“โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” ผู้นำธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ปีที่ 27 พร้อมเดินหน้าเป็น Entertainment Lifestyle Destination

“โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” ผู้นำธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรของกรุงเทพฯ ก้าวสู่ปีที่ 27 พร้อมเดินหน้าเป็น Entertainment Lifestyle Destination ชูจุดเด่นมัดใจลูกค้าด้วย เบียร์ อาหาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริการ ตั้งเป้าปี 2568 ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านบาท 
“โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” Microbrewery แห่งแรกของประเทศไทย จุดหมายปลายทางด้านอาหาร เครื่องดื่ม และความบันเทิงของกรุงเทพฯ ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจของคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยการก้าวสู่ปีที่ 27 อย่างมั่นคงและแข็งแรง ชูจุดเด่น 4 ยุทธศาสตร์หลัก เบียร์ อาหาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และบริการ จนสามารถยืนหยัดในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สนับสนุน Gastronomy Tourism ของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมเปิดทศวรรษใหม่ด้วยเป้าหมายใหญ่ มุ่งสู่การเป็น Entertainment Lifestyle Destination ที่ครองใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ คาดทำรายได้ทะยานสู่ 1,000 ล้านบาทภายในปีนี้ 
ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดของธุรกิจร้านอาหารที่ต่างหันมานำเสนอ “ประสบการณ์พิเศษ” เพื่อครองใจลูกค้า “โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง” ยังคงยืนหนึ่งเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรในกรุงเทพฯ ชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่งในสมรภูมิเดียวกัน ด้วยการยึดมั่นในการผสมผสานคุณภาพเบียร์ อาหาร และความบันเทิง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกบนถนนพระราม 3 เมื่อเดือนกันยายน ปี 2542 ก่อนขยายสู่สาขารามอินทราและแจ้งวัฒนะ โดยปัจจุบันทั้ง 3 สาขา สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 5,000 ที่นั่ง พร้อมให้บริการโดยทีมพนักงานมืออาชีพเกือบ 1,000 คน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านรสชาติและความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งครอบครัว คนทำงาน ไปจนถึงชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงเทพฯ ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าใช้บริการในแต่ละปีรวม 3 สาขา กว่า 8.5 แสนคน และมียอดจำหน่ายเบียร์สดกว่า 900,000 ลิตร หรือมากถึง 1.8 ล้านแก้วต่อปี ทำยอดขายรวมปีละกว่า 900 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยราว 10% สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของผู้บริโภคที่ยังคงเชื่อมั่นและไว้ใจในมาตรฐานของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงอย่างต่อเนื่อง

โดยตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการร้านอาหารและธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศไทยในฐานะ Microbrewery แห่งแรกของไทย ที่ผสมผสานคุณภาพเบียร์สดสูตรดั้งเดิมจากเยอรมนีเข้ากับรสชาติอาหารที่ถูกปากคนไทย และประสบการณ์ความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส จนกลายเป็น Lifestyle Destination ที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักและจดจำ โดยเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจคือ 4 ยุทธศาสตร์หลักที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงให้ความสำคัญมาตลอด  
“เบียร์” คุณภาพที่สร้างสรรค์และควบคุมการผลิตโดย Brewmaster จากประเทศต้นตำรับ

ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเบียร์ คุณภาพและรสชาติของเบียร์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงได้บริวมาสเตอร์ (Brewmaster) ชาวเยอรมัน ประเทศต้นตำรับของการผลิตเบียร์ มร.โยเค่น นอยเฮาส์ (Mr.Jochen Neuhous) มาร่วมสร้างสรรค์รสชาติจนได้มาตรฐานและถูกปากคนไทย ทั้งเบียร์ลาเกอร์ (Lager Beer) เบียร์ดุงเกล (Dunkel Beer) เบียร์ไวเซ่น (Weizen Beer) ก่อนจะเพิ่มเติมอีก 2 ชนิดคือ เบียร์โรเซ่ (Rosè Beer) และ  IPA (India Pale Ale) เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภครุ่นใหม่ โดย มร.โยเค่น นอยเฮาส์ เป็นผู้ควบคุมการผลิตเบียร์ทุกชนิดตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อการันตีคุณภาพและมาตรฐานรสชาติให้คงเดิมไม่ผิดเพี้ยน

ล่าสุดในปี 2565 ทางโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงได้ลงทุนเพิ่มหม้อต้มเบียร์ ตลอดจนถังหมัก ถังบ่ม เครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จากประเทศเยอรมนี และปรับพื้นที่เปิดมุมเบียร์ “Brewmaster” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มนักดื่มเบียร์รุ่นใหม่ ด้วยเงินลงทุน 10 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้ มร.ไซมอน บาร์ทแมนน์ (Mr.Simon Bartmann) บริวมาสเตอร์ชาวเยอรมัน ผู้เชี่ยวชาญด้านคราฟต์เบียร์ (Craft Beer) มาร่วมสร้างสรรค์และดูแลการผลิตคราฟต์เบียร์เพื่อตอบสนองต่อตลาดซึ่งกำลังได้รับความนิยม โดยได้เพิ่มเบียร์ชนิดใหม่อีก 5 รสชาติ นอกเหนือจากเบียร์ดั้งเดิม 4 ชนิดของโรงเบียร์ และยังจัดให้มีกิจกรรม Brewery Tour ให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมขั้นต่อการผลิตเบียร์ตามมาตรฐานแท้ ๆ ของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนสามารถเพิ่มยอดขายเบียร์สด และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั้งชาวไทยและต่างชาติไปพร้อมกัน 
“อาหาร” อร่อยและหลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

อาหารคืออีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ซึ่งนอกจากเมนูซิกเนเจอร์ อย่างขาหมูทอดตะวันแดง ปลากะพงทอดน้ำปลา กะหล่ำปลีทอดน้ำปลา เกาเหลาเย็นตาโฟ ส้มตำไหลบัว ฯลฯ ทางโรงเบียร์ฯ ยังมีแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development: PD) ที่สร้างสรรค์เมนูอาหารไทยใหม่ ๆ ออกมานำเสนอทุก 3 เดือน อีกทั้งยังมีครัวกลางเป็นศูนย์กลางในการสั่งซื้อและคัดเลือกวัตถุดิบ รวมถึงผลิตซอส น้ำแกง และน้ำจิ้มต่าง ๆ ส่งไปยังครัวของทุกสาขา เพื่อให้รสชาติอร่อยคงที่ได้มาตรฐาน โดยวัตถุดิบที่ใช้เน้นผลผลิตจากเกษตรกรไทย ทำให้ทุกปีโรงเบียร์ฯ มีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยผ่านการรับซื้อผลผลิตต่าง ๆ เป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศ

นอกจากนี้เพื่อตอบรับกระแสความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงยังได้เปิด ยูยาเกะซูชิบาร์ (Yuyake Sushi Bar) ให้บริการอาหารญี่ปุ่นคุณภาพพรีเมียม โดยได้เชฟมากฝีมือชาวญี่ปุ่น มร. ทาคาชิ อิโต (Mr. Takashi Ito) มารังสรรค์เมนูและควบคุมคุณภาพให้ได้รสชาติและมาตรฐานแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ อีกทั้งยังเปิด Japanese Cooking Class ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทำอาหารญี่ปุ่นสไตล์ต้นตำรับจากเชฟชาวญี่ปุ่นขนานแท้ 
“เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” เน้นความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

กล่าวได้ว่าโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเป็น Entertainment Hub ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงในแบบที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่น โดยเป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์โน๊ตดนตรีของ อาจารย์บรูซ แกสตัน (Mr.Bruce Gaston) นักดนตรี นักแต่งเพลง และนักเรียบเรียงเสียงประสาน จากวงฟองน้ำ ชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป์ ประจำปี 2552 โดยอาจารย์บรูซ แกสตัน ได้เคยทำหน้าที่เป็น Entertainment Director ให้กับโรงเบียร์ฯ มาตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้ง นับเป็นบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานความบันเทิงให้โชว์ของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงมีความอลังการและเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ซึ่งถูกสืบสาน ต่อยอด และพัฒนารูปแบบเรื่อยมาตามสมัยนิยม จนปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพิ่มสีสันให้โชว์มีความวิจิตร ตระการตา และน่าสนใจมากขึ้น เพื่อมอบความสุขและความสนุกให้กับลูกค้า ที่พิเศษคือทุกเดือนจะเสริมทัพด้วยการจัดคอนเสิร์ตศิลปินดัง เปิดเวทีให้เป็นจุดนัดพบของศิลปินชั้นนำเกือบทุกแนวเพลงของไทย เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เป็นแฟนคลับของศิลปินให้เข้าถึงและรู้จักโรงเบียร์มากขึ้น โดยปัจจุบันบัตรคอนเสิร์ตของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงจำหน่ายในราคาเพียง 200-300 บาทเท่านั้น

นอกจากนี้ทางโรงเบียร์ยังมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลบ่อยครั้ง เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ คอนเสิร์ต “All of Friends กอดไทยด้วยเสียงเพลง” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา, ร่วมกับสมาคมอุทยานแห่งชาติจัดคอนเสิร์ต “เพื่อผู้พิทักษ์ป่าและคืนผืนป่า” สมทบกองทุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและกองทุนคืนฟื้นฟูป่า, คอนเสิร์ต “เพื่อน! ไม่ทิ้งเพื่อน” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือศิลปินที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและอื่น ๆ เป็นต้น 
“การบริการ” ที่พร้อมจะมอบความประทับใจอย่างถึงที่สุด

ยุทธศาสตร์สุดท้ายคือ “การบริการ” ที่ยอดเยี่ยมจนสร้างความประทับใจและเป็นที่จดจำของลูกค้า ด้วยประสบการณ์ตลอด 26 ปีของการทำธุรกิจ ทำให้โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสะสมองค์ความรู้จนสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ให้ครองใจลูกค้าและยืนหยัดอยู่ในธุรกิจได้อย่างสง่างาม ไม่เพียงมีการจัดทำหลักสูตรอบรมและเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้าความรู้สึกอบอุ่น สนุกสนาน และเป็นกันเองให้กับลูกค้า โรงเบียร์ฯ ยังใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ การกำหนดมาตรฐานการเสิร์ฟอาหารอย่ารวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที และ 20 นาทีสำหรับอาหารประเภทปลาสด รวมถึงการใช้ระบบ POS (Point of Sale) ในการควบคุมการสั่งอาหาร โดยมีคำสั่งพิเศษมากกว่า 35 คำสั่ง เช่น เผ็ดน้อย ไม่หวาน ไม่เปรี้ยว ฯลฯ และที่มากไปกว่านั้นคือ ในห้องน้ำทุกสาขามีการติดตั้งอ่างสำหรับอาเจียนไว้ทั้งห้องน้ำชายและหญิง ตลอดจนดูแลความแห้ง สะอาด ซึ่งเป็นจุดอ่อนของร้านอาหารทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านักดื่ม โดยเป็นมาตรฐานหนึ่งที่ทางโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงยังคงรักษาไว้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้

ไม่เพียงแค่นั้น เพื่อมอบความคุ้มค่าและสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้าประจำ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงยังจัดให้มีระบบสมาชิกพร้อมสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม 15%, ส่วนลด 20% สำหรับจัดงานฉลองวันเกิด, ส่วนลดสินค้าที่ระลึกใน Souvenir Shop 15% และรับของสมนาคุณที่จัดทำขึ้นเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีระบบสะสมแต้ม รับของรางวัลสุดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งที่มาใช้บริการในโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 
ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์นี้ไม่เพียงส่งเสริมให้โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการสังสรรค์ ความสุข และความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร ยังเป็นโมเดลธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์ครบวงจรที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ โดยปี 2568 นี้ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงตั้งเป้าหมายที่จะทำรายได้ให้ถึง 1,000 ล้านบาท และเดินหน้าสู่การเป็น Entertainment Lifestyle Destination ที่ครองใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในอนาคต






















