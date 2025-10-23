งานประกาศรางวัล Thailand Real Estate Agent Awards 2025 เฉลิมฉลองความสำเร็จและยกย่องความเป็นเลิศของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

งานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพทั่วประเทศ จัดขึ้นอย่างงดงามเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2025 Connex Property คว้ารางวัลสูงสุด Real Estate Agency of the Year 2025 คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทง ผู้ก่อตั้ง Accom Asia ได้รับเกียรติรางวัล Personality of the Year กว่า 25 บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศร่วมรับรางวัลเกียรติยศในปีนี้ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกผู้ชนะอย่างเป็นทางการ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 16 ตุลาคม 2025 – งานประกาศรางวัล Thailand Real Estate Agent Awards 2025 ได้ปิดฉากลงอย่างงดงาม ณ โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากทั่วประเทศกว่า 300 ท่านเข้าร่วมในค่ำคืนแห่งเกียรติยศ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย งานนี้นับเป็นการจัดขึ้นเป็นปีแรกของเวที Thailand Real Estate Agent Awards ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับมาตรฐานและศักดิ์ศรีของวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
พิธีมอบรางวัลในปีนี้จัดขึ้นโดย Dot Property Group ร่วมกับ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate Brokers Association) เพื่อยกย่องความทุ่มเท ความมุ่งมั่น และความเป็นมืออาชีพของบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างผลงานโดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมา ภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซืคลูซีฟ ตื่นเต้นและน่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณของผู้ประกอบอาชีพในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างแท้จริง
ในคำกล่าวเปิดงาน คุณประวิทย์ อนุศิริ นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้กล่าวยกย่องถึงบทบาทของนายหน้ามืออาชีพที่ยังคงยืนหยัดและขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในปีนี้ประเทศไทยได้เผชิญความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ พร้อมกล่าวว่า “นายหน้าทุกคนคือตัวแทนของความมุ่งมั่นในการทำให้ผู้คนได้มีบ้านในฝัน และพวกเราคือผู้ทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง”
ไฮไลต์ของค่ำคืนคือการประกาศรางวัล Real Estate Agency of the Year 2025 ซึ่งตกเป็นของ Connex Property ที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในด้านกลยุทธ์ การเติบโต และความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับกลาง รวมถึงรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับบุคคล Personality of the Year 2025 มอบให้แก่ คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
“งานมอบรางวัลในปีนี้เป็นเวทีที่แสดงให้เห็นถึงพลัง ความมุ่งมั่น และศักยภาพของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ”
อดัม ซัทคลิฟฟ์ (Adam Sutcliffe) ผู้อำนวยการ Dot Property Group กล่าว “ทุกท่านที่ได้รับรางวัลคือตัวอย่างของการสร้างมาตรฐานใหม่ในวงการ พร้อมขับเคลื่อนตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล”
ในช่วง Celebration Party แขกผู้มีเกียรติยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงสดสุดพิเศษจากศิลปินคุณภาพ “ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช” ที่มอบความสุขผ่านบทเพลงฮิตและโชว์พลังเสียงตลอดเวลากว่า 1 ชั่วโมงเต็ม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากแขกผู้ร่วมงานที่ต่างลุกขึ้นมาร่วมร้องและเต้นอย่างสนุกสนาน การแสดงของไอซ์ไม่เพียงสร้างความบันเทิง แต่ยังช่วยเติมเต็มค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองให้สมบูรณ์แบบ สะท้อนถึงความภาคภูมิใจ ความสุข และพลังบวกของผู้คนในวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มารวมตัวกันในโอกาสสุดพิเศษนี้
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำคัญในงาน Thailand Real Estate Agent Awards 2025
รางวัลเกียรติยศ Real Estate Agency of the Year ได้แก่ Connex Property
รางวัล Personality of the Year ได้แก่ คุณจันทร์จิรา กาญจนกรทอง
Dot Property Group SMART Agent Award ได้แก่ Siam Pearl Property
สำหรับผู้ชนะรางวัลในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
●The Best Agent in Property Management:Plus Property Co., Ltd.
●The Best Agent in Luxury Property:CBRE Thailand
●The Best Agent in Luxury Property Sole Agent:CBRE Thailand
●The Best Agent in International Market:Accom Asia
●The Best Agent in Content & Social Media Presence:Enlight Property Co., Ltd.
●The Best Agent in Commercial Property:JST Realty Group Co., Ltd.
●The Best Agent in Fix and Flip:HT Property Management
●The Best Agent in Franchise Market:Estate Corner Corporation Co., Ltd.
●The Best Agent in Website and Platform:AgentPlus (Thailand) Co., Ltd.
●The Best Agent in Property Investor:ThaiPropertyInvestor Co., Ltd.
●The Best Agent in Mid-Range Market Expertise:Connex Property
●The Best Agent in Rental and Leasing Market:Home Property Consulting Co., Ltd.
●The Best Agent in Professional Service:Bangkok Residence
●The Best Agent in Creative Solutions:Sun Above Phuket
●The Best Agent in Sales and Marketing Innovation:Keller Henson Co., Ltd.
●The Best Agent in Talent Development Leadership:The Best Property Agent Co., Ltd.
●The Best Agent in Integrated Marketing Excellence:Pattaya RealEstate Center Co., Ltd.
●The Best Property Agency Consultancy:Raskamin Property and Tour Services
●The Best Agent in Industrial Property:AT Soko Property Co., Ltd.
●The Best Agent in Pool Villa Sales & Rental:A3 Property Co., Ltd.
●The Best Agent in Overseas Property Sales:Zupreme C&C (Thailand) Ltd.
●Rising Star Agent Award:Siam Pearl Property
●The Best Agent in Emerging Agent:Renthai Real Estate Co., Ltd.
●The Best Asset Management Company (Asset Investment of Choice):Bangkok Commercial Asset
Management PCL
ผู้ชนะรางวัลบริษัทนายหน้าในแต่ละภูมิภาคประกอบด้วย
●The Best Agent in Phuket:Skyluke Property 88 Co., Ltd.
●The Best Agent in Pattaya:Remax Capital Property (Pattaya)
●The Best Agent in Hua Hin:A-Team Property Group
●The Best Agent in Chiangmai:Kumuang Properties Co., Ltd.
●The Best Agent in Samui:Islands of Siam Property Group Co., Ltd.
Recognition of Excellence Awards
●HomePlus Realty Estate Co., Ltd.สาขา Mid-Range Market Expertise
●Estate Corner Corporation Co., Ltd.สาขา International Market
●DD95 International Co., Ltd.สาขา International Market
●A3 Property Co., Ltd.สาขา Luxury Property Sole Agent
●Skyluke Property 88 Co., Ltd.สาขา Property Investor
●ThaiPropertyInvestor Co., Ltd.สาขา Commercial Property
●Connex Propertyสาขา Rental and Leasing Market
●Enlight Property Co., Ltd.สาขา Property Agency Consultancy
●Sukhumvit Asset Management Co., Ltd. (SAM)สาขา Asset Management Company (Asset
Investment of Choice)
งาน Thailand Real Estate Agent Awards 2025 นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประกาศรางวัล Thailand Real Estate Agent Awards สามารถติดต่อได้ที่ event@dotpropertygroup.com หรือ ทาง Social Media ของ Dot Property ทุกแพลตฟอร์มตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
Instagram @Dotproperty
Facebook @Dot Property
TikTok @Dot.Property.TH
Youtube @DotPropertyGroup