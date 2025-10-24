ส.อ.ท.จี้รัฐแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง-หนี้ครัวเรือน-บาทแข็ง หวั่นถูกลดเครดิตประเทศ-ขนาดศก.ไทยวูบ

การเปิดบ้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ต้อนรับนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท.)และคณะ เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขหวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568
ทำให้ส.อ.ท.เริ่มเห็นโอกาสแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมามานานของภาคเอกชนต้องแบกรับโดยเฉพาะSMEs ที่เป็นกลุ่มเปราะบางในภาคธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น แตธนาคารปิดประตูช่วยหันไประงับการปล่อยสินเชื่อในบางหมวดธุรกิจ เงินบาทแข็งค่ากว่าค่าเงินประเทศคู่แข่งในภูมิภาค ทำให้สินค้าไทยมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง และยังส่งผลกระทบลามไปถึงภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็ลดลงจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้ว ค่าเงินบาทแข็งขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวหันไปเที่ยวในประเทศที่มีค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างเวียดนามและญี่ปุ่นแทน
ไม่เร่งแก้ปัญหา! อีก 5 ปีขนาดศก.ไทยร่วงอยู่อันดับ5ในอาเซียน
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยค่อนข้างน่าเป็นห่วง เปรียบเสมือน “รถติดหล่ม” หากปล่อยไว้โดยไม่เร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและปัญหาระยะสั้น จากปัญหารถติดหล่ม ก็จะกลายเป็น”รถตกเหว” เมื่อถึงเวลาเป็นนั้น การแก้ไขเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจก็คงทำได้ยากยิ่งขึ้น
IMF ได้คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ(GDP)ไทยในปี 2569 ขยายตัวได้เพียง 1.6% ซี่งเป็นการเติบโต GDP แทบต่ำสุดในอาเซียนแล้วที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราชะลอตัวลง ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย GDP ปี 2558-2567 (ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี) อยู่ที่ 2.0% เนื่องจากมีความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกข้างต้น บ่งชี้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันลงเรื่อยๆ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเร่งพัฒนายกระดับภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ล่าสุด เวียดนามประกาศGDPในไตรมาส3/2568โต 8.23% ส่วนGDPไทยในไตรมาส3/2568 คาดว่าอยู่ที่ 1.7% และในไตรมาส4/2568 จะลดลงมาอยู่ที่ 0.3%
ขณะที่ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยใหญ่ติดอันดับ 2 ในอาเซียน ในปีนี้หล่นมาอยู่อันดับ 3 ในอาเซียนที่ระดับ 558 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รองจากอินโดนีเซียที่มีขนาดเศรษฐกิจ 1,143 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสิงคโปร์ 574 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มีการประเมินว่าภายใน5ปีข้างหน้าหากไทยไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการส่งออกที่ลดลง ขนาดเศรษฐกิจไทยจะร่วงจากอันดับที่ 3 มาอยู่อันดับที่ 5 ในอาเซียน ซึ่งเราไม่อยากให้ไปถึงจุดนี้ ดังนั้นส.อ.ท.และกกร.จึงได้มีการออกมาพูดเตือนโดยตลอด
อีกทั้งบริษัทจัดอันดับเครดิต Fitch Ratings ได้ประกาศคงอันดับเครดิตระยะยาวของไทยที่ BBB+ แต่ปรับแนวโน้ม (Outlook) จาก Stable เป็น Negative มีปัจจัยเสี่ยงจากทั้งความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวของภาคการส่งออก และภาระหนี้ภาครัฐที่อาจเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่รายได้ของรัฐถูกกดดัน ได้ส่งผลให้มุมมองของอันดับเครดิตลดลง
เป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่า หากเกิดความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หรือหนี้ภาครัฐ-การคลังแย่กว่าคาดการณ์ Fitch Ratings อาจปรับลดอันดับ (downgrade) ประเทศไทยลงในอนาคตจากปัจจุบัน BBB+ เมื่อถึงเวลานั้นเศรษฐกิจไทยที่ว่าแย่แล้ว จะยิ่งย่ำแย่กว่าเดิม เพราะต้นทุนทางการเงินจะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมจัดหาเงินทุนได้ยากขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์ก็ไม่อยากปล่อยสินเชื่อให้SMEsเพราะกังวลหนี้เสีย(NPLs )หันไปปล่อยสินเชื่อกับบริษัทขนาดใหญ่ที่เครดิตดีกว่าแทน ฯลฯ ยิ่งเป็นการซ้ำเติมSMEsทำให้การดำเนินธุรกิจไปได้ยาก
ดังนั้น สิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ภาครัฐต้องเร่งสางปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย ทั้งไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) สมบูรณ์ ,กฎหมายที่ล้าสมัย ซึ่งมีนับแสนฉบับที่ต้องแก้ไขหรือยกเลิกไปเพราะเป็นต้นตอสำคัญที่เกิดการคอรัปชั่น , อุตสาหกรรมเก่า ขาดเทคโนโลยี ต้นทุนสูง, รัฐมีรายจ่ายเกินรายได้, และระบบการศึกษาไม่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม
ขณะที่มีปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศ เช่น ภาษีของสหรัฐฯ และสงครามการค้า ตลอดจนความไม่แน่นอนในการเจรจาเกี่ยวกับเกณฑ์การคำนวณ Regional Value Content (RVC) และLocal Content ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก จึงอยากภาครัฐเร่งทำ FTA กับประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อเปิดตลาดใหม่ ทดแทนการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ ,ปัญหาสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาทุ่มตลาดในไทย คาดสิ้นปี2568 ผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมจะโดดขึ้นไปแตะ 30 กลุ่มอุตสาหกรรมจากปัจจุบัน 24 กลุ่ม กดดันความสามารถการแข่งขันของสินค้าไทย รวมถึง การสวมสิทธิ์สินค้าเพื่อส่งออก ,ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาที่ลากยาวและลามไปถึงการฟอกเงิน ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง เงินบาทแข็ง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีผลต่อการเกษตร และการเมืองไทย
อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนเร่งปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับ Global Supply Chain แม้ว่าจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อสร้างการยอมรับและมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่เหมาะสม โดยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ FDI เติบโตขึ้นกว่า 132%โดยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 737,572 ล้านบาท โดยเฉพาะ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve เช่น ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร เป็นต้น
ปัจจัยเหตุบาทแข็งค่าผิดชาวบ้าน
ส.อ.ท.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯมีผลให้ค่าเงินบาทผันผวนมากกว่าค่าเงินประเทศคู่แข่งในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมทั้งจีน ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ กระแสเงินทุนไหลเข้าไทย เช่น นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรหรือหุ้น,ดุลบัญชีเดินสะพัดที่อาจเกินดุลหรือเสถียรภาพดอกเบี้ยภายในดึงดูดเงินไหลเข้า ,นโยบายการแทรกแซงค่าเงินที่น้อยไป รวมถึง ค่าเงินบาทอ้างอิงราคาทองคำ ธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี และการฟอกเงินเชื่อมโยงระหว่างประเทศ หลังจากพบว่า ไทยส่งออกทองคำไปยังประเทศกัมพูชาที่มากผิดปกติในช่วง 2ปีนี้
ส.อ.ท. เคยเสนอให้หน่วยงานรัฐเข้มงวดการตรวจสอบการส่งออกทองคำ หลังพบว่าไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชามากเป็นอันดับ2รองจากสวิสเซอร์แลนด์ โดยในปี 2566 ไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชามูลค่า 12,000 ล้านบาท และปี 2567 การส่งออกทองคำโตเกือบ10เท่าแตะ 105,00 ล้านบาท และ7เดือนแรกปี2568 ไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชาแล้ว 71,000 ล้านบาท หลังจากส.อ.ท.ส่งสัญญาณสิ่งผิดปกตินี้ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดระเบียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติ เพื่อไม่ให้ไทยเป็นเส้นทางการฟอกเงิน พบว่าค่าเงินบาทที่เคยแข็งค่าถึง7%เมื่อเทียบต้นปี2568 ได้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 5%
นายเกรียงไกร กล่าวว่า จากการหารือครั้งนี้ ธปท. รับปากนำข้อเสนอเพื่อไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ส่วนค่าเงินบาทแข็ง มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องหาจุดสมดุลปรับค่าเงินบาทอย่าให้แข็งเกินไป ซึ่งปัจจุบันยังขาดการ “Connect the Dots” ระหว่างหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมที่ส่งผลต่อค่าเงินบาท ไม่ว่าจะเป็นธปท. กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมศุลกากร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อุตฯกุมขมับเจอภาษีสหรัฐ-สงครามการค้า
นอกเหนือจาก ค่าเงินบาทแข็งแล้ว สิ่งที่อุตสาหกรรมกังวล คือ การใช้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่รายการสินค้ามีการบังคับใช้ที่ต่างกัน บางรายการบังคับใช้แล้วทำให้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม ยานยนต์และชิ้นส่วน ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น เฟอร์นิเจอร์ โดยอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ได้แก่ เหล็ก อลูมิเนียม หล่อโลหะเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ประเมินผลกระทบต่อ GDP ไทยและประเทศคู่แข่งว่า กรณีแข่งขันไม่ได้ GDP ไทยอาจจะอยู่ที่ -0.77% การส่งออกไปสหรัฐฯ -15.4% สูญเสียตลาดส่งออกโลก -0.9% ทำให้การส่งออกทั้งหมด -2.6% กรณีแข่งขันไม่ได้ (กรณีที่ 2) GDP ไทยอาจจะอยู่ที่ -0.42% การส่งออกไปสหรัฐฯ -13.9% และกรณีแข่งขันได้ GDP ไทยจะอยู่ที่ -0.01% การส่งออกไปสหรัฐฯ -12.53%
นอกจากภาษี Reciprocal Tariff ของสหรัฐฯ ยังมีประเด็น RVC หรือ Regional Value Content การสวมสิทธิ์ และLocal Content ซึ่งยังไม่นิ่ง ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก ดังนั้นภาครัฐควรเร่งเจรจาเพื่อหาข้อยุติที่ให้ไทยไม่เสียเปรียบคู่แข่ง รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลักดันมาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัว (Transformation) ของธุรกิจและปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) พร้อมกับหาตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงทางการค้า รวมทั้งออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินด้วย
รวมทั้ง ส่งเสริมการพึ่งพาตลาดภายในประเทศ โดยส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand : MiT) อย่างจริงจัง และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนพร้อมทั้งขยายตลาดสินค้า MiT สู่ภาคเอกชนภายใต้โครงการ “ซื้อของไทยเพื่อคนไทย”
ปีหน้าศก.ไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูง
ส.อ.ท. ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2569 ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty) ประกอบด้วย 1. การส่งออกไทยมีแนวโน้มชะลอตัว จากผลกระทบของสงครามการค้าและความไม่แน่นอนทางนโยบายการค้าของประเทศ มหาอํานาจ และปัญหาความขัดแย้งบริเวณ ชายแดนไทย-กัมพูชา
2. การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้ม
ชะลอตัวต่อเนื่อง โดย MPI ยังได้รับแรง กดดันจากปัญหา Transshipment และสินค้า ราคาถูกที่ทุ่มตลาดในประเทศ ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับลดกําลังการผลิต หรือปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ ขณะที่ SMEs ยังเผชิญปัญหาหนี้สินและสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
3. กําลังซื้อผู้บริโภคยังคงชะลอตัว จากความระมัดระวังการใช้จ่ายและภาระหนี้ ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การบริโภค ภาคเอกชนฟื้นตัวได้อย่างจํากัด ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเน้นสินค้าฐาน นวัตกรรม ทําให้ภาคธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์ การตลาดและพัฒนาสินค้า อย่างไรก็ตามยังคง ได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่คาดว่าจะฟื้นตัว
4.ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทั้งจาก ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกันมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น CBAM, EUDR ฯลฯ จะทําให้ต้นทุนในการดําเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ส่งออกไปยุโรป
5. การลงทุนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการเร่งสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ภายในประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปอาหาร ขณะเดียวกัน การลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและ พลังงานสะอาดยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วย เพิ่มโอกาสในการดึงดูดการลงทุนทั้งในและ ต่างประเทศ
6. การเลือกตั้งใหม่ในปี 2569 จะมีบทบาท สําคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและการปฏิรูป เชิงโครงสร้างดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น