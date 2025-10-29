“อรรถพล” มอบตราสัญลักษณ์สินค้าลดใช้พลังงานให้ “กล้วยตากอบกรอบ” ชุมชนเขื่อนศรีฯ เพิ่มช่องทางการขายในปั๊มน้ำมัน

รมว.พลังงาน มอบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ให้ผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากอบกรอบ” ของชุมชน เขื่อนศรี ฯ พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านสถานีบริการน้ำมันทั้ง PTTOR PTG Shell CALTEX และ SUSCO
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” แก่ผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากทอดกรอบ” ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ชุมชนในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายนรินทร์ เผ่าวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
การมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย
โดยผลิตภัณฑ์ “กล้วยตากทอดกรอบ” ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย ได้รับการสนับสนุนจาก กฟผ. ร่วมกันพัฒนาต่อยอดกล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กล้วยตากทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบขนมขบเคี้ยว ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานและวัยรุ่น โดยนำกล้วยน้ำว้าออร์แกนิคที่มีเนื้อนุ่มหวานฉ่ำ ตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านกรรมวิธีการทอดและอบไล่น้ำมัน บรรจุของขนาดพกพาสะดวก เหมาะสำหรับรับประทานเป็นอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประเทศ เช่น อย. OTOP หรือ GMP
2) มีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับสินค้าแต่ละชนิด
3) มีกระบวนการผลิตที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในช่วงที่กำหนด และ 4) มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบันโครงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ลดใช้พลังงาน โดยใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นช่องทางจัดจำหน่าย มีผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ มาจากชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์ ลำไยอบแห้งสีทอง ของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลำไย (เขื่อนภูมิพล) จ.ตาก และกล้วยตากทอดกรอบ ของวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอปักไม้ลาย จ.กาญจนบุรี รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าในเครือ PTTOR PTG Shell CALTEX และ SUSCO อาทิ แคปหมู ข้าวแต๋น กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวฮางงอก และผลไม้กวน