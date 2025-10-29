“น้ำมันพืชกุ๊ก” รุกเข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ จัด “COOK MEET & EAT x DAOUOFFROAD” พา Love Spender แฟนคลับ “ต้าห์อู๋-ออฟโรด” สัมผัสประสบการณ์แสนพิเศษ ในดินแดนอู๋ข้าวอู๋น้ำและโรดชาติแห่งความอร่อย
น้ำมันพืชกุ๊ก (COOK) โดย บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มพูลผล เดินหน้าขยายตลาดเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เปิดตัวสองหนุ่มฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล เป็น Friend of COOK พร้อมจัดกิจกรรม “COOK MEET & EAT x DAOUOFFROAD” เอาใจแฟนคลับ พา Top Spender และ Lucky Fan ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้าน Mother May I ซอยเอกมัย 10 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
คุณเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด กล่าวว่า “เรามีความตั้งใจอยากให้แบรนด์กุ๊กเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ในครัว แต่เป็นแบรนด์ที่อยู่ใกล้ชิดและเข้าใจผู้บริโภคในทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การใช้ชีวิต หรือการแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กันและกัน จึงเลือกคนรุ่นใหม่อย่าง ต้าห์อู๋และออฟโรด ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ ทั้งเรื่องการกิน การเที่ยว และการใช้โซเชียลมีเดีย มาเป็น Friend of COOK ตัวแทนของแบรนด์กุ๊กที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งหลังจากที่เปิดตัวผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์สนุก ๆ และเมนูสุดครีเอทีฟในรายการ ครัวอัพเวล ซีซั่น 4 ทางช่อง YouTube: COOK Healthy Family ก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากแฟนคลับ นับได้ว่าทั้งสองคนเข้ามาเติมเต็มแบรนด์กุ๊กให้มีความสดใหม่ จนทำให้ภาพของน้ำมันพืชกุ๊กกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอร่อยคนรุ่นใหม่ไปแล้ว”
และเพื่อเป็นการตอบแทนความรักและการสนับสนุนของบรรดาแฟนคลับ น้ำมันพืชกุ๊กได้จัดกิจกรรม “COOK MEET & EAT x DAOUOFFROAD” ให้คนรักต้าห์อู๋-ออฟโรด ได้ลุ้นเป็น Top Spender 20 ท่าน และ Lucky Fan 10 ท่าน ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับ Friend of COOK โดยเปิดให้สะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันกุ๊กตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2568 จนทำสถิติยอดซื้อรวมตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมกว่า 3,740,850.72 บาท ก่อนพา Top Spender และ Lucky Fan มุ่งสู่ดินแดนอู๋ข้าวอู๋น้ำและโรดชาติแห่งความอร่อย ในวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ณ ร้าน Mother May I เอกมัยซอย 10 โดยงานนี้กุ๊กและต้าห์อู๋-ออฟโรด เสิร์ฟความสุขสุดฟิน เซอร์วิสแฟน ๆ แบบเต็มอิ่ม ทั้งกิจกรรมพิเศษในดินแดนอู๋ข้าวอู๋น้ำและโรดชาติแห่งความอร่อย, ร่วมเฟรมถ่ายรูปแบบ Private Photo และ Group Photo แถมด้วย Hi-Touch และ Hi-Bye รวมถึงร่วมเล่นเกมกับสองหนุ่ม พร้อมรับของขวัญจากมือถึงมือ และพิเศษสุดสำหรับ Top Spender อันดับ 1 ได้รับมอบจานลิมิเต็ดพร้อมข้อความบอกรักและลายเซ็นของต้าห์อู๋-ออฟโรด ที่มีเพียง 1 ใบในโลก ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากสองหนุ่มและแฟน ๆ เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมเพื่อ Love Spender ที่อิ่มอกอิ่มใจทั้งศิลปินและแฟนคลับเลยทีเดียว
“กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่อยากมอบพื้นที่ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสกับความสุข ความอร่อย และพลังบวกจาก Friend of COOK อย่างต้าห์อู๋และออฟโรด ซึ่งทั้งคู่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้อย่างแท้จริง ผมเชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ประทับใจและน่าจดจำ ทั้งสำหรับแฟนคลับ” คุณเพชร หวั่งหลี กล่าว
ทั้งนี้กิจกรรม “COOK MEET & EAT x DAOUOFFROAD” ไม่เพียงเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ยังสะท้อนถึงแนวคิดของกุ๊กที่ต้องการเป็นแบรนด์แห่งความสุข ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจ ที่อยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกโมเมนต์ของชีวิต สำหรับใครที่พลาดงานนี้ไป เกาะติดข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ น้ำมันพืชกุ๊กเอาไว้ให้ดี เพราะกิจกรรมฟิน ๆ จากกุ๊กและต้าห์อู๋-ออฟโรด ยังมีให้ร่วมสนุกอีกเพียบ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook: Cook Healthy Family และอย่าลืมติดตามคอนเท้นท์สนุก ๆ รวมถึงเมนูสุดครีเอทีฟของสองหนุ่ม Friend of COOK ในรายการ “ครัวอัพเวล ซีซั่น 4” ทางช่อง YouTube: Cook Healthy Family