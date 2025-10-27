"ธนินท์ เจียรวนนท์" นำคณะผู้นำเครือซีพีเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ และลงนามแสดงความอาลัย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ และ นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและอาลัยยิ่ง โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ได้เดินทางมาถึงเป็นคนแรกในรอบการถวายสักการะของประชาชนทั่วไป สะท้อนถึงความเคารพรักและความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้งที่มีต่อพระพันปีหลวง ทั้งนี้คณะผู้บริหารเครือซีพีและประชาชนที่เดินทางมาถวายน้ำสรงพระบรมศพต่างร่วมแสดงความอาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยตลอดพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียง ความเมตตา และการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นแรงยึดเหนี่ยวแห่งศรัทธาและแบบอย่างของการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามของคนไทยทั้งชาติ
พร้อมกันนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมกันแสดงความอาลัย โดยลดธงชาติไทยครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป รวมถึงจัดให้มีการลงนามแสดงความอาลัย ผู้บริหารและพนักงานแต่งกายไว้ทุกข์ด้วยชุดสุภาพสีดำเป็นเวลา 90 วันเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้ง
เครือเจริญโภคภัณฑ์และพนักงานทั่วทั้งเครือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และจะน้อมนำแนวพระราชปณิธานแห่งการพัฒนาและการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงาน เพื่อสืบสานพระราชจริยวัตรแห่งความดีงาม และร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมไทย อันเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้