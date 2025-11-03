xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับสินค้าคุณภาพของไทยอย่าง “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI ที่ผ่านการรับรองคคุณภาพของจังหวัดราชบุรี สามารถสร้างรายได้ชุมชนในพื้นที่ นำส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจมากกว่า 2,570 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศถึงความสำเร็จกับการเติบโตในครั้งนี้ พร้อมตอกย้ำความสำเร็จนี้ที่เดินตามนโยบาย Quick Big Win การส่งเสริมสินค้า GI ไทยให้เป็น “สินค้าคุณค่าเพิ่ม สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ขอนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กุ้งก้ามกรามบางแพ จังหวัดรราชบุรี เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นลำดับที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ที่ได้มีการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอโพธาราม 


“กุ้งก้ามกรามบางแพ” นับว่าเป็นหนึ่งในสินค้า GI ที่มีคุณภาพสูงสะท้อนความใส่ใจของคนพื้นที่จังหวัดราชบุรี ด้วยการพัฒนาต่อยอดและผลักดันส่งเสริมให้ “กุ้งก้ามกราม” มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในโลก ทั้งเนื้อสัมผัสของกุ้งที่แน่น รสชาติหวาน อร่อย ทั้งความสดใหม่ โดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติของลุ่มน้ำแม่กลอง ทำให้ “กุ้งก้ามกราม” ของจังหวัดราชบุรีได้รับความนิยมสูงจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียม รวมไปถึงภาคธุรกิจร้านอาหาร

โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ประเทศจีนอนุมัติให้นำเข้ากุ้งก้ามกรามจากไทย ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,570 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากว่า 25% จากปีก่อนหน้า ทั้งในช่องทางตลาดพรีเมี่ยม โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ 


นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดสินค้า GI อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสัญลักษณ์รับรอง GI ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อผลักดันให้ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สำหรับในปี พ.ศ.2569 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนผลักดันสินค้ากุ้งก้ามกรามราชบุรีเข้าสู่ตลาด Modern Trade มากขึ้น โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายและการขยายตลาดเพิ่มเติม รวมถึงไปถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลี โดยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่มีทูตพาณิชย์ประจำอยู่ทั้งหมดกว่า 58 แห่งทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายเพิ่มให้ได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมเตรียมแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค เพื่อให้สินค้า GI ของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปได้

นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว เจ้าของประกอบฟาร์ม นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” จังหวัดราชบุรี ตั้งใจเพราะเลี้ยง “กุ้งก้ามกราม” ให้ได้คุณภาพมาตราฐานตามที่ได้สัญลักษณ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเต็มที่ โดยยึดหลัก “ความสด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกคค้าง” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของจังหวัดราชบุรี

พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กรมประมงและอีกหลายภาคส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี ได้นำไปต่อยอดออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป


นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว เจ้าของประกอบฟาร์ม นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” จังหวัดราชบุรี ตั้งใจเพราะเลี้ยง “กุ้งก้ามกราม” ให้ได้คุณภาพมาตราฐานตามที่ได้สัญลักษณ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเต็มที่ โดยยึดหลัก “ความสด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกคค้าง” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของจังหวัดราชบุรี

พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กรมประมงและอีกหลายภาคส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี ได้นำไปต่อยอดออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป









กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท
กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น