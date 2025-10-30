xs
xsm
sm
md
lg

รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ โจรกรรมสายไฟแสงสว่างสะพานกลับรถ สถานีรถไฟเขาทะโมน จังหวัดเพชรบุรี เร่งประสานทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ชี้โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับ 2 หมื่น - 1 แสนบาท รับซื้อหนักกว่า คุก 10 ปี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ว่ามีประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ร้องเรียนกรณีไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานกลับรถไฟบริเวณ กม.160+170 ด้านเหนือสถานีรถไฟเขาทะโมน ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้ประชาชนสัญจรในพื้นที่ดังกล่าวไม่ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน

ภายหลังได้รับแจ้ง การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที พบว่ามีการ โจรกรรมสายไฟและงัดแงะกล่องร้อยสายไฟ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่สามารถใช้งานได้จำนวน 6 ต้น คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 75,000 บาท ทั้งนี้ พฤติกรรมการโจรกรรมลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้ง แม้ว่าการรถไฟฯ จะได้ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อยู่เป็นระยะแล้วก็ตาม

การรถไฟฯ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายจุดของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง


ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน รวมถึงสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสอดส่อง ดูแล และป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคของการรถไฟฯ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

สำหรับบทลงโทษรุนแรงผู้กระทำผิด กรณีลักขโมยสายไฟ รวมถึงครอบครอง ซื้อขายอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องยึดเหนี่ยวทางรถไฟ อุปกรณ์ต่างๆ ของการรถไฟฯ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายฐานลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ โทษจำคุก 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงผู้รับซื้อทรัพย์สินของทางราชการต่างๆ ก็มีความผิด ฐานรับของโจร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพย์สินของทางราชการ หากพบเห็นเหตุผิดปกติ โปรดแจ้งที่ Call Center การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง







รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน
รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน
รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน
รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน
รถไฟฯเร่งแก้ปัญหาโจรขโมยสายไฟ สถานีเขาทะโมน จ.เพชรบุรี ร่วมท้องถิ่นป้องกันเพื่อความปลอดภัยประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น