KSL Group มอบทุนหลักสูตรพยาบาลต่อเนื่องปีที่3

นางกัลยรัตน์ สุมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายความยั่งยืนองค์กรกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น (KSL Group) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้กับเยาวชนในพื้นที่ จ.สระแก้ว มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตสู่ท้องถิ่น แก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่ต่างจังหวัดของประเทศ ขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างสุขที่ยั่งยืน” ขององค์กร โดยมี นพ.สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร จ.สระแก้ว เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้