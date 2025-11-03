กระทรวงพาณิชย์ ผลักดัน “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี สู่ตลาดในและนอกประเทศ สร้างรายได้มากกว่า 2,570 ล้านบาท

ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับสินค้าคุณภาพของไทยอย่าง “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI ที่ผ่านการรับรองคคุณภาพของจังหวัดราชบุรี สามารถสร้างรายได้ชุมชนในพื้นที่ นำส่งออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศษฐกิจมากกว่า 2,570 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศถึงความสำเร็จกับการเติบโตในครั้งนี้ พร้อมตอกย้ำความสำเร็จนี้ที่เดินตามนโยบาย Quick Big Win การส่งเสริมสินค้า GI ไทยให้เป็น “สินค้าคุณค่าเพิ่ม สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” ขอนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า กุ้งก้ามกรามบางแพ จังหวัดรราชบุรี เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นลำดับที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ที่ได้มีการเพาะเลี้ยงในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอโพธาราม
“กุ้งก้ามกรามบางแพ” นับว่าเป็นหนึ่งในสินค้า GI ที่มีคุณภาพสูงสะท้อนความใส่ใจของคนพื้นที่จังหวัดราชบุรี ด้วยการพัฒนาต่อยอดและผลักดันส่งเสริมให้ “กุ้งก้ามกราม” มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในโลก ทั้งเนื้อสัมผัสของกุ้งที่แน่น รสชาติหวาน อร่อย ทั้งความสดใหม่ โดยมีปัจจัยจากสภาพแวดล้อมธรรมชาติของลุ่มน้ำแม่กลอง ทำให้ “กุ้งก้ามกราม” ของจังหวัดราชบุรีได้รับความนิยมสูงจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคระดับพรีเมียม รวมไปถึงภาคธุรกิจร้านอาหาร
โดยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 ประเทศจีนอนุมัติให้นำเข้ากุ้งก้ามกรามจากไทย ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,570 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากว่า 25% จากปีก่อนหน้า ทั้งในช่องทางตลาดพรีเมี่ยม โรงแรม ร้านอาหาร รวมไปถึงช่องทางออนไลน์
นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดสินค้า GI อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสัญลักษณ์รับรอง GI ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อผลักดันให้ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
สำหรับในปี พ.ศ.2569 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมแผนผลักดันสินค้ากุ้งก้ามกรามราชบุรีเข้าสู่ตลาด Modern Trade มากขึ้น โดยการขยายช่องทางการจำหน่ายและการขยายตลาดเพิ่มเติม รวมถึงไปถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศเกาหลี โดยการประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ที่มีทูตพาณิชย์ประจำอยู่ทั้งหมดกว่า 58 แห่งทั่วโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายเพิ่มให้ได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พร้อมเตรียมแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค เพื่อให้สินค้า GI ของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไปได้
นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว เจ้าของประกอบฟาร์ม นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” จังหวัดราชบุรี ตั้งใจเพราะเลี้ยง “กุ้งก้ามกราม” ให้ได้คุณภาพมาตราฐานตามที่ได้สัญลักษณ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อย่างเต็มที่ โดยยึดหลัก “ความสด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกคค้าง” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า “กุ้งก้ามกรามบางแพ” ของจังหวัดราชบุรี
พร้อมกล่าวขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กรมประมงและอีกหลายภาคส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้ “กุ้งก้ามกรามบางแพ” สินค้า GI จังหวัดราชบุรี ได้นำไปต่อยอดออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
