xs
xsm
sm
md
lg

อาหารสำเร็จรูปยุคใหม่: ความสะดวกที่ต้องมาพร้อมคุณภาพ และผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ชีวิตหมุนเร็วขึ้นทุกวัน “อาหารสำเร็จรูป” ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลือกของคนไม่มีเวลาอีกต่อไป แต่กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แต่ยังต้องอร่อย ปลอดภัย และมีคุณภาพในระดับอาหารสด

ตลาดโตต่อเนื่อง แตะ 50,000 ล้านบาทในปีนี้

ข้อมูลจากสถาบันอาหารและกรุงศรีวิจัยธุรกิจระบุว่า ตลาดอาหารสำเร็จรูปในไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ที่มีมูลค่า 25,800 ล้านบาท จนหลังยุคโควิดในปี 2565 พุ่งขึ้นเป็น 38,000 ล้านบาท และขยับเป็น 42,000-45,000 ล้านบาทในปี 2567

ปี 2568 มีแนวโน้มแตะ 47,000-50,000 ล้านบาท โดยมีแรงหนุนจาก
•ความต้องการจากตลาดส่งออกญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป
•การลงทุนระดับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
•การเพิ่มกำลังผลิตและช่องทางจำหน่ายออนไลน์-ออฟไลน์
•ความคาดหวังของผู้บริโภคที่สูงขึ้นทั้งด้าน รสชาติ โภชนาการ สุขภาพความยั่งยืน

ผู้บริโภควันนี้ไม่ได้มองหาแค่อาหารที่ “อิ่ม” แต่ต้อง “ดี”

รายงานจาก Food Culture Innova Market Insights ระบุว่า ผู้บริโภคยุคนี้มองหาอาหารที่ตอบโจทย์แบบ Holistic คือ
•ดีต่อสุขภาพ / โภชนาการชัดเจน
•อร่อยเหมือนทำสด
•ปลอดภัย ไว้วางใจแหล่งผลิตได้
•ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
•ปรับแต่งได้ตามแต่ละบุคคล

จึงเกิดความนิยมในเมนูอย่าง อาหารแช่แข็งวัตถุดิบออร์แกนิก สูตรลดโซเดียม อาหารสำหรับผู้แพ้อาหาร หรือเมนูที่ระบุฉลากอย่างโปร่งใส

เร็ว แต่ต้องดีเทียบเท่าอาหารสด

เทคโนโลยีอย่าง IQF (Individual Quick Freezing) และบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยเก็บคุณค่าของอาหารให้เหมือนเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ ตอบโจทย์คนเมืองที่ “ไม่อยากเสียเวลา แต่ก็ไม่ยอมลดคุณภาพชีวิต”

5 เมกะเทรนด์ที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ (ข้อมูลจาก Nestlé Professional)

     1.Sustainable Sourcing - วัตถุดิบต้องมีที่มา ตรวจสอบย้อนกลับได้
     2.Smart Technology & AI - วิเคราะห์ดีมานด์ คาดการณ์พฤติกรรม ส่งไว
    3.Eco-friendly Packaging - รีไซเคิล / ย่อยสลายได้
    4.Personalized Nutrition - แตกเซกเมนต์ตามวัย ไลฟ์สไตล์ หรือโรคประจำตัว
     5.Global Taste Experience - ไม่ใช่แค่เร็ว แต่อร่อยและแปลกใหม่ เช่น เกาหลี เมดิเตอร์เรเนียน ฟิวชัน

“ของกินง่าย” สู่ “ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์”

อาหารสำเร็จรูปวันนี้ คือมาตรฐานใหม่ของคุณภาพชีวิต ผู้ประกอบการที่เข้าใจผู้บริโภคลึกพอจะมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแรง ขณะที่ “ความแตกต่าง-ความน่าเชื่อถือ-นวัตกรรม” จะเป็นกุญแจสำคัญในการชนะตลาด

สำหรับผู้บริโภค ลองถามตัวเองว่าอาหารสำเร็จรูปที่คุณเลือกวันนี้ สะท้อนภาพชีวิตอนาคตของคุณหรือเปล่า?

เพราะในโลกของอาหารสำเร็จรูปยุคใหม่ “คุณภาพ” ต้องมีตัวเลือก (option) วันนี้กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องมี (baseline)

กำลังโหลดความคิดเห็น