OR ผนึก RCL นำร่องจ่ายน้ำมัน B24 VLSFO ให้เรือขนส่งสินค้าครั้งแรก

OR ร่วมกับ RCL นำร่องจ่ายน้ำมัน B24 VLSFO สำหรับเรือขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรก ขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่การขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน
นายชัยพฤฒิ วัชรีคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) พร้อมด้วย กัปตันสมชาย เอี่ยมพิมลรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกองเรือ บริษัท อาร์ซีแอล จำกัด (มหาชน) (RCL) ร่วมพิธีจ่ายน้ำมัน B24 VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) ให้แก่เรือ PIYA BHUM ในกองเรือของ RCL เป็นครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านการขนส่งน้ำมันจาก บริษัท อินเตอร์บังเกอร์ซัพพลายแอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด โดยใช้เรือขนถ่ายน้ำมัน Dragon Ten ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมัน B24 VLSFO จาก OR ไปยังเรือ PIYA BHUM เพื่อส่งมอบให้แก่ RCL ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาคพลังงานและภาคการขนส่งทางทะเล ในการยกระดับการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรม
การจ่ายน้ำมัน B24 VLSFO ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่ง ก้าวสำคัญของ OR และ RCL หลังจากที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ได้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือดังกล่าว อันจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งทางทะเลของประเทศไทยให้ก้าวสู่การลดการปล่อยคาร์บอนและเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง OR และ RCL นับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่งทางทะเลของไทย และสอดคล้องกับ เป้าหมาย OR 2030 Goals ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ RCL ในการพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย