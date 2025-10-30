SiteMinder ชี้ 48% โรงแรมไทย ตอบสนองล่าช้าต้นต่อสูญโอกาส

ผู้จัดการรายวัน 360 - SiteMinder แพลตฟอร์มระดับโลกด้านการจัดจำหน่ายห้องพักและจัดการรายได้ของธุรกิจโรงแรม เผยผลการวิจัยล่าสุดว่า ผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยถึงร้อยละ 48 ยอมรับว่าพลาดโอกาสในการสร้างรายได้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในสถานการณ์สำคัญ เช่น เมื่อคู่แข่งปรับราคาหรือมีการประกาศจัดงานอีเว้นต์ใหม่ ๆ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วเพียงพอ
การสำรวจในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการโรงแรมถึง 700 รายในตลาดจุดหมายปลายทางสำคัญ (รวม 67 รายในประเทศไทย) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรายได้ของโรงแรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ และอุปสรรคที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ ผลการวิจัยชี้ให้เห็นช่องว่างสำคัญในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร้อยละ 96 ของโรงแรมไทยระบุว่า "ความเร็วในการตอบสนองต่อตลาด" มีความสำคัญมากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
แม้เรื่องดังกล่าวจะมีความเร่งด่วน แต่โรงแรมหลายแห่งในไทยยังคงพึ่งพาการทำงานแบบเดิมที่ต้องใช้คน (Manual Processes) ที่จำกัดการตอบสนองต่อตลาด โดยร้อยละ 25 ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่า มีการอัปเดตราคาเพียงเดือนละครั้งหรือน้อยกว่านั้น และอีกร้อยละ 30 ปรับราคาเป็นรายสัปดาห์ ทั้ง ๆ ที่สภาวะตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายครั้งต่อวัน
การสูญเสียรายได้นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากภาคธุรกิจโรงแรมไทยกำลังเผชิญกับโอกาสพิเศษจากงานอีเว้นต์ใหญ่ ๆ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก SiteMinder ชี้ว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในกรุงเทพฯ (9-20 ธันวาคม) กำลังกระตุ้นให้ยอดจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16 และอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างรายได้สำหรับโรงแรมที่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เกิดจากงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ SiteMinder ได้ประกาศเปิดตัว Dynamic Revenue Plus ให้ใช้งานได้ทั่วโลกอย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งเป็นโซลูชันบริหารจัดการรายได้ที่เน้นการใช้งานบนมือถือ (Mobile-First) พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับ IDeaS เพื่อให้การบริหารจัดการรายได้ขั้นสูงเข้าถึงได้สำหรับโรงแรมทุกแห่งทั่วโลก การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในงานอีเวนต์ของบริษัทที่กรุงเทพฯ โดยแพลตฟอร์มนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์ และช่วยให้โรงแรมสามารถดำเนินการปรับปรุงราคา การบริหารจัดการและการจัดจำหน่ายห้องพักได้อย่างทันท่วงที ผ่านคำแนะนำรายวันตามอีเว้นต์ที่เกิดขึ้นในประเทศ การเคลื่อนไหวของคู่แข่ง และรูปแบบความต้องการของตลาด
การเปิดตัวครั้งนี้สอดคล้องกับความต้องการในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ในหมู่ผู้ประกอบการโรงแรมไทย โดยข้อมูลจาก SiteMinder ระบุว่า ร้อยละ 55 กำลังมองหาโซลูชัน AI อย่างจริงจัง (สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 49) และอีกร้อยละ 40 เปิดรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นายแบรด ไฮนส์ รองประธานบริหารตลาดเอเชียแปซิฟิก บริษัท SiteMinder กล่าวว่า "โรงแรมไทยหลายแห่งยังไม่มีทีมบริหารจัดการรายได้โดยเฉพาะ และยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากงานอีเว้นต์ใหญ่ ๆ ไปจนถึงรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Dynamic Revenue Plus จะเข้ามาสนับสนุนให้มีการนำการบริหารจัดการรายได้ไปใช้ในวงกว้างขึ้น ด้วยการรวมข้อมูลเชิงลึกของตลาดแบบเรียลไทม์เข้ากับการดำเนินการที่ทำได้ทันทีผ่านระบบที่เน้นการใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวกสบาย ตอนนี้โรงแรมไทยทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นบูติคโฮเต็ลในเชียงใหม่ หรือรีสอร์ตในภูเก็ต ก็สามารถเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานแบบเดิมที่ต้องทำด้วยตนเองหรือต้องใช้คน ไปสู่การเป็นผู้นำตลาดที่มีการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที จากการมีเครื่องมือที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเท่ากับตลาดและสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้เต็มศักยภาพ"
Dynamic Revenue Plus ขับเคลื่อนด้วยระบบนิเวศข้อมูลขนาดใหญ่ของ SiteMinder ซึ่งประมวลผลการจองโรงแรมได้กว่า 130 ล้านรายการต่อปี และได้รับการยกระดับด้วย SiteMinder iQ ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของบริษัท แพลตฟอร์มนี้จะเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานต่อได้จริง ซึ่งช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดในทุกด้านของการบริหารจัดการรายได้