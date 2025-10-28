รฟม.เผยรื้อถอนอาคาร สน. สามเสน เสร็จแล้ว เร่งทำทางลาดชั่วคราว หน้ารพ.วชิรพยาบาล

รฟม. แจ้งคืบหน้ารื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เร่งสำรวจดินรอบพื้นที่ทรุดตัว พร้อมเร่งทำทางลาดแบบชั่วคราว ถนนด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
หน้ารพ.วชิรพยาบาล
วันที่ 28 ต.ค. 68 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขซ่อมแซมถนนสามเสน บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลว่า ล่าสุด ผู้รับจ้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ดำเนินการรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน. สามเสน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเจาะสำรวจดิน ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ รวมถึงสำรวจการทรุดตัวรอบบริเวณพื้นที่ และตรวจวัดค่าระดับน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
ในส่วนการก่อสร้างทางลาดแบบชั่วคราว บริเวณถนนด้านข้างอาคารทีปังกรรัศมีโชติ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผู้รับจ้างฯ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยการปรับปรุงถนนและการคืนพื้นที่ถนนแบบถาวรนั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐาน ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างฯ ได้หยุดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังทั้งหมดในช่วงเวลากลางคืน และยังคงติดตามตรวจสอบอาคารแฟลตตำรวจและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด โดยทางโครงการฯ ยังคงเร่งดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรต่อไป