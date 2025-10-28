การบินไทย เปิดตารางบินฤดูหนาว 68/69 สู่ 63 เส้นทางเสริมเครือข่ายทั่วโลก

การบินไทยทำการบินฤดูหนาวปี 2568/2569 ครอบคลุม 63 เส้นทางทั่วโลก เดินหน้ากลยุทธ์สายการบินเครือข่าย (Network Airline) และการเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งการให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2568/2569 รวมทั้งสิ้น 63 เส้นทางบิน ครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินงานในรูปแบบสายการบินเครือข่าย (Network Airline) ที่มุ่งเชื่อมโยงผู้โดยสารขาเข้า ขาออก และผู้โดยสารเชื่อมต่อระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบินหลัก สู่จุดหมายปลายทางทั่วโลก เริ่ม 26 ตุลาคม 2568 - 28 มีนาคม 2569 ดังนี้
เส้นทางยุโรปและออสเตรเลีย จำนวน 14 เส้นทาง
1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิก ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
3. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
4. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
5. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สตอกโฮล์ม ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
6. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเกน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
7. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสโล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
8. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซูริก ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
9. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิลาน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
10. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-บรัสเซลส์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
11. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปารีส ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
12. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เพิร์ท ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
13. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
14. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
เส้นทางเอเชีย จำนวน 41 เส้นทาง
1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มะนิลา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
3. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โอซากา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
4. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นาโกยา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
5. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (ฮาเนดะ) ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
6. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โตเกียว (นาริตะ) ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
7. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซัปโปโร ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
8. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน
9. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาสง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
10. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
11. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โซล ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
12. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
13. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กวางโจว ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
14. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฉิงตู ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
15. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
16. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
17. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมราฐ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
18. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พนมเปญ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
19. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
20. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
21. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮานอย ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
22. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 35 เที่ยวบิน
23. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-จาการ์ตา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
24. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เดนปาซาร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
25. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ปีนัง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
26. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัวลาลัมเปอร์ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
27. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กัลกัตตา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
28. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-คยา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
29. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เจนไน ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
30. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไฮเดอราบัด ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
31. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เบงกาลูรู ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
32. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-นิวเดลี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 22 เที่ยวบิน
33. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-มุมไบ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 11 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 และปรับเพิ่มเป็นทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
34. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาห์เมดาบัด ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
35. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
36. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ธากา ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
37. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
38. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคลัมโบ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
39. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ละฮอร์ ทำการบินสัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน
40. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสลามาบัด ทำการบินสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน
41. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี ทำการบินสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน
เส้นทางในประเทศ จำนวน 8 เส้นทาง
1. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 35 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 และปรับเพิ่มเป็นทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 42 เที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
2. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
3. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 28 เที่ยวบิน
4. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุดรธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
5. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
6. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
7. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 56 เที่ยวบิน
8. เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ทำการบินทุกวัน สัปดาห์ละ 21 เที่ยวบิน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม รายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)