ทช.เผยขยาย 6 เลน ถนน “สป.1006” แยก ทล.3-เคหะบางพลี คืบหน้า 19% เป้าเสร็จปี 70 แก้รถติดแยกเทพารักษ์ "สมุทรปราการ"

กรมทางหลวงชนบทขยายถนน 6 เลน สาย สป.1006 อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ กว่า 9 กม. งบรวม 1.465 พันล้านบาท คืบหน้าแล้ว 19% คาดเสร็จปี 2570 ช่วยเพิ่มศักยภาพถนนแก้จราจรแยกเทพารักษ์ มีพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนขยายตัวต่อเนื่อง
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1006 แยก ทล.3-เคหะบางพลี อำเภอบางบ่อ, บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ทำการขยายช่องจราจร จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ตอน รวมระยะทางดำเนินการ 9.525 กิโลเมตร งบประมาณ 1,460 ล้านบาท
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 6+500 ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร และมีการปรับปรุงขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 7 แห่ง ใช้งบประมาณ 719.100 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน และงานรื้อย้ายสาธารณูปโภค
ตอนที่ 2 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจาก กม.ที่ 6+500 ถึง กม.ที่ 9+525.53 ระยะทาง 3.025 กิโลเมตร รวมทั้งมีการก่อสร้างสะพานข้าม ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) และก่อสร้างขยายสะพานข้ามคลองสำโรง ใช้งบประมาณ 749.900 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างงานเสาเข็มเจาะของสะพานข้ามแยกเทพารักษ์ งานถมคันทาง ขยายคันทาง งานวางท่อระบายน้ำ และงานกำแพงกันดิน ซึ่งขณะนี้ทั้งสองตอนมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 19 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2570 ต่อไป
สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1006 แยก ทล.3-เคหะบางพลี อำเภอบางบ่อ, บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีขนาดเพียง 4 ช่องจราจร เป็นเส้นทางผ่านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ผ่านชุมชนเคหะบางพลี ชุมชนเมืองใหม่บางพลี และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันและในอนาคตมีแนวโน้มการใช้เส้นทางเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจราจรโดยรอบมีปริมาณที่สูงขึ้นและหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสี่แยก ทล.3268 (ถนนเทพารักษ์) จะเป็นจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดอยู่เป็นประจำ
อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลัก รองรับและบรรเทาปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งโดยรอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย