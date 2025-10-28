“พรินซิเพิล” แนะ 3 กองทุน Multi Asset Funds รับมือตลาดผันผวน ชูกลยุทธ์ “stay invested andwell-diversified” เข้าช่วย

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด แนะนำกองทุน Principal Multi-Asset Funds ทางเลือกในการจัดพอร์ตที่ยืดหยุ่นแก่นักลงทุนไทย ชูจุดเด่นกลยุทธ์การลงทุนที่ผสานความเชี่ยวชาญระดับโลกและการปรับพอร์ตแบบไดนามิก รับมือความไม่แน่นอนของตลาดการเงินโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดโลกด้วยกำไรบริษัทจดทะเบียนในตลาดสหรัฐที่แข็งแกร่ง และท่าทีของ FED ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น หลังตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอย่างมีนัย และตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนแอลง ส่งผลให้ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นโลก อย่างไรก็ตามความขัดแย้งทางนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเริ่มรุนแรงมากขึ้น และจากการประชุมล่าสุด FEDได้มีการปรับการคาดการณ์เงินเฟ้อขึ้นในปีหน้าจะสูงถึง 2.6% จาก 2.4% แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่จะยังคงอยู่ อีกทั้งส่งสัญญาณว่ามีแนวโน้มลดดอกเบี้ยในปีหน้าเพียงหนึ่งครั้ง ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่าในปีหน้า FED จะสามารถลดดอกเบี้ยได้ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ดังนั้นหากมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาส่งผลให้ FED ลดดอกเบี้ยไม่ได้ตามที่คาดการณ์ อาจจะก่อให้เกิดความผันผวนทั้งในตลาดเงิน และตลาดทุนได้
นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ท่ามกลางสภาพความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาดการลงทุนในปัจจุบัน กองทุนประเภท Multi-Asset ถือเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับความเสี่ยง เพราะการพยายามจับจังหวะตลาดเป็นเรื่องที่ยากและมีความเสี่ยงสูงที่จะพลาดโอกาสในการทำกำไร บลจ.พรินซิเพิล จึงได้นำเสนอกลยุทธ์หลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว นั่นคือ “stay Invested and well-diversified” ซึ่งเป็นการลงทุนต่อเนื่องในสินทรัพย์คุณภาพ และกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้จะช่วยลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวได้ดีกว่า
“จุดแข็งของพรินซิเพิลคือการเป็นบริษัทในเครือของพรินซิเพิล ไฟแนนเชียล กรุ๊ป หรือ Principal Financial Group (PFG) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และเป็นผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune 500 มีเครือข่ายพันธมิตรที่เชี่ยวชาญให้บริการลูกค้าครอบคลุมกว่า 80 พื้นที่ทั่วโลก มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีเงินออมอย่างเพียงพอหลังเกษียณ ด้วยการนำเสนอ Global Investment Solutions ผสานกับความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการลงทุนมาตรฐานระดับโลกภายใต้ความร่วมมือของทีมจัดการลงทุนไทย และการสนับสนุนการบริหารจัดการลงทุนระดับโลกจาก PFG ให้แก่คนไทย ผ่านผลิตภัณฑ์จากการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเป็น Best Investment Choices หรือทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุด ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยให้มีอิสระทางการเงิน มีเงินเพียงพอในวัยเกษียณ”
จากแนวคิดดังกล่าวทำให้กองทุนของพรินซิเพิล มีความโดดเด่นด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่น ที่พร้อมปรับพอร์ตตามสภาวะตลาด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ Principal Financial Group จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อคัดสรรสินทรัพย์คุณภาพ โดยลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก เพื่อกระจายการลงทุนให้ครอบคลุมทั้งตราสารหนี้ ตราสารหุ้น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก) โดยมีการใช้กลยุทธ์ Absolute Return Strategy หรือ Long Short Strategyเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงก็ตาม ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะช่วยควบคุมความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน บลจ. พรินซิเพิล จึงได้นำเสนอ กองทุน Principal Multi-Asset Funds ที่ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน และให้นักลงทุนสามารถเลือกสรรได้ตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายของผลตอบแทนที่คาดหวัง 3 ทางเลือก ได้แก่
• กองทุน PRINCIPAL MAINCOME เป็นกองทุนที่ลงทุนหลักในตราสารหนี้ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีโอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหา “รายได้ประจำ" และต้องการพอร์ตที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 4%*
• กองทุน PRINCIPAL MABALANCED เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพทั่วโลก โดยลงทุนตราสารหนี้ และหุ้นทั่วโลกเป็นหลัก และมีสัดส่วนการลงทุนใน High Yield Bondเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น กองทุนมีระดับความเสี่ยงปานกลาง-ค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ประจำพร้อมโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 7%*
• กองทุน PRINCIPAL MAGLOBAL เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์คุณภาพ และมีแนวโน้มเติบโตสูง โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุน ETF ต่างประเทศ และควบคุมความผันผวนด้วยกองทุนที่มีกลยุทธ์Absolutely return strategy เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นกว่าตลาดในระยะยาว โดยผลตอบแทนคาดหวังเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 9%*
ผู้สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. พรินซิเพิล ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ หรือ โทร. 02-686-9500 หรือ www.principal.th นอกจากนี้สามารถเปิดบัญชีและทำรายการซื้อผ่าน Principal TH Mobile App สามารถดาวน์โหลดที่ App Store และ Google Play
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุน PRINCIPAL MAGLOBAL ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย / บริษัทจัดการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน (Hedging) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
*สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การลงทุนและโอกาสการลงทุนในแต่ละขณะนักลงทุนควรพิจารณาประโยชน์จากการลงทุนในระยะยาว โดยระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนคือ 3-5 ปีขึ้นไป
*ผลตอบแทนคาดหวังโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นประมาณการณ์โดยฝ่ายบริหารการลงทุนด้วยข้อมูลตามจริงในอดีตย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2015 ถึง ปี 2025) เมื่อลงทุนโดยตลอดทั้งวัฎจักรของการลงทุน ทั้งนี้พอร์ตประมาณการลงทุนดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันหรือยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต.