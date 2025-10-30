ครั้งแรกในไทย! REDLINE Fitness Games ปลุกพลังความฟิตกับ Functional Fitness ระดับโลก 6–7 ธ.ค.นี้ ที่ศูนย์สิริกิติ์

เตรียมระเบิดพลังและพิสูจน์ความแกร่งของร่างกายและจิตใจ เมื่อ REDLINE Fitness Games Bangkok 2025 สุดยอดการแข่งขัน Functional Fitness ในรูปแบบซีรีส์จากมาเลเซีย พร้อม แล้วที่จะเปิดฉากการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2568
ภายใต้ธีมที่กระตุ้นอะดรีนาลีนอย่าง “GET READY TO REDLINE! เหนือขีดจํากัด ไม่ว่าจะใครคุณก็สามารถฝ่า ขีดจํากัดตัวเองได้” REDLINE คือสนามประลองสุดท้าทายที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบองค์ รวม ผ่าน 12 ด่าน Functional Fitness ที่ต้องใช้ความเร็ว ความแข็งแกร่ง ความอดทน และกลยุทธ์
สนามประลองสําหรับนักสู้ทุกระดับความฟิต
REDLINE Fitness Games ถูกออกแบบมาเพื่อต้อนรับนักกีฬาและผู้รักการออกกําลังกายจากทุกระดับ ประสบการณ์ ให้มีโอกาสได้ผลักดันตัวเองไปถึงขีดสุดในเวทีระดับโลก การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่หลัก
และมีระดับความยากที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
• Singles (บุคคล): แบ่งเป็น Level 1 (Beginner), Level 2 (Intermediate), และ Level 3 (Advanced) เพื่อให้นักกีฬาทุกคนสามารถค้นหา "REDLINE" ของตัวเองได้อย่างแท้จริง โดยผู้ชนะใน หมวด Advanced มีโอกาสคว้ารางวัลและเงินรางวัลรวมอันน่าตื่นเต้น
Doubles (คู่): จับคู่กับบัดดี้ของคุณเพื่อสลับกันพิชิต 12 ด่านในรูปแบบ “You-Go--Go” (สลับกัน
ทํางาน)
Team Relay (ทีมผลัด): รวมทีม 4 คนเพื่อร่วมใช้กลยุทธ์และความสามัคคีในการเข้าเส้นชัย
Corporate Team (ทีมกลุ่ม 4 คน) ทีมใหม่ในประเทศไทย สลับกันพิชิต 12 สถานีในรูปแบบ You-
Go-I-Go (สลับกันทํางานในแต่ละด่าน ยกเว้นด่านวิ่ง) เน้นกลยุทธ์ ทีมเวิร์ก และความสามัคคีบนเวที
REDLINE
การนำการแข่งขัน REDLINE Fitness Games มาจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของวงการ Functional Fitness ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพในประเทศไทย และมอบเวทีที่น่าตื่นเต้นให้ทุกคน ตั้งแต่นักกีฬามืออาชีพไปจนถึงผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกําลังกายในยิม ได้มาทดสอบความฟิตของตนเองในบรรยากาศที่สนุก เร้าใจ และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เดือนธันวาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้ท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง และค้นหา “REDLINE” ของตนอย่างแท้จริง.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน หรือต้องการซื้อบัตรเข้าชมเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่อัดแน่นด้วยพลังงาน สามารถตรวจสอบรายละเอียดรางวัล และซื้อบัตรได้ที่
วันที่: 6-7 ธันวาคม 2568
สถานที่: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC), กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน/ซื้อบัตร: เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
https://redlinefitnessgames.com/bangkok/
ประเภทด่าน: Run, Ski, Deadball Burpees, Bike, Farmer's Carry, Row และด่านท้าทายอื่นๆ รวม 12 สเตชั่น