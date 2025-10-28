เริ่มพรุ่งนี้ 29 ต.ค.!“คนละครึ่งพลัส”ใช้กับรถขสมก.ได้ทุกคัน

ขสมก. เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เริ่มใช้ได้ ทุกคัน พรุ่งนี้ (29 ต.ค.) ชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชัน”เป๋าตังค์” สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลได้มีโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ส่งเสริมการสร้างรายได้ และช่วยลดรายจ่าย ในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้บริการขนส่งสาธารณะเข้าร่วม ในโครงการนี้ เนื่องจากการเดินทางก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ขสมก. จึงได้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิในการชำระค่าโดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ได้ที่พนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถเมล์ ขสมก. ทุกคัน ได้ตลอดโครงการ
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางของประชาชน ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านระบบการรับชำระค่าโดยสาร การเชื่อมต่อข้อมูล และความพร้อมของพนักงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในการชำระค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. เพียงชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการชำระค่าสินค้า ค่าบริการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ขสมก.ยืนยันเดินหน้าสนองนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด