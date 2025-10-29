“ขนส่งฯ-จ.นครนายก”ร่วมจัดอบรมเสริมทักษะ”นักเรียนรุ่นใหม่ ใส่หมวกกันน็อก”

“ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก”มอบหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะ ภายใต้โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ ใส่หมวกกันน็อก” โดยมีขนส่งจังหวัด ร่วมอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
วันนี้ (29 ตุลาคม 2568) ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ ใส่หมวกกันน็อก” เพื่ออบรมเสริมทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกการใช้หมวกกันน็อก ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอาชีวะในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก โดยได้รับเกียรติจากนายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และพลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา ร่วมมอบหมวกกันน็อกตามโครงการดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก และตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
นายชานน วาสิกศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า โครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ ใส่หมวกกันน็อก” เป็นโครงการที่จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดขึ้น เนื่องจากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีสถิติสูงสุดในประเทศ ได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก และเล็งเห็นถึงความจำเป็นของประโยชน์ในการเสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถจักรยานยนต์ อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายกและตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการ“นักเรียนรุ่นใหม่ใส่หมวกกันน็อก” เป็นโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริม ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ภาคสังคม ซึ่งมีการจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง และการปฏิบัติตามกฎจราจรและที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักให้เยาวชน สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มอบหมวกกันน็อก จำนวน 100 ใบ ให้แก่ผู้รับการอบรมอีกด้วย