อธิบดี ขบ.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ดูแลการรถโดยสารสาธารณะ ให้บริการปชช.เดินทางไปยังสนามหลวง

อธิบดี ขบ.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมประชาสัมพันธ์ ดูแลการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สั่งการกองตรวจการขนส่งฯ ดูแลทุกจุด อำนวยความสะดวกประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (26 ตุลาคม 2568) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พร้อมด้วยนายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก , นายกิจจา สมสุข ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก , นายอดิเรก แตงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5 , นายปริญญา วรธำรง ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกประชาชนและตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะของเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก บริเวณฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีฯ ในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเบื้องต้นพบว่ามีรถโดยสารสาธารณะให้บริการประชาชนเพียงพอ ในขณะที่เริ่มมีจำนวนประชาชนเดินทางเข้ามาใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึ้น ซึ่งจากการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ไม่พบรถกระทำผิดกฎหมาย ปฏิเสธผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกิน หรือเอาเปรียบผู้โดยสาร โดยในเวลา 12.00 น. ได้มีการหยุดให้ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้กองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ (พื้นที่1-5) ได้ร่วมส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางให้กับประชาชน โดยเฉพาะตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางโดยสารสาธารณะต่างๆที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมในพระราชพิธีเป็นจำนวนมากต่อไป