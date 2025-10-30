xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมระเบิดพลังและพิสูจน์ความแกร่งของร่างกายและจิตใจ เมื่อ REDLINE Fitness Games Bangkok 2025 สุดยอดการแข่งขัน Functional Fitness ในรูปแบบซีรีส์จากมาเลเซีย พร้อม แล้วที่จะเปิดฉากการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568

ภายใต้ธีมที่กระตุ้นอะดรีนาลีนอย่าง “GET READY TO REDLINE! เหนือขีดจํากัด ไม่ว่าจะใครคุณก็สามารถฝ่า ขีดจํากัดตัวเองได้” REDLINE คือสนามประลองสุดท้าทายที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบองค์ รวม ผ่าน 12 ด่าน Functional Fitness ที่ต้องใช้ความเร็ว ความแข็งแกร่ง ความอดทน และกลยุทธ์

สนามประลองสําหรับนักสู้ทุกระดับความฟิต
REDLINE Fitness Games ถูกออกแบบมาเพื่อต้อนรับนักกีฬาและผู้รักการออกกําลังกายจากทุกระดับ ประสบการณ์ ให้มีโอกาสได้ผลักดันตัวเองไปถึงขีดสุดในเวทีระดับโลก การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก
และมีระดับความยากที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
.
• Singles (บุคคล): แบ่งเป็น Level 1 (Beginner), Level 2 (Intermediate), และ Level 3 (Advanced) เพื่อให้นักกีฬาทุกคนสามารถค้นหา "REDLINE" ของตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยผู้ชนะใน หมวด Advanced มีโอกาสคว้ารางวัลและเงินรางวัลรวมอันน่าตื่นเต้น
Doubles (คู่): จับคู่กับบัดดี้ของคุณเพื่อสลับกันพิชิต 12 ด่านในรูปแบบ “You-Go--Go” (สลับกัน
ทํางาน)
Team Relay (ทีมผลัด): รวมทีม 4 คนเพื่อร่วมใช้กลยุทธ์และความสามัคคีในการเข้าเส้นชัย
Corporate Team (ทีมกลุ่ม 4 คน) ทีมใหม่ในประเทศไทย สลับกันพิชิต 12 สถานีในรูปแบบ You-
Go-I-Go (สลับกันทํางานในแต่ละด่าน ยกเว้นด่านวิ่ง) เน้นกลยุทธ์ ทีมเวิร์ก และความสามัคคีบนเวที
REDLINE

การนำการแข่งขัน REDLINE Fitness Games มาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของวงการ Functional Fitness ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพในประเทศไทย และมอบเวทีที่น่าตื่นเต้นให้ทุกคน ตั้งแต่นักกีฬามืออาชีพไปจนถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกําลังกายในยิม ได้มาทดสอบความฟิตของตนเองในบรรยากาศที่สนุก เร้าใจ และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เดือนธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง และค้นหา “REDLINE” ของตนอย่างแท้จริง.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน หรือต้องการซื้อบัตรเข้าชมเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่อัดแน่นด้วยพลังงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรางวัล และซื้อบัตรได้ที่
วันที่: 6-7 ธันวาคม 2568
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน/ซื้อบัตร: เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
https://redlinefitnessgames.com/bangkok/
ประเภทด่าน: Run, Ski, Deadball Burpees, Bike, Farmer's Carry, Row และด่านท้าทายอื่นๆ รวม 12 สเตชั่น


















ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น