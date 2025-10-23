‘นาราไทยคูซีน’ เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเรือบิน บน‘การบินไทย’เฟิร์สทคลาส-บิสสิเนส”

นาราไทย คูซีน (NaraThai Cuisine) แบรนด์ร้านอาหารไทยพรีเมียมชั้นนำ ภายใต้การบริหารของ บริษัทนารา กรุ๊ป ที่มีแบรนด์ร้านอาหารในเครือ 9 แบรนด์ รวม 65 สาขาทั่วโลก ได้รับเกียรติจาก ‘การบินไทย’ คัดเลือกให้เมนู ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา’ เข้าร่วมโครงการ “Street to Sky” ที่ยกเสน่ห์อาหารสตรีทฟู้ดไทยขึ้นไปเสิร์ฟบนเครื่องบิน เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์แห่งรสชาติไทยสู่ผู้โดยสารทั่วโลก โดยตลอดกว่า 20 ปี ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา สร้างสถิติเสิร์ฟไปแล้วกว่า 100 ล้านชาม และได้รับการันตีความอร่อยจากมิชลินไกด์ 3 ปีซ้อน
นางสาวนราวดี ศรีกาญจนา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารนารา กรุ๊ป กล่าวว่า เมนูที่ได้รับเลือกขึ้นไปเสิร์ฟบนสายการบินไทย คือเมนูซิกเนเจอร์อันเป็นตำนานอย่าง “ก๋วยเตี๋ยวเรือนารา” เมนูเปิดตัวตอนเปิดสาขาแรกที่เอราวัณ ซึ่งนาราไทยเป็นเจ้าแรกในการบุกเบิกยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองเข้ามาสู่ศูนย์การค้า พร้อมกับสูตรพิเศษต้นตำรับเข้มข้นถึงเครื่อง รสกลมกล่อมแบบดั้งเดิมของบ้านอิงคะวัตย่านริมคลองบางกอกน้อย จนกลายเป็นเมนูยอดนิยมอันดับหนึ่งสร้างชื่อให้กับร้านอาหารนาราไทย เป็นที่รู้จักทั้งลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ
ในวันนี้ นาราไทย คูซีน สร้างตำนานใหม่อีกครั้งด้วยการยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือ เมนูอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิคนไทยมายาวนาน ขึ้นไปเสิร์ฟบริการบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) และชั้นเฟิร์สคลาส (Royal First Class) สายการบินไทย ระหว่างประเทศเส้นทางยุโรป และออสเตรเลีย ในชื่อเมนู “ก๋วยเตี๋ยวเรือบิน” (Nara Boat Noodles Sky Edition)
นับเป็นความภูมิใจของ ‘นารา กรุ๊ป’ และตอกย้ำความมุ่งมั่นแบรน์นาราที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยให้เป็นรู้จักทั่วโลก โดยความร่วมมือกับการบินไทยครั้งนี้ มีโอกาสร่วมส่งต่อ “ก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติไทยแท้” สู่ระดับสากล ผ่านประสบการณ์มื้ออาหารสุดพิเศษเหนือฟากฟ้าโดยการบินไทย สายการบินแห่งชาติของคนไทย
นอกจากนี้ทางร้านนาราไทย ได้ต้อนรับ “วิชญ์ กิจจาทร” ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเลี้ยงรับรองประสบการณ์มื้อพิเศษให้กับสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส ลูกค้าผู้โชคดีกลุ่มแรกของการบินไทย ร่วมสัมผัสรสชาติ ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือบิน’ สร้างความประทับใจก่อนเสิร์ฟจริงบนฟ้า ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป