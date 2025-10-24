ไอคอนสยาม ตอกย้ำความเป็นที่สุดของประสบการณ์เหนือความคาดหมาย พาลูกค้าคนพิเศษสัมผัสความอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟใน “The Rarity Dining Series with POTONG” กิจกรรมล่าสุดจากแคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience”

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience พาลูกค้าคนพิเศษสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหนือความคาดหมาย ลิ้มรสเมนูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ICONSIAM x POTONG จาก เชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ The World’s Best Female Chef 2025 แห่งร้านอาหารไทย-จีนไฟน์ไดนิ่งสุดหรู “โพทง” ในกิจกรรม “The Rarity Dining Series with POTONG” มอบความประทับใจผ่านรสชาติ บรรยากาศ และความพิเศษแบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น
“The Rarity Dining Series with POTONG” เป็นกิจกรรมล่าสุดภายใต้แคมเปญ “ICONSIAM Extraordinary Experience” ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าไอคอนสยามผู้เป็นสมาชิก ONESIAM ได้ลงทะเบียนผ่าน ONESIAM SuperApp เพื่อร่วมลุ้นเป็น Top Spender ไปสัมผัสมื้ออาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยได้รับความสนใจอย่างท่วมท้น มีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 ราย ก่อนจะพาสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด 20 ท่านแรก ซึ่งได้รับสิทธิ์ท่านละ 2 ที่นั่ง รวม 40 ท่าน ไปร่วมลิ้มชิมรสชาติเมนูพิเศษ ICONSIAM x POTONG จากเชฟหญิงที่ดีที่สุดในโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “The Rarity Dining Series with POTONG นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าไอคอนสยาม สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience ที่เราตั้งใจจะมอบประสบการณ์อันแตกต่างและเหนือความคาดหมาย จนขึ้นแท่นเป็นแคมเปญอันดับหนึ่งในใจลูกค้า เราหวังว่าดินเนอร์สุดพิเศษกับ 11 คอร์สเมนูสุดสร้างสรรค์ ICONSIAM x POTONG โดย เชฟแพม พิชญา สุดยอดเชฟหญิงชื่อดังของไทยในครั้งนี้ เราหวังว่า ทุกคนที่ได้มาสัมผัสจะรู้สึกถึงความเอ็กซ์คลูซีฟและความพิเศษเฉพาะตัวของ POTONG และสำหรับครั้งต่อ ๆ ไป ไอคอนสยามสัญญาว่า จะยังคงคัดสรรที่สุดของประสบการณ์แสนพิเศษในทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อนำเสนอความประทับใจที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างต่อเนื่อง”
ทั้งนี้ “โพทง” คือร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ “Progressive Thai-Chinese Cuisine” โดย เชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็น The World’s Best Female Chef 2025 จาก The World’s 50 Best Restaurants ซึ่งมุ่งนำเสนอการรับประทานอาหารในรูปเเบบ “5 Elements, 5 Senses” ที่เสริมอรรถรสความอร่อยด้วยเรื่องเล่าแห่งกาลเวลาจากการบรรจบกันของความดั้งเดิมและความร่วมสมัย ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ ‘กาลเวลา’ ดึงเอารสชาติในความทรงจำของเชฟและรูปแบบวัฒนธรรมการกินของคนไทยเชื้อสายจีน มาเป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์แต่ละเมนู ท่ามกลางบรรยากาศหรูหราคลาสสิกในอาคารเก่าสไตล์ชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 120 ปี ย่านสำเพ็ง ที่บรรพบุรุษของเชฟแพมเคยเปิดเป็นห้างขายยาโพทงมาก่อน โดยครั้งนี้เชฟแพมได้รังสรรค์คอร์สเมนู “ICONSIAM x POTONG” ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมอบความพึงพอใจอย่างถึงที่สุดให้กับลูกค้าไอคอนสยาม จนทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือดินเนอร์มื้อพิเศษที่น่าประทับใจที่สุด
สำหรับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แคมเปญ ICONSIAM Extraordinary Experience ครั้งต่อไป ไอคอนสยามจะมอบที่สุดของประสบการณ์อันเหนือความคาดหมายในด้านใดอีก อย่าพลาดติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook: ICONSIAM และ www.iconsiam.com