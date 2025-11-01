xs
“เพาเวอร์ มอลล์” สู่เกมมิ่งฮับผสาน A.I.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดเกมไทยปี 2025 กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมูลค่าตลาดที่พุ่งทะลุ 3 หมื่นล้านบาท และอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10–15% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “เกม” ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมยามว่างของวัยรุ่นอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็น “ไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนทุกเพศทุกวัย” ตั้งแต่กลุ่มนักเรียน – นักศึกษา, กลุ่มพนักงานออฟฟิศ รวมถึงกลุ่ม ครีเอเตอร์ และนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์คอนเทนต์


เพาเวอร์ มอลล์ (POWER MALL) ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป กับการเป็น NO.1 ELECTRONICS & LIFESTYLE EXPERIENTIAL MEGA STORE ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เกมมิ่ง ไอที มือถือ รวมถึงกลุ่มสินค้า A.I.ขยายบทบาทจากการจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สู่ศูนย์กลางแห่งการมอบประสบการณ์ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี A.I. ที่ตอบโจทย์ความต้องการครบทุกมิติของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และรองรับพฤติกรรมการเข้าถึงเทคโนโลยี “Experience First” ด้วยการซื้อสินค้าพร้อมประสบการณ์ พร้อมเดินหน้าปักหมุดเป็นเกมมิ่งฮับ

จาก “GAME PRODUCT” สู่ “GAME EXPERIENCE”
เพาเวอร์ มอลล์ กำลังปรับกลยุทธ์สำคัญด้วยการโฟกัสตลาดเกมมิ่ง (Gaming Market) อย่างจริงจัง ผ่านการสร้างสรรค์ “Game Zone” ภายใต้แนวคิด Premium Tech & Lifestyle Destination ที่ไม่เพียงนำเสนอสินค้ากลุ่มเกมมิ่งเกียร์ คอนโซล หรือโน้ตบุ๊กเท่านั้น แต่ยังยกระดับสู่การเป็นพื้นที่นำเสนอประสบการณ์เกม (Game Experience Zone) ที่ให้ลูกค้า “ได้ลอง ได้เล่น ได้สัมผัสจริง” ที่ไม่ใช่แค่การขาย พร้อม เน้น “Lifestyle Gaming” มากกว่า “Mass Gaming”
แนวคิดนี้ตอบรับกับพฤติกรรมของเกมเมอร์ยุคใหม่ที่ต้องการมากกว่าแค่สินค้าราคาพิเศษ แต่มองหาคุณภาพของประสบการณ์และดีไซน์ ซึ่งเป็นแรงขับสำคัญให้ตลาด “Gaming Gear / Monitor / Console / Notebook” เติบโตสูงสุดในกลุ่มอุปกรณ์เทคโนโลยีระดับพรีเมียม


เกม : จากความบันเทิง สู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต
ปัจจุบันโลกกำลังเคลื่อนจากการดู สู่การเล่นและการสร้าง” เกมจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิง แต่กลายเป็นจุดบรรจบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Game Streaming, eSports, Content Creator และ Metaverse ซึ่งล้วนเป็นเทรนด์แห่งอนาคตที่เพาเวอร์ มอลล์ มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ
“กลุ่มเกมเมอร์วันนี้คือฐานเดียวกับนักสตรีมมิ่ง ครีเอเตอร์ และนักออกแบบ เพาเวอร์ มอลล์ จึงไม่หยุดอยู่แค่การขายเกม แต่สร้าง “พื้นที่เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีที่ต่อยอดได้” ทั้งสินค้า คอนเทนต์ และกิจกรรมในอนาคต

การเติบโตของสินค้าเกม สู่การเร่งเครื่องสู่ตลาดเกมมิ่ง
ปัจจุบัน เพาเวอร์ มอลล์ มีทั้งหมด 7 สาขา ซึ่งสินค้ากลุ่มไอทีแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่ม Computer และ กลุ่ม Game&Accessories ที่เน้นความพรีเมียม ทันสมัย และมอบประสบการณ์จริง ทำให้ภาพลักษณ์ เพาเวอร์ มอลล์ ชัดขึ้นจากคู่แข่ง โดยสาขาที่สามารถทำยอดขายได้ดี คือ สาขาพารากอน, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค, และบางกะปิ ยอดซื้อต่อใบเสร็จเฉลี่ย 20,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งกลุ่มสินค้าเกมที่ได้รับความนิยม ได้แก่ เกม Console, กลุ่มคอมพิวเตอร์ประกอบ, กลุ่มโน้ตบุ๊กเกม, กลุ่มแอคเซสซอรี่เกม และ จอ MONITOR ซึ่งปัจจัยบวกดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ “จับต้องได้” มากกว่าออนไลน์
ทั้งหมดนี้คือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของเพาเวอร์ มอลล์ ที่ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในตลาดอิเล็กทรอนิกส์และไลฟ์สไตล์ ด้วยการ “เร่งเครื่อง” เข้าสู่ตลาดเกมมิ่งที่มีศักยภาพสูง


ปักหมุดบางแค สู่เกมมิ่งฮับของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก
หนึ่งในก้าวสำคัญของ เพาเวอร์ มอลล์ ในปีนี้ คือการยกรระดับ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ให้เป็นแลนด์มาร์กของเกมมิ่งฮับในกรุงเทพฯฝั่งตะวันตก ด้วยปัจจัยจากที่ตั้งของทำเลที่มีศักยภาพสูงจากการขยายตัวของชุมชนโดยรอบในรัศมี 10 กิโลเมตร ที่มีประชากรกว่า 1.5 ล้านคน และที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสนยูนิต พร้อมการคมนาคมที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก

POWER MALL GAMER FESTIVAL 2025 เทศกาลของเหล่าเกมเมอร์สุดยิ่งใหญ่
เพื่อรองรับตลาดเกมมิ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีกำลังซื้อสูง เพาเวอร์ มอลล์ จึงได้จัดงาน “POWER MALL GAMER FESTIVAL 2025” เทศกาลของเหล่าเกมเมอร์ ที่ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 2 เนื่องจากได้รับผลตอบรับที่ดีจากปีที่แล้ว และจะผลักดันให้งานนี้เป็นงาน Signature Event ประจำปีต่อเนื่องในทุกๆปี ซึ่งในปีนี้ชวนให้คอเกมตัวจริงมาร่วมเปิดประสบการณ์เกมมิ่งครบวงจร “เล่นจริง ช้อปครบในที่เดียว” พร้อมชมการแข่งขันเกมออนไลน์แห่งปี และสัมผัสเทคโนโลยีความครบครันของสินค้าเกมมิ่งระดับโลก ทั้งคอมพิวเตอร์จาก แบรนด์ชั้นนำ อาทิ HP, LENOVO, ASUS, ACER, INTEL, SONY PLAYSTATION, SPEED GAMING รวมถึงอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ดังอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 - 9 พฤศจิกายน 2568 ที่เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ ชั้นจี เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค มาพร้อมกับไฮไลท์ ที่เกมเมอร์ห้ามพลาด ตลอดการจัดงาน อาทิ
• ศึกอีสปอร์ต กับการแข่งขันเกม FC26 และเกม VALORANT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ( FC26 แข่งขันวันเสาร์ที่ 1 พ.ย. 68, VALORANT แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย. 68)
• กิจกรรมเวิร์กช็อปให้ความรู้จากเหล่าครีเอเตอร์ชื่อดัง อาทิ หมอกาย, SOFTPOMZ, เสนาหอย, ASAYHI CHANNEL, AU AWESOME & OIL OPIS
• กิจกรรมต่อเนื่องทุกวัน! รวมพลังเกมเมอร์ (GAMER COMMUNITY) กับเกม ROV, PARTY ANIMALS, ZXKO และ TEKKEN 8
• คุ้มค่ากับ สินค้าลดสูงสุด 90% จากแบรนด์ชั้นนำ, สมาชิก M CARD รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 5 เท่า, ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน, รับคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท, แลก 1,000 M Point รับส่วนลด 1,000 บาท และกิจกรรมพิเศษ AR HUNTING! ตามล่าหาโลโก้ Power Mall Gamer Festival รับส่วนลด 1,000 บาท

















