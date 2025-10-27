“ศ.ดร.เกรียงศักดิ์” เปิดเวทีการประกวด Miss Wellness World 2025 หวังสร้างแบรนด์ไทยแลนด์กระหึ่มทั่วโลก ชื่นชม “เจสซิก้า บรูเซลาส”สาวงามบราซิล คว้ามงฯ Miss Wellness World 2025 คนแรกของโลก “จอย กนกอร” คว้ารองอันดับ 2
การประกวด Miss Wellness World 2025 จัดขึ้นที่ Calypso Cabaret เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนต์ โดยก่อนเริ่มการประกวด สาวงามจาก 25 ประเทศทั่วโลกและผู้มีเกียรติทั้งห้องประชุมได้ร่วมยืนถวายอาลัย แสดงความเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานการประกวด Miss Wellness World และประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building International Institute: NBII) คุณศกุณา โรจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส เวลเนส เวิลด์ จำกัด คุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กองประกวด Miss Wellness World Thailand 2025 ได้เปิดการประกวด Miss Wellness World 2025 รอบชิงชนะเลิศอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเวทีประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่เปล่งประกายพลังแห่ง “ความงามจากสุขสภาพ” (Beauty with Wellness) จากสาวงาม 25 ประเทศที่รับการคัดเลือกจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ต่างได้นำเสนอความงามในแบบของตนอย่างภาคภูมิ ซึ่งการประกวด Miss Wellness World 2025 สะท้อนภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่งดงามอย่างมีจิตสำนึก งดงามอย่างมีพลังบวก ทั้งในรอบ Wellness Talk ที่แต่ละประเทศได้ถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาวะ กาย ใจ จิต ส่วนรอบ Wellness Performance ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ และในรอบ Evening Gown ที่สาวงามได้เปล่งประกายความสง่างามในทุกย่างก้าว
ทั้งนี้ ช่วงเวลาสำคัญที่สุดมาถึงเมื่อพิธีกรประกาศชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 คนสุดท้าย จากไฟนอลลิสต์จาก 25 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรับการคัดสรรมาจากผู้เข้าร่วมกว่า 100 ประเทศ โดยทุกคนต่างถ่ายทอดถ้อยคำจากหัวใจในรอบ Wellness Speech ซึ่งเป็นบทสะท้อนความงามที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอก แต่คือ ความสมดุลระหว่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ
โดยช่วงเวลาสำคัญประกาศชื่อผู้ครองมงกุฎ “Miss Wellness World 2025” คนแรกของโลก ได้แก่ Jessica Bruxelas. เจสซิก้า บรูเซลาส จากประเทศบราซิล เธอผู้เปล่งประกายด้วยความมั่นใจ อ่อนโยน และมีพลังแห่งสุขสภาพจากภายในอย่างแท้จริง
ขณะที่ตำแหน่ง รองอันดับ 1 คือ JOANN TIONG (โจแอนน์ เทียง) ประเทศมาเลเซีย รองอันดับ 2 เป็นของ KANOKORN RUNGRAKSA กนกอร รุ่งรักษา (จอย) จากประเทศไทย
ส่วนรองอันดับ 3 คือ JULIANA AGUIERO PANOPIO จูเลียน่า อากีเอโร่ ปาโนปิโอ้ ประเทศฟิลิปปินส์
และรองอันดับ 4 คือ Feby wulans (เฟบี้ วูลานส์) จากประเทศอินโดนีเซีย
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรางวัลเฉพาะมิติที่สะท้อนมิติของความงามหลากหลาย รางวัล Miss Luminous Complexion – เป็นของ Sarah Jane Awopijo (ซาราห์ เจน อา-โว-พิ-โจ) จากประเทศไนจีเรีย
รางวัล Miss Tresses of Elegance – Nan Seing Lein KhamNan Seing Lein Kham (น่าน เส่ง เลน คำ) จากประเทศเมียนมา
รางวัลMiss Dynamic Vitality Fit & Firm – KANOKORN RUNGRAKSA กนกอร รุ่งรักษา (จอย) จากประเทศไทย รางวัล Miss Beaming Charm – Nanthida Mettapharuay(นัน-ทิ-ดา เมด-ตา-พะ-รวย) จากประเทศฮินดูสถาน ส่วนรางวัลMiss Compassion – Kirana Yaninrujana (คิรณา ญาณินรุจนา) จากประเทศจีน
ส่วน Miss Pinnacle of Wellness – Joann Tiong (โจแอนน์ เทียง) จากประเทศมาเลเซีย รางวัล Miss Congeniality – Sanjana Sekharmantri (สันจนา เสคระมันตรี) สาวงามจากประเทศอินเดีย
รางวัล Miss Global Ambassador –Rasha Abu Mora (ระชา อะบู โมรา) ประเทศรัสเซีย
และรางวัล Grace in Swimware – เป็นของChipo D. B. Choga (ชิโพ ดี. บี. โชกา) จากประเทศซิมบับเว
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานการประกวด Miss Wellness World และประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building International Institute: NBII) และผู้เขียนหนังสือ Beauty Redefined และ Beauty, Wellness & Happiness กล่าวอย่างภาคภูมิใจ ว่า Miss Wellness World คือเวทีประวัติศาสตร์เวทีแรกของโลกที่จะเปลี่ยนความงามให้มีความหมายใหม่ เพราะความงามไม่ได้วัดเพียงที่ใบหน้า หรือ รูปร่าง แต่เริ่มจากสุขสภาพที่ดีมีพลังมาจากภายใน และสามารถส่งต่อพลังบวก อิทธิพลทางความคิด ความดี ความกล้าหาญ และส่งต่อความสุขจากภายในจิตใจสู่สายตา ความรู้สึกของผู้คนทั่วโลก ได้อย่างทรงคุณค่า ทรงพลัง นี่คือความงามที่แท้จริง เราหวังว่า การประกวด Miss Wellness World ครั้งแรกของโลกครั้งนี้ ผู้ที่ได้คว้ามงกุฎคนแรกของโลก จะเป็นการจุดประกายให้เมืองไทยเป็นเมืองหลวงแห่งเวลเนสโลก และMiss Wellness world ก็จะเป็นทูตสุขสภาพที่จะร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ และพันธมิตรที่ร่วมกันช่วยคนทั้งโลกให้มีความเข้าใจว่าความสุขที่ทุกคนแสวงหาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสุขสภาพ ที่มีความงดงามจากภายใน สู่ภายนอก และความสวยที่มาพร้อมคุณลักษณะที่ดี เป็นตัวแทนของโลกได้ ซึ่งถือเป็นความงามที่แท้จริง เชื่อว่า จากเวทีวันนี้ไป รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต่อยอดกระแส Miss wellness world ให้สามารสร้างแบรนด์ไทยแลนด์ไปสู่สายตานานาชาติทั่วโลก ขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กรที่ให้การสนับสนุนถือเป็นการช่วยสร้างกระแสประเทศไทยให้ดังไปทั่วโลก
สำหรับ เวที Miss Wellness World 2025 คือ “ที่สุดของพลังบวกและความงามจากหัวใจ” ที่ทั้งโลกจับตามองจริง ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดเวทีประกวดครั้งนี้ออกมาอย่างอลังการ เพื่อถ่ายทอดพลังของสาวงามจากทั่วโลกให้ส่องแสงแห่งความหวังของยุคใหม่ — ปิดฉากอย่างสมศักดิ์ศรีบนเวทีแห่ง “งามอย่างมีสุขสภาพ” (Beauty with Wellness) ที่จะอยู่ในความทรงจำของแฟนนางงามทั่วโลกไปอีกนาน