การบินไทย มอบผ้าห่ม 1,500 ผืนหนุนมณฑลทหารบกที่ 22 ช่วยเหลือประชาชน

การบินไทยมอบผ้าห่ม 1,500 ผืน สนับสนุนภารกิจมณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันอย่างยั่งยืน
วันที่ 31 ตุลาคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มจำนวน 1,500 ผืน ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้แทนส่งมอบแก่ พลตรี ธนกฤต พันธุ์รอด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนในพื้นที่
การมอบผ้าห่มในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการบินไทย ที่มุ่ง “คืนคุณค่าให้สังคม” ด้วยการนำทรัพยากรที่ยังมีประโยชน์ไปใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด ตามแนวคิด Zero Waste Living ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สะท้อนเจตนารมณ์ของการบินไทยในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการแบ่งปันสู่สังคม เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและชุมชนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน