“เพาเวอร์บาย” ปักหมุดเซ็นทรัลกระบี่ ชู 4กลยุทธ์สู่ฮับเทคโนโลยีครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย รุกตลาดภาคใต้เต็มสูบ เปิดตัว “เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล กระบี่” ถือเป็นสาขาแรกในจังหวัด และสาขาที่ 13 ในภาคใต้ โดยตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าทั้งกลุ่มคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ชูโมเดล “ฮับเทคโนโลยีครบวงจร” แห่งแรกในกระบี่ พร้อมรองรับดีมานด์นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยบริการครบวงจรและสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
นายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่เป็นทำเลที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีกำลังซื้อเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ใน Top 5 ของประเทศ และเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ติดอันดับ 6 ของไทย
ในส่วนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีในภาคใต้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากแรงหนุนของการบริโภคภายในประเทศ และการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ขณะเดียวกัน พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ความต้องการในกลุ่มสมาร์ทโฟน แกดเจ็ต และสมาร์ทดีไวซ์ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ในตลาดภูมิภาคนี้ยังขาดผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้งสินค้าและบริการในที่เดียว
“เราเห็นโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวได้ จึงเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกเปิดสาขาแห่งแรกในกระบี่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ฮับเทคโนโลยีครบวงจร” ที่รวบรวมสินค้านวัตกรรมจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เทรนด์ฮิต คอลเลคชั่นล่าสุด พร้อมบริการครบวงจร ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปให้เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็น Tech Retail Experience เพื่อให้เพาเวอร์บายเป็น Top-of-mind ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคนี้”
เพาเวอร์บายชู 4 กลยุทธ์หลักเจาะตลาดกระบี่ สร้างประสบการณ์ช้อปที่ครบกว่า คุ้มกว่า และมั่นใจกว่าเดิม
1. All Lifestyles, All Categories: คัดสรรสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ดัง ครบทุกเซ็กเมนต์ ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ทโฟน แกดเจ็ต สินค้าไอที ไปจนถึงสินค้าสมาร์ทโฮม ให้ลูกค้าช้อปครบจบในที่เดียว ด้วยพื้นที่กว้างขวางกว่า 1,000 ตร.ม. มีโซนทดลองสินค้า พร้อมเสิร์ฟเทรนด์ฮิตจากแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Samsung, LG, Electrolux, Haier, Hisense, Hitachi, Toshiba, TCL, Tefal, Philips, Apple, JBL, ASUS, ACER, HP, BOSE, DJI, Garmin, PlayStation, Nintendo, Shark Ninja และ Marshall เป็นต้น
2. Shop Anywhere, Anytime: ตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Omnichannel ผสานทุกช่องทางช้อปปิ้งอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหน้าร้าน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลยุคใหม่
3. Smart Travel Experience: เพาเวอร์บายเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยทีมพนักงานที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา พร้อมบริการ VAT Refund for Tourists ภายในร้าน พร้อมมอบสิทธิพิเศษผ่านโครงการ “The 1 to The World” ให้สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมและรับสิทธิ์ตามแคมเปญได้ทั่วโลก เสริมความคุ้มค่าด้วยส่วนลดพิเศษ 320 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อช้อปสินค้า 7,000 บาทขึ้นไป บริการ Easy Payment รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและแพลตฟอร์มชำระเงินระดับโลก อาทิ Mastercard, VISA, Alipay และ WeChat Pay เพื่อมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สะดวกและครบครันยิ่งขึ้น
4. Confidence Beyond Purchase: มอบความมั่นใจทุกขั้นตอน ด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำสินค้าที่ตรงความต้องการ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร ทั้งจัดส่ง ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และรับประกันคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ในช่วงเปิดร้านใหม่ เพาเวอร์บายจัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัล กระบี่ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 26 พฤศจิกายน 2568 มอบข้อเสนอสุดคุ้มเฉพาะสาขา อาทิ สินค้า Crazy Deals ลดสูงสุดถึง 40%, สมัครสมาชิก The 1 ฟรี! รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 2,400 บาท, ช้อปครบ 4,500 บาท รับฟรี! กล่องอเนกประสงค์ มูลค่า 695 บาท, นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท, ผ่อน 0% นานสูงสุด 18 เดือน, รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40,000 บาท (เฉพาะสินค้าและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ) และ ฟรี ค่าส่งและติดตั้ง