“เบอร์แทรม” ได้จังหวะ ยันมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด

บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาดมแบรนด์ “เซียงเพียว” และ “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์” ประกาศความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตจากโรงงานเบอร์แทรม ด้วยมาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหนึ่งในระบบที่เคร่งครัดที่สุดในโลก พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การควบคุมคุณภาพในทุกผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลกด้วย “Breath Standard” มาตรฐานความปลอดภัยของลมหายใจ
นางสาวสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ของเบอร์แทรม คือ การสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาตะวันออกที่มีมาตรฐาน และความก้าวหน้าด้านการผลิตระดับสากล โดยบุคลากรที่มีจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการและส่งเสริมสุขภาพของทุกคน เราตระหนักดีว่ายาดมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจของผู้คนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตลอด 67 ปี”
ดังนั้น เบอร์แทรมจึงให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังมาตลอด การที่โรงงานเบอร์แทรมได้รับมาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด และเคร่งครัดที่สุดในโลก โดยมาตรฐานนี้ได้รวมข้อบังคับที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต รวมถึงมาตรฐาน PIC/S GMP (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ใช้ในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจว่า เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ของเบอร์แทรมได้ดูแลลมหายใจของผู้บริโภคอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างแบรนด์ไทยในเวทีโลกให้ได้
มาตรฐาน PIC/S GMP ถือเป็นมาตรฐานการผลิตยาที่ทั้งคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. มีข้อบังคับที่ครอบคลุมมากกว่า – PIC/S GMP คือความร่วมมือของหน่วยงานกำกับทั่วโลกเพื่อทำให้มาตรฐาน GMP และระบบของหน่วยตรวจสอดคล้องกัน โดย PIC/S GMP มีข้อกำหนดมากถึง 457 ข้อ ในขณะที่ GMP WHO มีข้อกำหนดเพียง 77 ข้อ
2. ระบบน้ำและท่อส่งน้ำคุณภาพสูงสุด: ใช้วัสดุ สแตนเลสเกรด 316L แบบเดียวกับที่ใช้
ในร่างกายมนุษย์ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยสูงสุด
3. ระบบอากาศและห้องผลิตมาตรฐานสูง: ใช้ระบบ HVAC และห้อง Clean Room ที่มีความสะอาดเทียบเท่าห้องผ่าตัด