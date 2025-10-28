ข่าวดี! ขนส่งสาธารณะ "คนละครึ่ง พลัส" ใช้เดินทาง "รถไฟฟ้าทุกสาย-ขสมก.-บขส.-เรือด่วน"

“พิพัฒน์” เผย ฝรมนาคมเปิดใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” เริ่ม 29 ต.ค.นี้ “รถไฟฟ้าทุกสาย-รถ ขสมก.-บขส.-เรือด่วนเจ้าพระยา” โดยใช้แบบบัตรโดยสารเที่ยวเดียว ชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” ลดภาระค่าเดินทางประชาชน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อ ผ่านโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าควบคู่กับการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะของประเทศ
โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมทุกระบบในการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า รถเมล์ เรือ หรือรถโดยสารระหว่างจังหวัด ทุกระบบสามารถใช้สิทธิคนละครึ่ง พลัสได้จริง เพื่อให้ทุกการเดินทางของคนไทย ‘ประหยัด สะดวก และเท่าเทียม’”
กระทรวงคมนาคมเปิดให้ใช้สิทธิผ่านแอป “เป๋าตัง” ครอบคลุมทุกโหมดการเดินทางภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ ได้แก่
1. ระบบรถไฟฟ้าในเมือง
- รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
- รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
- รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู
- รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง
- รถไฟฟ้าสายสีเขียว (รวมส่วนต่อขยาย)
- รถไฟฟ้าสายสีแดง
- รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์
- รถไฟฟ้าสายสีทอง
2. ระบบขนส่งทางน้ำ
• เรือด่วนเจ้าพระยา
• เรือไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ระบบรถโดยสารประจำทาง
• รถโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทุกเส้นทาง
• รถโดยสาร บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ทุกเส้นทาง
• รถโดยสารเอกชนร่วมบริการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการขนส่งทางบก
สำหรับรายชื่อบริษัทรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วม (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2568) มีดังนี้
1. บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2. บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด
3. บริษัท ศรีสุเทพขนส่ง จำกัด
4. บริษัท ระยองทัวร์ จำกัด
5. บริษัท เน็กซ์ เอ็กซ์เพรส จำกัด (Nex Express Co., Ltd.)
6. บริษัท แสวงบริการ จำกัด
ทั้งนี้ยังมีบริษัทรถโดยสารอื่นๆ อยู่ระหว่างกระบวนการอนุมัติ ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะเร่งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทันทีที่พร้อมให้บริการ
ด้าน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด เช่น การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางราง และกรมการขนส่งทางบก เร่งบูรณาการระบบการชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” ให้สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุด ซึ่งโครงการคนละครึ่ง พลัส คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน เพื่อให้ทุกการเดินทางมีภาครัฐอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าขึ้นรถ ลงเรือ หรือใช้รถไฟฟ้า ก็สามารถใช้สิทธิได้เหมือนกันทุกระบบ
*เงื่อนไขการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง พลัส” สำหรับการเดินทาง
• ใช้สิทธิได้เฉพาะ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card)
• ชำระค่าโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” โดยสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
• ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน
• ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.