะ เมื่อนำระบบโซลาร์แบบครบวงจรผนวกกับโครงสร้างพื้นฐานของนิคมฯ จะสามารถสร้างโมเดลพลังงานยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการทั้งทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา และเป็นหมุดหมายสำคัญในภารกิจขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนผ่านเวียดนามสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
ในอนาคต ทั้งสามบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของเวียดนามต่อไป โดยมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีและบริการด้านพลังงานสะอาดอื่นๆ มาใช้ อาทิ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด และระบบจัดการพลังงาน ทั้งยังมุ่งหวังที่จะมีส่วนสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอนาคตที่ยั่งยืนของเวียดนาม