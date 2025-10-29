NER สร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง สานต่อโครงการ “NER ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนในชุมชน” ปีที่ 3

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER เดินหน้าสานต่อโครงการ “NER ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนในชุมชน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนโดยรอบโรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชน ผ่านบริการ ตรวจสุขภาพฟรี 17 รายการ จากหน่วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพจากทีมแพทย์ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการได้รับการตอบรับรับอย่างดีจากชุมชน มีประชาชนเข้าร่วมตรวจสุขภาพแล้วกว่า 500 คน สะท้อนเจตนารมณ์ของ NER ที่มุ่งมั่น “สร้างสังคมสุขภาพดี เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน”
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และสินค้าปลายน้ำแผ่นยางพาราปูพื้นคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวว่า “NER มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเคียงข้างชุมชน ภายใต้พันธกิจ ‘NER สร้างคุณค่าที่มากกว่ายาง’ เราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสังคมของบริษัท”
โครงการ “NER ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคนในชุมชน” ปีที่3 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้คนในสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการในชุมชนรอบบริษัทฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงความต้องการของชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ มี 4 หมู่บ้านคือ บ้านบาตร บ้านโคกเพชร
บ้านกระสัง และบ้านชัยพัฒนา ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 รวมแล้วกว่า 500 คน
ในปีนี้ NER ได้จัดหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี 17 รายการ อาทิ 1.) การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 2.) การตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล 3.) การตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 4.) การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 5.) การตรวจระดับไขมันในเลือดชนิด Cholesterol 6.) การตรวจระดับไขมันในเลือดชนิด Triglyceride 7.) การตรวจระดับไขมันในเลือดชนิด HDL 8.) การตรวจระดับไขมันในเลือดชนิด LDL 9.) การตรวจการทํางานของตับในเลือดชนิด AST 10.) การตรวจการทํางานของตับในเลือดชนิด ALT 11.) การตรวจการทํางานของไตในเลือดชนิด BUN 12.) การตรวจการทำงานของไตในเลือดชนิด Creatinine 13.) การตรวจระดับกรดยูริคในเลือด 14.) การตรวจสมรรถภาพการทํางานของปอด 15.) การตรวจความเป็นพิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือด 16.) การตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง, ยาวมีอายุ, บอดสี 17.) การตรวจวัดความดันโลหิต, ชีพจร, ส่วนสูง, น้ำหนัก, ดัชนีมวลกาย
“การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพราะช่วยให้สามารถป้องกันโรคและมีสุขภาพที่ดี เพราะการค้นพบโรคหรือปัญหาสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นย่อมช่วยให้รักษาได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสในการหายขาด ขณะเดียวกันการที่องค์กรได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและพูดคุยกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยังสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง NER กับชุมชนโดยรอบอีกด้วย”นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กล่าวในท้ายสุด