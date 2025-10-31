“ฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์” วางโรดแมป มุ่งสู่การเป็นศูนย์การค้าแห่งความยั่งยืน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ประกาศเดินหน้าสู่การเป็น “ศูนย์การค้าแห่งความยั่งยืนเต็มรูปแบบ” เปิดตัว “ห้องขยะใหม่” (Waste Management Center) หนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนโมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย “ลดปริมาณขยะที่ส่งไปฝังกลบให้เป็นศูนย์” (Zero Waste to Landfill) ด้วยแนวคิด “ขยะทุกชิ้นมีคุณค่าและไม่ตกค้างในชุมชน” ผ่านโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ พร้อมดึงพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สร้างห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันในทุกมิติ
ดร. สุชาย วัชอภัยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ เผยว่า ศูนย์การค้าฯ ของเรามุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ผ่านโครงการและนวัตกรรมที่ครอบคลุมการลดการใช้ทรัพยากร การคัดแยก การรีไซเคิล ไปจนถึงการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งร้านค้า พันธมิตรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบ เพื่อร่วมกันสร้างระบบจัดการขยะที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการเปิดตัว ห้องขยะใหม่ ศูนย์กลางการบริการจัดการขยะครบวงจรจากทุกโซนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ครอบคลุมพื้นที่ร้านค้าผู้เช่า ส่วนกลาง สำนักงาน และส่วนกิจกรรมต่างๆ โดยใช้หลักการคัดแยกขยะ 5 ประเภทหลัก ได้แก่ ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก (Organic Waste) ขยะทั่วไป (General Waste) ขยะอันตราย (Hazardous Waste) และ ขยะติดเชื้อ (Infectious Waste)
ดร. สุชาย วัชอภัยกุล ยังกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ขยะทุกประเภทจะได้รับการจัดเก็บและส่งต่อแบบถูกสุขลักษณะอย่างเป็นระบบ มีการจัดตั้งถังขยะแยกประเภทภายในพื้นที่ส่วนกลางของศูนย์การค้าฯ ให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อส่งต่อไปยังห้องขยะที่ได้จัดตั้งขึ้นบริเวณอาคารจอดรถฟิวเจอร์พาร์ค ชั้น B ฝั่งอีสต์ ไม่ว่าจะเป็น ขยะอินทรีย์ จะถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ ผ่านโครงการ Green from Waste เปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยคืนสู่ธรรมชาติ
โดยร่วมกับบริษัท Oklin ติดตั้งเครื่องย่อยเศษอาหาร (Food Waste Composter) ที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เฉลี่ย 75 กิโลกรัมต่อวัน หรือกว่า 2 ตันต่อเดือน ซึ่งปุ๋ยที่ได้จะถูกนำไปใช้บำรุงต้นไม้ภายในพื้นที่ของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค สเปลล์ และ ฟิวเจอร์ ซิตี้ รวมถึงมอบให้ลูกค้าในกิจกรรมรักษ์โลก ตลอดจนส่งต่อให้ชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างวงจรขยะให้กลับมาสร้างคุณค่าใหม่อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ เศษอาหารส่วนเกินจากกระบวนการย่อยอย่างถูกวิธีจะถูกนำไปเป็นอาหารปลา คืนคุณค่าให้ระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์อีกด้วย ขณะที่ ขยะรีไซเคิล ทางศูนย์ฯ ได้จัด ตลาดนัดรีไซเคิล (Recycle Market) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน เปิดพื้นที่ให้ร้านค้าภายในศูนย์ฯ นำวัสดุเหลือใช้ที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น กล่องกระดาษ พลาสติก แก้ว หรือโลหะ มาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการจากภายนอกรับซื้อโดยตรงทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ซึ่งสามารถช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับร้านค้า ลดปริมาณขยะฝังกลบ และเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ากับการจัดการขยะในระดับชุมชน ตามแนวคิด Circular Economy ให้เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ศูนย์การค้า ทั้งนี้ในส่วนของขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ จะถูกส่งต่อให้เทศบาลนครรังสิต จัดการอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ดร. สุชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ของเรายังเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมหลากหลายองค์กร เพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบการจัดการขยะให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่
โครงการ “Recycle Bank” (ธนาคารขยะรีไซเคิลไร้พนักงาน) ร่วมกับ Glean Thailand ผ่านแพลตฟอร์ม Drop & Go ลูกค้าและร้านค้าสามารถนำขยะรีไซเคิลมาหยอดตู้สแกน QR Code เพื่อสะสม
แต้มแลกของรางวัล เป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมรีไซเคิลในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
โครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” และ “ส่งขยะกลับบ้านสัญจร” ร่วมกับ Better World Green เปิดรับบริจาคเสื้อผ้าและผ้าใช้แล้ว เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเชิงลึก ผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) รวมถึงเปิดรับ “ขยะกำพร้า” เช่น ซองขนม ถุงฟิล์ม หรือถุงรีดอากาศ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถนำมาส่งคืนตามรอบที่กำหนด
โครงการ “สมุด Green Way” ร่วมกับโทลล์เวย์ นำกระดาษใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นสมุดรีไซเคิล มอบให้โรงเรียนและชุมชน เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และส่งเสริมแนวคิด Reuse อย่างสร้างสรรค์
โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ร่วมกับ บมจ.บางจาก รวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ (SAF – Sustainable Aviation Fuel) ซึ่งช่วยลดของเสียจากกระบวนการประกอบอาหารและสร้างรายได้กลับคืนให้ผู้ประกอบการ
ทั้งนี้จากความร่วมมือในโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จะสะท้อนแนวทาง Circular Economy ที่ครบวงจร เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ร้านค้า ลูกค้า และภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิล ให้กลายเป็นห่วงโซ่คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน พร้อมผลักดันให้ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ มุ่งสู่ศูนย์การค้า ESG แห่งอนาคต ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทั้งการจัดการขยะ การใช้พลังงานสะอาด และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน