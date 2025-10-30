รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน

การรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ โจรกรรมสายไฟแสงสว่างสะพานกลับรถ สถานีรถไฟเขาทะโมน จังหวัดเพชรบุรี เร่งประสานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ชี้โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 2 หมื่น - 1 แสนบาท รับซื้อหนักกว่า คุก 10 ปี
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ว่ามีประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนกรณีไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานกลับรถไฟบริเวณ กม.160+170 ด้านเหนือสถานีรถไฟเขาทะโมน ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ประชาชนสัญจรในพื้นที่ดังกล่าวไม่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน
ภายหลังได้รับแจ้ง การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พบว่ามีการ โจรกรรมสายไฟและงัดแงะกล่องร้อยสายไฟ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 6 ต้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 75,000 บาท ทั้งนี้ พฤติกรรมการโจรกรรมลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้ง แม้ว่าการรถไฟฯ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อยู่เป็นระยะแล้วก็ตาม
การรถไฟฯ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจุดของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสอดส่อง ดูแล และป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของการรถไฟฯ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป
สำหรับบทลงโทษรุนแรงผู้กระทำผิด กรณีลักขโมยสายไฟ รวมถึงครอบครอง ซื้อขายอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องยึดเหนี่ยวทางรถไฟ อุปกรณ์ต่างๆ ของการรถไฟฯ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้รับซื้อทรัพย์สินของทางราชการต่างๆ ก็มีความผิด ฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเห็นเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่ Call Center การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง