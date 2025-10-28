อาหารสำเร็จรูปยุคใหม่: ความสะดวกที่ต้องมาพร้อมคุณภาพ และผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ในยุคที่ชีวิตหมุนเร็วขึ้นทุกวัน “อาหารสำเร็จรูป” ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลือกของคนไม่มีเวลาอีกต่อไป แต่กลายเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แต่ยังต้องอร่อย ปลอดภัย และมีคุณภาพในระดับอาหารสด
ตลาดโตต่อเนื่อง แตะ 50,000 ล้านบาทในปีนี้
ข้อมูลจากสถาบันอาหารและกรุงศรีวิจัยธุรกิจระบุว่า ตลาดอาหารสำเร็จรูปในไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ที่มีมูลค่า 25,800 ล้านบาท จนหลังยุคโควิดในปี 2565 พุ่งขึ้นเป็น 38,000 ล้านบาท และขยับเป็น 42,000-45,000 ล้านบาทในปี 2567
ปี 2568 มีแนวโน้มแตะ 47,000-50,000 ล้านบาท โดยมีแรงหนุนจาก
•ความต้องการจากตลาดส่งออกญี่ปุ่น สหรัฐฯ และยุโรป
•การลงทุนระดับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่
•การเพิ่มกำลังผลิตและช่องทางจำหน่ายออนไลน์-ออฟไลน์
•ความคาดหวังของผู้บริโภคที่สูงขึ้นทั้งด้าน รสชาติ โภชนาการ สุขภาพความยั่งยืน
ผู้บริโภควันนี้ไม่ได้มองหาแค่อาหารที่ “อิ่ม” แต่ต้อง “ดี”
รายงานจาก Food Culture Innova Market Insights ระบุว่า ผู้บริโภคยุคนี้มองหาอาหารที่ตอบโจทย์แบบ Holistic คือ
•ดีต่อสุขภาพ / โภชนาการชัดเจน
•อร่อยเหมือนทำสด
•ปลอดภัย ไว้วางใจแหล่งผลิตได้
•ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม
•ปรับแต่งได้ตามแต่ละบุคคล
จึงเกิดความนิยมในเมนูอย่าง อาหารแช่แข็งวัตถุดิบออร์แกนิก สูตรลดโซเดียม อาหารสำหรับผู้แพ้อาหาร หรือเมนูที่ระบุฉลากอย่างโปร่งใส
เร็ว แต่ต้องดีเทียบเท่าอาหารสด
เทคโนโลยีอย่าง IQF (Individual Quick Freezing) และบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ เข้ามามีบทบาทสำคัญช่วยเก็บคุณค่าของอาหารให้เหมือนเพิ่งปรุงเสร็จใหม่ๆ ตอบโจทย์คนเมืองที่ “ไม่อยากเสียเวลา แต่ก็ไม่ยอมลดคุณภาพชีวิต”
5 เมกะเทรนด์ที่ผู้ประกอบการต้องรับมือ (ข้อมูลจาก Nestlé Professional)
1.Sustainable Sourcing - วัตถุดิบต้องมีที่มา ตรวจสอบย้อนกลับได้
2.Smart Technology & AI - วิเคราะห์ดีมานด์ คาดการณ์พฤติกรรม ส่งไว
3.Eco-friendly Packaging - รีไซเคิล / ย่อยสลายได้
4.Personalized Nutrition - แตกเซกเมนต์ตามวัย ไลฟ์สไตล์ หรือโรคประจำตัว
5.Global Taste Experience - ไม่ใช่แค่เร็ว แต่อร่อยและแปลกใหม่ เช่น เกาหลี เมดิเตอร์เรเนียน ฟิวชัน
“ของกินง่าย” สู่ “ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์”
อาหารสำเร็จรูปวันนี้ คือมาตรฐานใหม่ของคุณภาพชีวิต ผู้ประกอบการที่เข้าใจผู้บริโภคลึกพอจะมีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแรง ขณะที่ “ความแตกต่าง-ความน่าเชื่อถือ-นวัตกรรม” จะเป็นกุญแจสำคัญในการชนะตลาด
สำหรับผู้บริโภค ลองถามตัวเองว่าอาหารสำเร็จรูปที่คุณเลือกวันนี้ สะท้อนภาพชีวิตอนาคตของคุณหรือเปล่า?
เพราะในโลกของอาหารสำเร็จรูปยุคใหม่ “คุณภาพ” ต้องมีตัวเลือก (option) วันนี้กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องมี (baseline)