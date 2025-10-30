จากป้ายไวนิลโฆษณาหน้าร้านเซเว่นฯ เปลี่ยนมาเป็น“ถุงยืม Upcycling” เท่รักษ์โลกอย่างมีสไตล์ ยืมได้ แถมได้แต้ม สายกรีนต้องไม่พลาด

หมดปัญหาลืมพกถุงผ้า เพราะตอนนี้แค่เดินเข้าร้านเซเว่นฯ ก็สามารถ “ยืมถุงผ้าได้เลย”
มัดจำเพียง 50 บาท ใช้เสร็จแล้วนำมาคืน ก็ได้เงินมัดจำคืนเต็มจำนวน ฃึ่งทุกครั้งที่ใช้ถุงยืมซื้อของในร้านสแกนรับ 100 คะแนน ALL MEMBER ทันที (สูงสุด 10 ครั้ง/เดือน)
ถุงยืม Upcycling’ จากเซเว่นฯ ทำจากผ้าไวนิลหน้าร้านจริง!ดีไซน์ไม่ซ้ำ จุของได้เยอะ แถมรักษ์โลกสุด ๆ
เริ่มยืมกันได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มกราคม 2569 ที่ร้านเซเว่นฯ สาขาที่ร่วมรายการกว่า 100 สาขาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ “รักษ์โลกอย่างมีสไตล์”
ถือถุงยืม Upcycling ไปช้อปกันให้สุด แล้วอย่าลืมแท็กอวดลายถุงสุดเท่ในโซเชียลด้วย เพราะ ยืมวันนี้ เท่ได้ ไม่ทำร้ายโลก
สำหรับ7 ข้อดีของการใช้ “ถุงยืม Upcycling” จาก 7-Eleven
1. รักษ์โลกแบบมีสไตล์ เพราะทุกใบทำจาก ผ้าไวนิลหน้าร้านเซเว่นฯ ที่นำมา Upcycling ช่วยลดขยะ และให้วัสดุได้กลับมามีชีวิตใหม่อย่างเท่
2. ลายไม่ซ้ำ ใบเดียวในโลก แต่ละถุงมีดีไซน์เฉพาะจากผ้าไวนิลคนละแผ่น ถือแล้วไม่เหมือนใคร แฟชั่นรักษ์โลกที่แท้จริง
3. พกง่าย ยืมสะดวก แค่แจ้งพนักงานว่า “ขอยืมถุงผ้า” มัดจำ 50 บาท แล้วถือกลับบ้านได้เลย
4. คืนง่าย ได้เงินคืนเต็ม ใช้เสร็จเมื่อไหร่ นำถุงมาคืนที่ร้านเดิม รับเงินมัดจำ 50 บาทคืนครบทุกบาท
5. ได้แต้ม ALL MEMBER เพิ่มทุกครั้ง ใช้ถุงยืมซื้อของ รับคะแนนเพิ่มทันที 100 แต้ม (สูงสุด 10 ครั้งต่อเดือน) ยิ่งใช้ ยิ่งได้
6. ช่วยลดถุงพลาสติก สร้างนิสัยใหม่ให้สังคม ยิ่งมีคนใช้มาก โลกก็ยิ่งเบา เพราะทุกถุงที่ยืม คืออีกหนึ่งถุงพลาสติกที่ไม่ถูกใช้
7. เท่ด้วย จิตใจดีด้วย ถือถุงยืม Upcycling ไม่ใช่แค่ช้อปของ แต่ช้อปความยั่งยืน ทั้งเท่ ทั้งมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน
มาร่วมถือถุงเท่ ๆ รักษ์โลกไปด้วยกัน กับ “ถุงยืม Upcycling” จาก 7-Eleven