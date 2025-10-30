บ้านและสวน AWARDS’25 งานมอบรางวัล “10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษ” ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี

บ้านและสวน สื่อคุณภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ผู้นำในการเผยแพร่ข้อมูลของบ้านน่าอยู่และสวนที่สวยงาม ได้จัดงานมอบรางวัล บ้านและสวน AWARDS’25 ให้แก่ “10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย รางวัลพิเศษ และ บ้านและสวน’s Choice” ซึ่งเป็นรางวัลที่แทนคำขอบคุณเจ้าของบ้าน เจ้าของสวน และนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าประทับใจ เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการสร้างคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี โดยคัดเลือกจาก บ้านสวยและสวนสวยที่เคยนำเสนอลงในทุกช่องทางของบ้านและสวน, room Books, Living Asean, บ้านและสวนทีวี และเคยนำเสนอลงในทุกแฟลตฟอร์มของบ้านและสวนตลอดปี 2568 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การออกแบบเพื่อให้เกิดความ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ท่ามกลางบรรยากาศ ที่อบอุ่น และเป็นกันเอง ในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025
ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์ บรรณาธิการบริหารบ้านและสวน กล่าวว่า ตลอดปีที่ผ่านมาบ้านและสวนมีโอกาสได้นัดสัมภาษณ์เจ้าของและนักออกแบบ และได้เข้าไปในพื้นที่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัว เพื่อที่จะไปฟังเรื่องราว การออกแบบบ้านและออกแบบสวนของแต่ละท่าน เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้อ่าน ผู้ชม ซึ่งสิ่งที่ได้เห็นตรงกันก็คือ เจ้าของและนักออกแบบให้ความสำคัญกับคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีเหมือนกัน จึงมีการคัดเลือกบ้านและสวนที่ประทับใจ เพื่อมอบเป็นรางวัลแทนคำขอบคุณ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลในครั้งนี้ คือ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” สะท้อนถึงการออกแบบให้อยู่ดี เจ้าของบ้านมีความสุข สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้อย่างสมดุล
ในปีนี้ ผลงาน 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย รางวัลพิเศษ และ บ้านและสวน’s Choice ปี 2568 ที่คัดเลือกมาทั้งหมดจะได้รับโล่รางวัลบ้านและสวน Awards ออกแบบโดย คุณกรกต อารมย์ดี ดีไซเนอร์จาก Korakot ซึ่งมีหลักการออกแบบเพื่อให้เกิดความ “อยู่ดี มีสุข สมดุล” โดยนำเทคนิคการทำว่าวจุฬามาผสมผสานกับการผูกเงื่อนทำอวนของชุมชนชาวประมงมาประยุกต์ และสร้างสรรค์เป็นโล่รางวัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยใช้โครงสร้างจากไม้ไผ่ ติดด้วยกระดาษสาผสมผสานกับผ้าขาวบางเพิ่มความทนทานด้วยกระดาษอีกชั้น ประกอบเข้ากับแผ่นไม้ซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิล พร้อมเลเซอร์สลักชื่อและข้อความต่างๆ ไว้บนแผ่นไม้เพื่อให้ตัวโล่เสร็จสมบูรณ์ เรียกได้ว่า โล่ทุกชิ้นเป็นผลงานศิลปะที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและ แรงบันดาลใจ
โดยรางวัลบ้านและสวน AWARDS ใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกที่สอดคล้องกับแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” ประกอบด้วย 7 แนวคิดคือ
1.Wellbeing Design การสร้างสุขภาวะที่ดี
2.Energy Saving & Sustainable Design การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
3.Creative Material Design การใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์
4.Family Home Design การออกแบบรองรับคนทุกวัย
5.Pet Friendly Design การออกแบบที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
6.Renewable Design Solutions การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า
7.Outdoor Space Design การสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างภายนอกและภายในบ้าน
บ้านและสวน AWARDS รางวัลพิเศษ ประจำปี 2025
รางวัลพิเศษ บ้านและสวน AWARDS’25 เป็นรางวัลที่องค์กรต่าง ๆ มาร่วมสนับสนุนแนวคิด “อยู่ดี มีสุข สมดุล” โดย ปีนี้มีบ้านที่เหมาะสมกับรางวัล 2 หมวดคือ Sustainable Design และ Energy Efficient Home
1.รางวัลพิเศษ Sustainable Design โดย AIS 3BB Fibre3
บ้านแสงสบายออกแบบให้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2.รางวัลพิเศษ Energy Efficient Home โดย วันอาทิตย์ by GULF1
บ้านสาบเมืองและสตูดิโอออกแบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยประหยัดไฟและขับเคลื่อนพลังชีวิต
บ้านและสวน’ s Choice ที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ที่มีสินค้าและบริการอันน่าเชื่อถือ
เป็นที่วางใจของคนรักบ้านมาอย่างยาวนาน อีก 6 รางวัลคือ จระเข้ ในหมวด Home Protection Solution, SCG ในหมวด Innovative Material , Power Buy ในหมวด Living Innovation , Hooth ในหมวด Kitchen Design , TOA ในหมวด Well-being Product และ Seacon ในหมวด Smart Design Built
สำหรับผลรางวัล 10 บ้านน่าอยู่ประจำปี 2568 มีดังนี้
1. รีโนเวตบ้านไทยประยุกต์ โดยผสานศิลปะและความอบอุ่น
2. พลิกบ้านร้างเป็นบ้านกึ่งสตูดิโอ ที่สงบสุขของนักออกแบบ
3. บ้านตากอากาศริมเขา แทรกกลิ่นอายพื้นถิ่นของเฮียนเสายองหิน
4. Fullstop House บ้านเสาบางที่รับน้ำหนักหลังคาคอนกรีตได้
5. บ้านเล็กในสวนใหญ่ ที่มีลานเล่นสนุกอยู่ใจกลางบ้าน
6. Lane House บ้านที่ให้เราออกวิ่งได้ในทุกวัน
7. บ้านแสงสบาย จากบ้านเก่าสู่สภาวะสุขสบายที่ยั่งยืนด้วยพลังธรรมชาติ
8. W House II บ้านคอนกรีตยกสูงกลางหุบเขา
9. บ้านและโฮมออฟฟิศสถาปนิก พร้อมสวนภายในเสริมสุขภาวะและการใช้ชีวิต
10. บ้านโครงเหล็กยกใต้ถุน เปิดโปร่งให้ลมผ่าน
สำหรับผลรางวัล 10 สวนสวยประจำปี 2568 มีดังนี้
1. ส่วนป่าร่มรื่น ท่ามกลางทิวเขาธรรมชาติ
2. สวนเมดิเตอร์เรเนียนขนาดเล็ก ทื่มีเรื่องราวแห่งความสุขและความสนุก
3. รีโนเวตพื้นที่สีเขียว ให้พร้อมรับแสงแรกของวัน
4. รีโนเวตสวนอังกฤษจัดเอง ให้สวยงามกว่าเก่า
5. สวนป่าชื้นในกล่องกลางบ้าน
6. สวนป่าในดงปาล์ม พักใจหย่อนใจที่บ้านหิ่งห้อย
7. สวนอังกฤษข้างบ้าน ที่มีเรือนกระจกเป็นจุดศูนย์กลาง
8. พื้นที่ธรรมชาติของคนอยากมีโลกส่วนตัว
9. สวนป่าที่เดินใช้งานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
10. สวนที่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการซึมซับความทรงจำอันแสนพิเศษ
สำหรับผู้ที่สนใจและอยากได้ไอเดียในการแต่งบ้าน รางวัล 10 บ้านน่าอยู่ 10 สวนสวย และรางวัลพิเศษ จะจัดเป็นนิทรรศการบริเวณบ้านตัวอย่าง ภายใต้แนวคิด “อายุ วรรณะ สุขะ ดีไซน์” บ้านที่เปลี่ยนกิจวัตรธรรมดาให้ช่วยสร้างสุขภาพดี นำเสนอการดูแลสุขภาพ ผ่านการยืน เดิน นั่ง นอน ในบ้านที่แทรกไอเดียอยู่สบายแบบไทยๆ ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ผสานไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ และนวัตกรรมบ้านที่จะช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีให้ทุกคน ทุกช่วงวัย อยู่บ้านได้อย่างสะดวกสบายและมีสุขภาพดี นอกจากไฮไลต์ที่น่าสนใจ ยังมีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ได้ทั้งไอเดียและความรู้ ในบรรยากาศอบอุ่น พร้อมช็อปสินค้าภายในงานได้อย่างจุใจในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2025 ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 พฤศจิกายน 2568 อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เวลา 10.00 – 21.00 น.
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.baanlaesuan.com
10 บ้านน่าอยู่ทั้งหมดได้ที่ https://shorturl.at/pMAOH
10 สวนสวยทั้งหมดได้ที่ https://shorturl.at/XEL8E
รางวัลพิเศษได้ที่ https://shorturl.at/OfPwk