ACC ยกทัพสินค้าแบรนด์ TRIVA ร่วมงาน “Restech 2025 : Restaurant Technology & Franchise Expo”

คุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์/คู่ค้าหลัก บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) นำทัพสินค้าแบรนด์ TRIVA เข้าร่วมงาน “Restech 2025 : Restaurant Technology & Franchise Expo” พร้อมเปิดบูธ TRIVA เพื่อตอกย้ำบทบาท “พาร์ทเนอร์ด้านวัตถุดิบเครื่องดื่ม” ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทำเมนูได้มาตรฐาน ควบคุมต้นทุน ขยายธุรกิจได้ง่ายขึ้น และนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจร้านอาหารและคาเฟ่โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจำหน่ายเครื่องดื่มในร้านอาหารให้ได้รสชาติที่ดี คงที่ ได้มาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา และบริหารต้นทุนได้อย่างมืออาชีพ โดยภายในงาน บูธ TRIVA ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ร้านกาแฟ จำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้