“น้ำปลาหับเผยแม่กลอง” จากปลาหมอคางดำ ขึ้นแท่นโอท็อปสมุทรสงครามวางตลาด พ.ย.นี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม ออกหนังสือรับรองว่า เรือนจำกลางสมุทรสงครามโดย นายโอชา วณิโชภาส ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ผลิต น้ำปลาจากปลาหมอคางดำ, ปฏิมากรรมจากขี้เลื่อย, เรือจำลอง, เปเปอร์มาเช่ และไม้กวาดพลาสติก เป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ไว้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงทรสงคราม รหัสผู้ประกอบการ เลขที่ 7501001128 ซึ่งมีผลในทางปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือให้ไว้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ น้ำปลาหับเผยแม่กลอง เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาปลาหมอคางดำตามมาตรการกรมประมง โดยนำมาพัฒนาเป็น “น้ำปลาแท้ปลาหมอคางดำ” ภายใต้แบรนด์ “หับเผยแม่กลอง” ชูจุดเด่นรสชาติกลมกล่อม ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
นายมานิต หนูเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม กล่าวว่า การผลิตน้ำปลาหับเผยนั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลาง ประมงจังหวัด และซีพีเอฟภายใต้โครงการบูรณาการความช่วยเหลือสังคมแก้ปัญหาปลาหมอคางดำ ด้วยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกเป็นทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขัง สำหรับการยกระดับขึ้นทะเบียนโอท็อป เป็นขยายผลการผลิตเพื่อการจำหน่ายและบริโภคผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำในวงกว้างขึ้น และเป็นองค์ความรู้ให้ผู้ต้องขังที่นำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลังจากออกไปใช้ชีวิตตามปกติ
น้ำปลาแท้ ตราหับเผย แม่กลอง เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาหมอคางดำที่มีคุณภาพดี หมักด้วยวิธีธรรมชาติ ผสมกับเกลือสมุทรสงคราม จึงทำให้มีรสชาติที่หอม อร่อย กลมกล่อม และระดับความเค็มไม่มาก ทั้งยังไม่มีการเติมสารปรุงแต่งรสอาหาร ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่เติมผงชูรส ไม่แต่งกลิ่นและสีสามารถนำมาประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อย และมีโปรตีนสูงไม่ต่างจากเนื้อปลาทั่วไป
นายวิรัตน สนิทมัจโร ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การทำน้ำปลาหับเผย แม่กลอง เป็นหนึ่งในแนวทางการนำปลาหมอคางดำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ช่วยลดปริมาณปลาหมอคางดำในธรรมชาติให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ขณะเดียวกันยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสมุทรสงคราม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการบริโภคในวงกว้างมากขึ้น
“การยกระดับ “น้ำปลาจากปลาหมอคางดำ” เป็นสินค้าโอท็อป เป็นการสร้างความมั่นใจให้มาบริโภคผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำในวงกว้างขึ้น ช่วยส่งเสริมและจูงใจให้นำไปผลิตเชิงพาณิชย์ และจับปลาหมอคางดำกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนปลาหมอคางดำอย่างเป็นระบบ” นายวิรัตนกล่าว
นางวาสนา ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ทางสำนักงานได้ร่วมให้คำแนะนำในการปรับปรุงการผลิต “น้ำปลาหับเผยแม่กลอง” ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน “สินค้าโอท็อป” เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ปลาหมอคางดำและ “เกลือสมุทร” ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นมาหมักจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถขึ้นทะเบียนรับรองการผลิตน้ำปลาหับเผยเป็นสินค้าโอท็อปของจ.สมุทรสงครามแล้ว ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ปัจจุบัน มีหลายพื้นที่ที่นำไปแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นน้ำปลา ได้แก่ สมุทรสาคร เพชรบุรี และสมุทรปราการ รวมทั้งสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม
นอกจากนี้ ประมงจังหวัดพื้นที่ต่างๆ ได้ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาหมอคางดำ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบริโภคกว้างขวางขึ้น ช่วยลดปลาหมอคางดำให้อยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้อย่างยั่งยืน เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาสทางการค้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของแต่ละพื้นที่