ขสมก.เร่งถกแก้ TOR เช่ารถเมล์ EV เปิดกว้างแข่งขัน “เพิ่มความยาวรถ-แยก 3 สัญญา- ลดผลงานต่ำพันล้านบาท”

ขสมก.เล็งปรับ TOR ประมูลเช่ารถเมล์ EV 1,520 คัน 1.53 หมื่นล้านบาท หลังเปิดวิจารณ์ 2 ครั้ง แก้เสปกรถยาว 11 เมตร เพิ่ม 34 ที่นั่ง แนะแยก 3 สัญญา- ลดมูลค่าผลงาน ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท เปิดโอกาสรายย่อยแข่งขัน ได้รถเร็วขึ้น เตรียมสืบราคาใหม่ พ.ย.หารือ ACT ก่อนเปิดวิจารณ์รอบ 3 ในพ.ย.นี้
นายวิโรจน์ แหวนทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการ (TOR) สำหรับเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ 15,355.6 ล้านบาท กำหนดราคากลางอัตราเช่า 19.70 บาท/กม./วัน/คัน (เป็นเงินทั้งสิ้น 15,301.380 ล้านบาท) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ขสมก.ได้นำร่าง TOR โครงการฯ ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) แล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 -26 ก.ย. 2568 รวม 7 วัน มีผู้เข้าแสดงความคิดเห็นจำนวน 44 ราย จากนั้น ขสมก.ได้มีการปรับปรุงร่าง TOR และนำขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 ต.ค.2568 รวม 3 วัน มีผู้แสดงความเห็นจำนวน 24 ราย
โดยหลังการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 คณะกรรมการร่าง TOR ได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณา ซึ่งประเด็นที่ข้อวิจารณ์ที่ค่อนข้างมาก เช่น ความยาวรถที่กำหนดไม่น้อยกว่า 10.5 เมตร ซึ่งประเด็นนี้ ได้มีการปรับปรุงความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า 11 เมตร และภายในรถโดยสารมีที่นั่งผู้โดยสาร ที่นั่งสำหรับผู้พิการและที่นั่งพับเก็บได้ ไม่รวมที่นั่งคนขับ รวมกันไม่น้อยกว่า 31 ที่นั่ง
@ แนะแยก 3 สัญญา เปิดกว้างแข่งขัน
ส่วน ในการประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ที่มีผู้วิจารณ์เข้ามา 24 รายนั้น มีประเด็นวิจารณ์ เช่น แยกจาก 1 สัญญาเป็น 3 สัญญา ๆ ละ 500 คัน เพื่อให้ได้รับรถได้เร็วขึ้นและพร้อมกันทั้ง 1,520 คัน นอกจากนี้ ยังมีความเห็นเรื่อง การเช่าและซื้อ รวมถึง คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ที่กำหนดผลงานการให้เช่าหรือเช่าพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์หรือรถโดยสาร หรือมีรายได้จากการเช่าหรือเช่าพร้อมซ่อมบำรุงรถยนต์หรือรถโดยสาร หรือประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสาร วงเงินไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ขอให้ลดมูลค่าผลงานลง เป็นต้น
นายวิโรจน์กล่าวว่า ภายในต้นสัปดาห์นี้ คณะกรรมการร่าง TOR โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV จำนวน 1,520 คัน จะมีการประชุมเพื่อนำ คำวิจารณ์ ในครั้งที่ 2 มาพิจารณา ว่า ควรจะมีการปรับปรุงร่าง TOR อย่างไรบ้างเพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุด จากนั้น ในสัปดาห์ต่อไป คณะกรรมการร่าง TOR จะนัดประชุมร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ที่เป็นองค์กรกลางหากสามารถสรุปร่าง TOR ที่มีการปรับปรุงได้แล้วจะนำ ร่างTOR ที่ปรับแก้ ขึ้นเวปไซด์ เพื่อประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 ใช้ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น 3 วัน
“เบื้องต้นยังคาดหมายว่าจะสรุปร่าง TOR และเริ่มขั้นตอนการประมูลได้ในวันที่ 12 พ.ย. 2568 แต่หากนำร่างTOR ที่ปรับแก้ ขึ้นเวปไซด์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 แล้ว มีประเด็นเพิ่มเติมที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงกรณีการแยกสัญญา และการสืบราคากลางใหม่ ก็อาจมีผลทำให้ต้องปรับกรอบเวลาในการประมูลออกไปเล็กน้อย”
@แก้เสปกรถยาว 11 เมตร เพิ่ม 34 ที่นั่ง(เสริมเก้าอี้พับได้)
สำหรับประเด็นที่จะมีการปรับปรุงก่อนที่จะนำร่าง TOR ขึ้นรับฟังความเห็นในครั้งที่ 3 ได้แก่ การกำหนดความยาวรถเป็น 11 เมตร ภายในรถโดยสารมีที่นั่งผู้โดยสาร ที่นั่งสำหรับผู้พิการและที่นั่งพับเก็บได้ ไม่รวมที่นั่งคนขับ รวมกันไม่น้อยกว่า 34 ที่นั่ง (มีที่สำหรับรถวีลแชร์ 2 คัน /ที่นั่งพับได้ 3 ที่นั่ง ) เพิ่มจากเดิม รวมกันไม่น้อยกว่า 31 ที่นั่ง (มีที่สำหรับรถวีลแชร์ 1 คัน /ที่นั่งพับได้ 3 ที่นั่ง) โดยไม่ได้ระบุจำนวนบรรทุกผู้โดยสารรวม เนื่องจาก กรมขนส่งทางบก จะคำนวนให้เมื่อมีการยื่นขอจดทะเบียนอยู่แล้ว
ทั้งนี้ยังคงยืนยันว่า ต้องการใช้รถที่มีขนาดเล็กลงจากขนาด 12 เมตร เพื่อความคล่องตัวในการบริการ ในพื้นที่กทม. ที่มีการจราจรหนาแน่นและการหมุนเวียนการใช้งานและขนาดรถจะสอดคล้องกับพื้นที่ในการชาร์จไฟฟ้าอีกด้วย
@สืบราคากลางใหม่ ส่อเลื่อนขายซอง
นอกจากนี้ มีแนวโน้มที่อาจจะต้องขยายเวลาการร่าง TOR ออกไป เนื่องจาก การปรับเปลี่ยนสเปคในหลายเรื่อง ทำให้ต้องมีการสืบราคากลางใหม่ เช่น ปรับความยาวรถจากไม่น้อยกว่า 10.5 เมตร เป็น 11 เมตร เพิ่มสิทธิในการใช้พื้นที่ภายในตัวรถ เนื่องจากขนาดรถที่ยาวขึ้น ส่งผลต่อขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า และจำนวนแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนรถเปลี่ยนแปลง
หรือกรณีการแยกออกเป็น 3 สัญญา เนื่องจากการจัดหาจำนวนรถต่อสัญญาที่ลดลง รวมถึง มูลค่าผลงานที่มีความเห็นว่า 1,000 ล้านบาท สูงเกินไป และมีบริษัทที่มีผลงานจริงๆ กี่ราย และจะเป็นการปิดกั้น บางกลุ่มหรือไม่เรื่องนี้ได้ให้ที่ปรึกษา ตรวจสอบข้อมูล ทางราชการ ว่าปัจจุบันมีบริษัทที่มีผลงาน 1,000 ล้านบาท ตามเงื่อนไขนี้ จำนวนกี่ราย และปัจจุบัน ยังคงประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งหากมีไม่ถึง 3 ราย ก็อาจจะเป็นการปิดกั้นหรือไม่ และจำเป็นต้องลดเงื่อนไขผลงานหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การกำหนดมูลค่าผลงานที่ 1,000 ล้านบาท คณะกก.ร่าง TOR มองว่า ต้องการบริษัทที่มีศักยภาพในการทำงาน สามารถจัดหาและดูแลบริหารสัญญาเช่าได้ตามเงื่อนไขอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาจนนำไปสู่การฟ้องร้องกับเหมือนรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน