วิ่งฟรีทุกวัน!มอเตอร์เวย์”บางใหญ่-กาญจน์” ทล.ดันสร้าง M 8 “นครปฐม-ปากท่อ 5.4 หมื่นล.ชงครม.เติมโครงข่ายเชื่อมตะวันตก-ภาคใต้

“มัลลิกา”ตรวจมอเตอร์เวย์ M81”บางใหญ่–กาญจนบุรี ทดลองให้บริการฟรี! 24 ชั่วโมงแล้วตั้งแต่ 31 ต.ค. 68 คาดม.ค. 69 เปิดเต็มระบบ ค่าผ่านทาง 150 บาท ทล.ชงครม.ลุยสร้าง M 8 “นครปฐม-ปากท่อ 5.4 หมื่นล้านบาท เติมโครงข่ายเชื่อมตะวันตก-ภาคใต้ สมบูรณ์ คาดเริ่มก่อสร้างปี 70 เปิดวิ่งปี 75
วันที่ 31 ตุลาคม 2568 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ อาคาร CCB โครงการฯ บริเวณด่านบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความพร้อมในการเปิดทดลองให้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมคณะลงพื้นที่ ได้แก่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม,นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และบริษัทร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ (BGSR 81), บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และสะท้อนถึงการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางอย่างเต็มระบบ
นางสาวมัลลิกา กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามความพร้อมการเปิดทดลองให้บริการฟรี ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ของโครงการมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งเป็นโครงข่ายยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมที่สำคัญของประเทศที่จะเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ภาคตะวันตก และเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจะมอบความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทาง และการคมนาคมแก่ประชาชน สามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางจาก ถ.รัตนาธิเบศ อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึง จังหวัดกาญจนบุรี เดิมใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณไม่ถึง 1 ชม.
@เผยสถิติปริมาณจราจรมากกว่า 5 หมื่นคัน/วัน
จากการเปิดทดลองให้บริการ ช่วงบางใหญ่ – กาญจนบุรี ครบทุกด่านนี้ เป็นการเปิดให้รถทุกประเภทที่อนุญาตให้ใช้มอเตอร์เวย์สามารถเข้ามาใช้บริการได้ฟรี ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ทดลองเปิดให้บริการตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 สรุปสถิติปริมาณจราจรเฉลี่ยมากกว่า 35,000 คัน/วัน และสูงสุดมากกว่า 50,000 คัน/วัน ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยโครงการนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจกว่า 100,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความต้องการใช้เส้นทางของประชาชนได้เป็นอย่างดี
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าว่า เนื่องจากปัจจุบันโครงการฯ ยังอยู่ในระหว่างการการก่อสร้าง พร้อมทั้งยังมีงานติดตั้งและทดสอบระบบต่างๆ จึงได้กำหนดให้มีการจำกัดความเร็วของยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยรถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก และรถบัสโดยสาร จำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถพ่วงจำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งในช่วงการเปิดทดลองให้บริการนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้กรมทางหลวง บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด ในฐานะเอกชนที่รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการมอเตอร์เวย์ M81 และทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
@คาดม.ค. 69 เปิดเต็มระบบ ค่าผ่านทาง 150 บาท
สำหรับการดำเนินงานติดตั้งงานระบบ ภายใต้สัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรือ PPP ในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา หรือ O&M นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้า 98% โดยกรมทางหลวงได้เร่งรัดให้ บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 ดำเนินการติดตั้งและทดสอบงานระบบส่วนที่เหลือ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบและเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ภายในเดือนมกราคม 2569 ต่อไปโดยจัดเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์ จากบางใหญ่ - กาญจนบุรี อัตรา 150 บาท
@ก.พ.69 ตอกเข็มต่อขยาย”ยกระดับบรมราชชนนี"
นอกจากนี้ กรมทางหลวง จะเดินหน้าผลักดันการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างราบรื่นไร้รอยต่อสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ตามนโยบายที่ยึดหลัก “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ลดภาระประชาชน และวางรากฐานสู่ศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาค” โดยมีแผนงานสำคัญในปี 2569 การก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 338 ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายทางยกระดับบรมราชชนนี ช่วงพุทธมณฑลสาย 3 - พุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 4.63 กม. ค่าก่อสร้าง 4,490 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาและจะเริ่มก่อสร้างในเดือน ก.พ. 2569 และจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการในเดือน เม.ย. 2572
@ดัน มอเตอร์เวย์ M 8 “นครปฐม-ปากท่อ” 5.4 หมื่นล.เข้าครม.ม.ค. 69
นายปิยพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ จะผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 8 สายนครปฐม – ปากท่อ (M8) เชื่อมจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เชื่อมไปสู่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 61 กม. วงเงินรวม 54,562 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างโยธา 40,162 ล้านบาทและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 14,400 ล้านบาท ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เสนอต่อกระทรวงคมนาคม และคาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการภายในเดือนม.ค. 2569
สำหรับโครงการ M 8 แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วงนครปฐม - ตลาดจินดา ระยะทาง 9.3 กม. ค่าก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านบาท ใช้เงินลงทุนจากกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2570 ส่วนระยะที่ 2 ช่วงตลาดจินดา - ปากท่อ ระยะทาง 51.8 กม.ค่าก่อสร้าง 40,162 ล้านบาท โดยเสนอขอใช้งบประมาณเริ่มก่อสร้างในปี 2571 ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา หรือ O&M นั้น จะเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ หรือ PPP โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วเปิดทดลองให้บริการในปี 2575