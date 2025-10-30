MEA ทยอยส่งมอบท่อคอนกรีตฯ สร้างหลุมหลบภัยชายแดน จ.ศรีสะเกษ

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง สานต่อภารกิจสนับสนุนความมั่นคงชายแดน ร่วมกับบริษัทพันธมิตร เริ่มดำเนินการส่งมอบท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบที่ 2) ให้แก่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนการจัดทำหลุมหลบภัย สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 (วัดภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ) และพื้นที่เป้าหมาย
การดำเนินการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือต่อเนื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ส่งมอบท่อคอนกรีตฯ ล็อตแรก ให้แก่ พลโท บุญสิน พาดกลาง ผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ณ ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้ MEA และพันธมิตร จะรวบรวมท่อคอนกรีตฯ ส่งมอบให้ครบถ้วนรวมทั้งสิ้นกว่า 300 ท่อน
สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว MEA ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญางานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ใช้วิธีการก่อสร้างแบบ Pipe Jacking โดยท่อที่นำมาสนับสนุนกองทัพบกในครั้งนี้ เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว
MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้า มุ่งมั่นสนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ของประชาชน และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายแดนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ ยังเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในห้วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย