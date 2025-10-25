“งดงาม เปราะบาง แต่ทรงพลัง” BGC Glass Studio เปิดมุมมอง “แก้ว” ผ่านศิลปะร่วมสมัยในนิทรรศการ GLASSWORKS

ในโลกของศิลปะร่วมสมัย “วัสดุ” ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างสรรค์ผลงาน แต่คือ “ภาษา” ที่ศิลปินใช้ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้สึก และตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ ในนิทรรศการ GLASSWORKS จึงเป็นพื้นที่ให้ “แก้ว” ได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง—โปร่งใส เปราะบาง แต่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวา
ภายในงาน ผู้ชมจะได้พบกับผลงานของศิลปินแก้วรุ่นใหม่จำนวน 9 คนจาก BGC Glass Studio ซึ่งตีความ “แก้ว” ผ่านมุมมองเฉพาะตัวและเทคนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่การเป่า การหลอม ไปจนถึงการผสมผสานวัสดุอื่น เพื่อสำรวจขอบเขตใหม่ของแสง สี และรูปทรง ที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ของศิลปินอย่างลึกซึ้ง
นิทรรศการยังนำเสนอ คอลเลกชันพิเศษจาก BGC Glass Studio ซึ่งถ่ายทอดพัฒนาการของวงการศิลปะแก้วไทย และการต่อยอดแนวคิดจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างกลมกลืนระหว่างศาสตร์แห่งวัสดุและศิลปะร่วมสมัย
GLASSWORKS จึงไม่ใช่เพียงการจัดแสดงผลงานศิลปะ แต่คือพื้นที่แห่ง “การสนทนา” ระหว่างศิลปิน วัสดุ และผู้ชม ชวนให้ทุกคนได้มอง “แก้ว” ในมิติใหม่ ซึ่งเป็นวัสดุที่งดงาม เปราะบาง แต่ทรงพลัง เต็มไปด้วยชีวิต จิตวิญญาณ และความเป็นไปได้ไม่รู้จบในโลกศิลปะร่วมสมัย