แม็คโคร เปิดมหกรรมธุรกิจอาหารแห่งปี ‘makro HoReCa 2025’ ยกระดับผู้ประกอบการไทย ภายใต้แนวคิด ‘FOOD INFINITY ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด’

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จัดงาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมธุรกิจอาหารครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ภายใต้แนวคิด “FOOD INFINITY ธุรกิจอาหารโตได้ไม่สิ้นสุด” เพื่อผู้ประกอบการ HoReCa และคนรักการทำอาหาร สะท้อนเจตนารมณ์ของแม็คโครในการ “ยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกอบการโฮเรก้า” เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง และไร้ขีดจำกัด ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คุณธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน), คุณเอกรินทร์ ลีมหารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
คุณเอกรินทร์ ลีมหารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 กล่าวว่า “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 เป็นมหกรรมธุรกิจอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีที่ผู้ประกอบการ HoReCa และคนรักการทำอาหาร เฝ้ารอคอย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “FOOD INFINITY” พลิกเกมธุรกิจอาหาร สู่การเติบโตได้ไม่สิ้นสุด งานเดียวที่รวมทุกโซลูชันเพื่อธุรกิจอาหารไว้อย่างครบวงจร ภายในงานพบกับแรงบันดาลใจ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ในโลกของ HoReCa (Hotel, Restaurant, Café) ที่จะยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน”
งานแม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18 นี้ แบ่งออกเป็น 8 โซน ซึ่งแต่ละโซนมีกิจกรรม อัดแน่นตลอดทั้ง 4 วัน โดยมีไฮไลท์ ดังนี้
•makro Pavilion นำเสนอแนวคิดช่วยผู้ประกอบการ HoReCa ปรับตัวและพลิกฟื้นธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังยุคโควิด-19 พร้อมแบ่งปันเคล็ดลับสร้างอาชีพ และไอเดียต่อยอดธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
•การแข่งขัน makro HoReCa Challenge 2025 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม สวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กับการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก (WACS) ร่วมประชันฝีมือสุดยอดเชฟมืออาชีพจาก 5 ภูมิภาค
•makro Thailand Creative Drink Challenge 2025 เวทีประชันฝีมือมิกโซโลจิสต์จากทั่วประเทศ สร้างสรรค์เครื่องดื่มจากวัตถุดิบท้องถิ่น ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทยผ่านเมนูสุดสร้างสรรค์
•Chef’s Club by makro แหล่งรวมองค์ความรู้ธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ทั้งการบริหารต้นทุน วางแผนการตลาด และจัดการครัว พร้อมเวิร์กชอปสอนทำอาหาร เสริมทักษะเชฟมืออาชีพ และให้คำปรึกษา ผู้เริ่มต้นธุรกิจอาหาร
•aro Showcase กิจกรรมสร้างสรรค์สุดพิเศษจากแบรนด์ “เอโร่” ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อมืออาชีพ ตอบโจทย์ธุรกิจร้านอาหาร พร้อมสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
•พบการเสวนา HoReCa Talk จากคนในแวดวงธุรกิจอาหาร ในหัวข้อ HoReCa Trend Talk โดยคุณธนิศร์ เจียรวนนท์, HoReCa New Gen โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ คุณเคน ภูภูมิ เจ้าของร้านเคนภูปัง, คุณอิน-สาริน เจ้าของแบรนด์ YOLK, คุณรัส-ธัญย์ณภัคช์ ศิริประภาเจริญ ผู้ก่อตั้ง Karun Thai Tea, เปิดกลยุทธ์ ฝ่าวิกฤตเผาจริง 2025 โดย เชฟต้น-ธิติฏ์ฐ์ ทัศนาขจร, กลยุทธ์ธุรกิจร้านอาหารจากผู้ตามสู่ผู้นำ โดย คุณเฟิร์น-นัทธมน พิศาลกิจวนิช
•พบดีลดีที่สุดกับโซน makro PRO Grocery E-Commerce Platform อันดับ 1 ของไทย คุ้ม ครบ กับสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ วัตถุดิบ และเครื่องดื่มมากกว่า 250 บูธ เพื่อผู้ประกอบการ HoReCa
•รวมความอร่อยจากร้าน Michelin, ร้านพ่อค้าซ่าแม่ค้าแซ่บ รายการ The Restaurant War Thailand, ร้าน Thai Select พร้อมฟินไปกับร้านเซเลบริตี้ชื่อดัง
•โซน Foodie Station ชิมเมนูพิเศษจากสุดยอดเชฟจากรายการดัง เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย, เฮลล์ คิทเช่น ไทยแลนด์, ท็อปเชฟ ไทยแลนด์, มาสเตอร์เชฟ และมาสเตอร์เชฟ เดอะ โพรเฟสชันนัลส์ ไทยแลนด์ ทุกวัน!
•กิจจกรรมใหม่ การแข่งขันปรุงอาหารจาก 12 ดาราชื่อดังที่จับคู่มากับเชฟจากทั่วประเทศ, ครั้งแรกกับ เวทีประกวด makro HoReCa Start-up Pitching Challenge ค้นหาดาวรุ่ง Food Start-up คนต่อไป ของประเทศ
พบงานเพื่อผู้ประกอบการ HoReCa และคนรักการทำอาหาร กิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้ง 4 วัน ที่งาน “แม็คโคร โฮเรก้า มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 18” เข้างานฟรี! ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6–8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.makro.co.th