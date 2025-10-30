“มาริษา” คนไทยรายแรก! คว้า Blue Cloud Award 2025

“มาริษา เจียรวนนท์” สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัล Blue Cloud Award 2025 รางวัลเกียรติยศจาก China Institute in America ซึ่งมอบให้แก่ผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมและผู้สร้างแรงบันดาลใจผ่านการพัฒนาเพื่อสังคม โดยเฉพาะการใช้ “วัฒนธรรม” เป็นพลังแห่งการให้ในมิติใหม่ที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา China Institute in America — หนึ่งในสถาบันด้านการศึกษาและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา — ได้จัดงาน Blue Cloud Gala 2025 ณ นครนิวยอร์ก เพื่อเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษแห่งมิตรภาพจีน–อเมริกัน งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ยกย่องผู้นำด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านศิลปะ ธุรกิจ และการให้เพื่อสังคม
หนึ่งในนั้นคือ มาริษา เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาพิเศษประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ก่อตั้ง The BUILD Foundation (2005), Chef Cares Foundation (2020) รวมถึงสถาบันศิลปะระดับโลก Bangkok Kunsthalle และ Khao Yai Art Forest (2024) ในฐานะผู้นำด้านสังคมผู้ใช้พลังของการศึกษา อาหาร และศิลปะ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เธอจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็น “คนไทยคนแรก” ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติดังกล่าว
มาริษา กล่าวถึงความภาคภูมิใจว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Blue Cloud Award 2025 จาก China Institute in America นี่ไม่ใช่เพียงรางวัลของดิฉันคนเดียว แต่เป็นของคนไทยทุกคนที่เชื่อว่าพลังของ ‘การให้’ และ ‘ความร่วมมือ’ ที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะผ่านมูลนิธิเชฟแคร์ส หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย Bangkok Kunsthalle และ Khao Yai Art Forest ที่ดิฉันก่อตั้งขึ้น สามารถใช้มุมมองวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้จริง รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”
Dr Hank Wuh ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการแพทย์และการลงทุน และเป็นผู้ได้รับรางวัล Blue Cloud Award ในอดีต กล่าวว่า “วัฒนธรรมคือภาษา เป็นโครงสร้าง และเป็น ดีเอ็นเอ (DNA) ของมนุษยชาติ ยิ่งเราเข้าใจวัฒนธรรมได้ดีเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเข้าใจผู้คนได้ดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ผมจึงคิดว่ามันเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ที่ China Institute in America เราทุกคนมีภารกิจเดียว นั่นคือการแบ่งปัน วัฒนธรรมจีน ซึ่งรวมถึงภาษา ศิลปะ ดนตรี อาหาร ไปสู่ชาวโลก เพราะยิ่งโลกเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น ยิ่งพวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันได้ดีขึ้นเท่าไหร่ พวกเขาก็จะยิ่งสามารถชื่นชมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปรองดองกันได้ดีขึ้นเท่านั้น"
ด้าน Yue-Sai Kan ประธานบริหารร่วมของ China Institute in America กล่าวว่า “ดิฉันได้ไปเยี่ยม Khao Yai Art Forest เมื่อไม่กี่เดือนก่อน เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมาก คุณมาริษาได้เปลี่ยนพื้นที่เดิมที่ถูกทำลายกว่า 120 เอเคอร์ให้กลายเป็นสถานที่ที่ศิลปะ ธรรมชาติ และจิตวิญญาณมาบรรจบกัน ในคืนนั้นเธอยังสร้างหมอกที่โอบล้อมป่าทั้งหมดไว้ใต้หมู่ดาว มันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นและเหนือจริง เตือนใจเราว่าศิลปะและธรรมชาติมีพลังในการเยียวยา Khao Yai Art Forest ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งจริง ๆ ค่ะ
ขณะเดียวกัน พูนเพิ่ม ไพทยวัฒน์ รองประธานบริหารมูลนิธิเชฟแคร์ส รองประธานมูลนิธิเชฟแคร์ส และกรรมการผู้จัดการวิสาหกิจเพื่อสังคมเชฟแคร์ส กล่าวเสริมว่า “Blue Cloud Award 2025 เป็นรางวัลที่ส่งเสริม ‘Cultural Diplomacy’ หรือการทูตเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยผ่านอาหาร ศิลปะ และการสร้างสรรค์เพื่อสังคม คุณมาริษาเป็นผู้ที่เปลี่ยน ‘การให้’ ให้กลายเป็นพลังที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สร้างทั้งคุณค่าและโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
เขายังกล่าวถึง จุดแข็งของมาริษา ว่า คือการทำให้โครงการเพื่อสังคมเกิดผลลัพธ์จริงและยั่งยืน เช่น โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” ของมูลนิธิเชฟแคร์ส ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถานพินิจและผู้ขาดโอกาสได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเชฟและภาษาอังกฤษ โดยมีอัตราการมีงานทำหลังจบหลักสูตรถึง 100% รวมถึงโครงการศิลปะร่วมสมัย ที่สร้างเวทีระดับโลกให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนกับศิลปินนานาชาติ และผลักดันศิลปินไทยสู่เวทีศิลปะโลกอย่างเป็นรูปธรรม
“การให้ของคุณมาริษาไม่ใช่เพียงการให้เปล่า แต่เป็นการสร้างระบบที่ยั่งยืน สร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้ลุกขึ้นมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยกัน กลายเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” — พูนเพิ่มกล่าว
สำหรับผู้ได้รับรางวัล Blue Cloud Award 2025 ร่วมกับมาริษา ได้แก่
• Gorgetti Lo Lui ผู้อำนวยการ Lui Foundation และนักการกุศล
• Lynn Chen-Zhang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zhang Financial
• Charles Zhang ผู้ก่อตั้งและประธาน Zhang Financial ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศในฐานะ Independent Financial Advisor
ในปี 2026 China Institute in America จะก้าวเข้าสู่หนึ่งศตวรรษแห่ง Cultural Diplomacy — การทูตผ่านวัฒนธรรมที่เชื่อมใจผู้คนมากกว่าคำพูด สถาบันจะจัดกิจกรรมและนิทรรศการตลอดปี เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งมิตรภาพจีน–อเมริกัน และจุดประกายบทสนทนาใหม่บนพื้นฐานของศิลปะ มิตรภาพ และมนุษยธรรม
งาน Blue Cloud Gala 2025 จึงไม่เพียงเป็นการยกย่องผู้นำด้านศิลปะและสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็น “สัญลักษณ์แห่งความหวัง” ว่าพลังของวัฒนธรรมจะยังคงเป็นสะพานเชื่อมใจผู้คนทั่วโลกต่อไป
China Institute in America ก่อตั้งขึ้นที่นิวยอร์กในปี 1926 โดยนักการศึกษาอเมริกัน John Dewey, Paul Monroe และนักวิชาการจีน Hu Shi และ Kuo Ping-Wen เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีนผ่านศิลปะ อาหาร วัฒนธรรม และการศึกษา
ในปี 2026 สถาบันจะครบรอบ 100 ปี ถือเป็นหมุดหมายสำคัญแห่งความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและสหรัฐฯ โดยผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสถาบันในอดีต ได้แก่ Dr. Henry Kissinger, Dr. David Ho, Yo-Yo Ma, Michelle Yeoh, I.M. Pei, Ang Lee, Hank Paulson, Guo Pei, Jon Huntsman Jr., David Henry Hwang และ Henry Fernandez