“โซดาสิงห์” เปิดคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟ “ฌอง-มิเชล บาสเกีย” ศิลปินกราฟิตี้โลก

หลังจาก “โซดาสิงห์” จุดกระแส “ซ่า” ด้วย Global Campaign “Beyond Ordinary Fizz ทุกหยดซ่า…โซดาสิงห์” ที่เปิดตัวในประเทศเกาหลีใต้ หลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ
ล่าสุด แบรนด์เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัวแคมเปญประจำปี 2025 “THE EXPRESSIONIZAA - ปลดปล่อยความซ่า ระบายตัวตน” นำผลงานของศิลปินกราฟิตีระดับตำนานโลก “ฌอง-มิเชล บาสเกีย”(Jean-Michel Basquiat) ถ่ายทอดพลังแห่ง “ความกล้าในการแสดงตัวตน” ผ่านคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันสุดพิเศษ
นางสาพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “โซดาสิงห์ เป็นแบรนด์คุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยเอกลักษณ์ความ ‘ซ่า’ ที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ ทำให้แบรนด์ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้บริโภค ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ที่ผ่านมาโซดาสิงห์ได้ร่วม Collaboration กับศิลปินและแบรนด์ระดับโลกมากมาย เช่น Alex Face ศิลปินไทยผู้สร้างผลงานกราฟิตี้ดังไกลทั่วโลก, Mr.Cartoon ช่างสักชื่อดังระดับโลก, Harley-Davidson แบรนด์มอเตอร์ไซค์ ในตำนาน รวมถึงแบรนด์แฟชั่นไทยอย่าง S.V.S.S. และ Dry Clean Only ซึ่งทุกโปรเจกต์ล้วนได้รับการตอบรับอย่างดี
ในปีนี้ โซดาสิงห์ ได้เปิดตัวแคมเปญ ‘THE EXPRESSIONIZAA – ปลดปล่อยความซ่า ระบายตัวตน’ ร่วม Collaboration กับศิลปินกราฟิตีระดับตำนานของโลก ‘ฌอง-มิเชล บาสเกีย ถ่ายทอดแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อในพลังแห่งความกล้าในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน โดยการร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับโซดาสิงห์สู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก
Jean-Michel Basquiat (ฌอง-มิเชล บาสเกีย) ศิลปินกราฟิตีอัจฉริยะชาวอเมริกันเชื้อสายเฮติ–เปอร์โตริโก ผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการศิลปะยุค 80 เจ้าของผลงานแนว Neo-Expressionism / Raw Expressionism ที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์และความคิดผ่านลายเส้นดิบและสีสันอันทรงพลัง พร้อมสัญลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง “มงกุฎ” และ “กะโหลก” ในปี 2560 ผลงานของบาสเกียชิ้นหนึ่งถูกประมูลไปในมูลค่าสูงถึง 110.5 ล้านเหรียญสหรัฐ(ราว 3,670 ล้านบาท) สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการศิลปะ และทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยที่มีมูลค่าผลงานสูงที่สุดในโลก ผลงานของเขาได้รับความนิยมจากแบรนด์ระดับโลกมากมาย อาทิ Supreme, Off-White, Uniqlo, Samsonite, Urban Decay และ Coach สะท้อนอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศิลปะที่ทรงพลังอย่างต่อเนื่อง
สำหรับคอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Singha Soda x Jean-Michel Basquiat อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, หมวก, แก้วทัมเบลอร์ ฯลฯ ได้เริ่มวางจำหน่ายไปแล้วที่ Pop-up Store ที่ Em Station (22-28 ต.ค. 2568) ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี เตรียมพบความซ่าต่อที่ Central World (10 – 16 พ.ย.) และบนช่องทางออนไลน์ TikTok Shop และ Shopee ของ Singha Soda Collection เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงชิ้นงานระดับตำนานในรูปแบบที่จับต้องได้