ReGenMed ขึ้นแท่นบริษัทชั้นนำด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2025 จากการจัดอันดับของ Medical Tech Outlook

บริษัท รีเจนเมด ไบโอเทค จำกัด (Regenmed Biotech Co., Ltd.) หรือ ReGenMed เป็นบริษัทไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องจากวารสารระดับนานาชาติ Medical Tech Outlook ให้เป็นหนึ่งใน “ผู้ให้บริการโซลูชันเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำแห่งปี 2025” ซึ่งการจัดอันดับนี้สะท้อนถึงบทบาทที่กำลังเติบโตของบริษัทในด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
นาย นรินทร์ อภิชัยรักษ์ ประธานบริษัท ReGenMed เปิดเผยว่า การได้รับการยกย่องครั้งนี้ทำให้ ReGenMed เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีเวชศาสตร์ยุคใหม่ไปสู่ระดับภูมิภาค โดยวารสาร Medical Tech Outlook สื่อชั้นนำด้านเทคโนโลยีและสุขภาพได้จัดทำรายชื่อประจำปี ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยสำคัญหลายด้าน ได้แก่ นวัตกรรม ผลลัพธ์ทางคลินิก ศักยภาพในการขยายตลาด และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
“รางวัลในครั้งนี้สะท้อนถึงความทุ่มเทหลายปีของเราในการพัฒนาโซลูชันที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแท้จริง”
ReGenMed เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล จากผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพและฟื้นฟูเซลล์ภายใต้แบรนด์ Celljuvenate และสร้างชื่อเสียงในด้านการพัฒนาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ผสานงานวิจัยอย่างเป็นระบบเข้ากับผลลัพธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์และโซลูชันครอบคลุมด้านภูมิคุ้มกัน สุขภาพเชิงป้องกันและเสริมศักยภาพร่างกาย สนับสนุนภาวะเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพโดยรวม
เวชศาสตร์ฟื้นฟูไม่ได้หมายถึงเพียงการยืดอายุเท่านั้น แต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิต เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่สร้างคุณค่าและเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยยึดหลักความโปร่งใส มุ่งเน้นนวัตกรรม และมอบผลลัพธ์ที่มีความหมายแก่ผู้ใช้
แนวทางของ ReGenMed คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับคลินิกควบคู่กับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสถาบันวิจัยและโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาค เทคโนโลยีและโซลูชันของบริษัทถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติของร่างกาย โดยอาศัยสารชีวภาพและนวัตกรรม เช่น NAD+, เอ็กโซโซม และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอื่น ๆ
นายไบรอัน ดาร์ซินสกี้ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ReGenMed กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลนี้สะท้อนถึงการลงทุนของเรา ซึ่งมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ที่ต่อยอดได้จริง ทั้งการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดระดับโลก เรากำลังก้าวเข้าสู่ปี 2026 ด้วยพลังและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการขยายตลาดและสร้างนวัตกรรมใหม่ในระดับสากล
ท่ามกลางกระแสความนิยมของเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ReGenMed ยังคงเป็นผู้นำที่ได้รับความสนใจจากพันธมิตรนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทได้วางแผนขยายตลาดไปยังอเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และยุโรป พร้อมลงทุนเพิ่มเติมในงานวิจัยทางคลินิก และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นด้านสุขภาพระบบประสาท การฟื้นฟูเซลล์ และการดูแลสุขภาพจากโรคเรื้อรัง
ในขณะที่หลายบริษัทในวงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูยังอยู่ในระยะพัฒนา หรือมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงวิชาการ ReGenMed เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับด้วยความพร้อมในการนำไปใช้จริง ความสามารถในการเข้าสู่ตลาดและมีข้อมูลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
นอกจากนี้ ในระหว่างที่อุตสาหกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟูกำลังเติบโต การที่ ReGenMed ติดอันดับในรายชื่อ 2025 ของ Medical Tech Outlook ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้เท่านั้น แต่ยังมีส่วนกำหนดมาตรฐานและแนวทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูระดับโลกอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 096-940-4049 Email: info@regenmedasia.com / Line Official: @regenmedasia