รถไฟยื่นฟ้องขับไล่ที่ดินเขากระโดง เพิ่มล็อตใหญ่ อีก 90 แปลง

การรถไฟฯ เผย 29 ต.ค. 68 ยื่นฟ้องเพิกถอนหรือขับไล่ผู้ครอบครองที่ดินเขากระโดงเพิ่มอีก 90 แปลง ชี้เป็นกลุ่มที่ครอบครองที่ดินไว้เป็นจำนวนมาก โดยเป็นการยื่นขับไล่ ขุดที่ 4 แล้ว ย้ำเพื่อรักษาทรัพย์สินราชการ และประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคม 2568 การรถไฟฯ ได้ยื่นฟ้องเพิกถอน หรือฟ้องขับไล่ ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินบริเวณแยกเขากระโดง ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติม อีกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินไว้จำนวนมาก ประกอบด้วย ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 2360, 2546, 2665, 2670, 2671, 2684, 2685, 2765, 2767, 2869, 3128, 3129, 3189, 3286, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3416, 3417, 3863, 8692, 8916, 9167, 11315, 11447, 15351, 15970, 15971, 16441, 17397, 19160, 19161, 22364, 22365, 22367, 22368, 22462, 22529, 22990, 22991, 22992, 22993, 22995, 24448, 24452, 25952, 25953, 25955, 28654, 37640, 53530, 53895, 59724, 112017, 112018, 112019, 112020, 112021, 112022, 115904, 121449, 121450, 122887, 122888, 122889, 122890, 122891, 122892, 122893, 125978, 127403, 127404, 127405, 127406, 127407, 127408, 127409, 127410, 133688, 133689, 136046, 136047, 136048, 152353, 152354 และ 152355
การรถไฟฯ ขอยืนยันว่า พื้นที่พิพาทกรณีเขากระโดงเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฯ จะร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการให้ข้อพิพาทที่เป็นความสับสนในสังคมได้ข้อยุติโดยเร็ว จึงขอนำพิสูจน์สิทธิกันในศาล และเชื่อมั่นว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งนี้ การฟ้องร้องครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของการรถไฟฯ
โดยก่อนหน้านี้ การรถไฟฯ ได้ยื่นฟ้องเพิกถอน หรือฟ้องขับไล่ ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินไปแล้ว 3 ชุด ได้แก่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ยื่นฟ้องเพิกถอน หรือฟ้องขับไล่ ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และ 8564 บริเวณแยกเขากระโดงเอง ที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ในกลุ่มคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนิติบุคคลและผู้ครอบครองที่ดินแปลงใหญ่ที่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3477, 24091, 3476, 3742, 3743, 115572, 9160, 3285 และ 30222
และยื่นฟ้องเพิ่มเติมอีก ในกลุ่มคดีส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินไว้จำนวนมาก ประกอบด้วย ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 600, 601, 602, 1095, 1096, 2767, 2869, 3188, 3195, 3863, 8626, 8662, 8811, 9235 และ 25091 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 แล้วนั้น