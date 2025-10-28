เตรียมพบกับงาน Boiler World S.E.A. 2025 วันที่ 19–21 พ.ย.นี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

"Orangebeak Expos" เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีหม้อไอน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "Boiler World S.E.A. 2025" โดยงานจะมีขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในงาน มีผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 150 ราย จากกว่า 10 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของระบบหม้อต้ม ไอน้ำอุตสาหกรรม หัวเผา ปั๊ม วาล์ว เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนระบบอัตโนมัติ เครื่องมือวัดและควบคุม และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ โดยมีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมากมายเข้าร่วมงาน อาทิ Thermax, TKIL, Forbes Marshall Vyncke, Industrial Boilers Limited, Nu-Way and Bentone Germany, John Thompson South Africa, EuroAsiatic Siam Thailand, Igema GmbH Germany, Fireye LLC USA, Henan Yuanda Boiler China, Isgec Heavy Engineering Ltd, EPCB Boiler China, Martech Vietnam, Shanghai T.S. Industrial Co., Ltd China, Hangzhou Fulton Thermal Equipment Co. Ltd และอีกมากมาย
“เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอุตสาหกรรมที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นด้านประสิทธิภาพพลังงานและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดงาน Boiler World ในภูมิภาคนี้” คุณ Bhanu Rajagopalan จาก Orangebeak Expos กล่าว “สำหรับการจัดงานครั้งแรกในกรุงเทพฯ เราไม่ได้เพียงนำเทคโนโลยีมาเท่านั้น แต่ยังสร้างเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด การสนทนา และความร่วมมือ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบพลังงานที่สะอาดขึ้น และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”
งานนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมจากกว่า 11 ประเทศ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ พลังงาน กระบวนการผลิต อาหารและเครื่องดื่ม ปิโตรเคมี สิ่งทอ โลหะ น้ำตาล และโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม เพื่อค้นหาแนวทางในการยกระดับเทคโนโลยีให้ทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีผู้แทนจากบริษัทชั้นนำ เช่น ThaiBev, Itacho Sushi, Siam Winery, Heritage Group, KH Roberts, Birla Opus Paints, Pretty Group, Supertex, Beacon Group, Honda Trading และอีกหลายองค์กรชั้นนำในภูมิภาคเข้าร่วมงาน
ภายในงาน Boiler World SEA 2025 ยังมีการจัดสัมมนาทางเทคนิคกว่า 10 หัวข้อ โดยมุ่งเน้นประเด็นสำคัญ เช่น ระบบนำความร้อนเหลือกลับมาใช้ใหม่เพื่อการประหยัดพลังงาน, โซลูชันการบำบัดน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, การควบคุมมลพิษทางอากาศสำหรับหม้อไอน้ำ / พลังงานสะอาดและการลดคาร์บอน, ความปลอดภัยในโรงงาน และการป้องกันอัคคีภัยในการดำเนินงานหม้อไอน้ำ, ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ความยั่งยืนยังนับว่าเป็นประเด็นสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาคอุตสาหกรรมต่างมุ่งสู่เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่สะอาดขึ้น ระบบผลิตไอน้ำด้วยไฟฟ้า และการใช้ประโยชน์จากพลังงานเหลือทิ้ง เพื่อตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ท่ามกลางการเติบโตของอุตสาหกรรมและความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังจบงานหลัก จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ Golf Networking Event ระหว่างวันที่ 22–23 พฤศจิกายน 2025 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการแข่งกอล์ฟครั้งนี้ จะเป็นเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ผู้บริหารระดับสูง ผู้กำหนดนโยบาย และผู้นำในภาคอุตสาหกรรม จากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
งาน Boiler World SEA 2025 จะมีขึ้นในวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ข้อมูลเพิ่มเติมที่: sea.boilerworldexpo.com อีเมล: vidhi@orangebeak.com, bhavana@orangebeak.com