Airbnb เปิดตัวฟีเจอร์เอ็กซ์พีเรียนซ์ เพิ่มตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น

Airbnb ได้ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์โซเชียลตัวใหม่สำหรับ Airbnb Experiences เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับเกสต์คนอื่นๆ ได้ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ ตอบรับนักเดินทางที่เริ่มค้นหาทริปช่วงฤดูแห่งการเดินทางมากขึ้นAirbnb จึงประกาศอัปเดตใหม่ๆ เพื่อให้เกสต์และโฮสต์ได้ใช้กันในช่วงเทศกาลวันหยุด รวมถึงระบบค้นหาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและแผนที่ฉบับปรับปรุงใหม่ การชำระเงินรูปแบบ "จองตอนนี้ จ่ายทีหลัง" และเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับช่วยเหลือโฮสต์ในการจัดการปฏิทินและราคา
ฟีเจอร์ทางโซเชียลใหม่ๆ สำหรับ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์
Airbnb Experiences ออกแบบมาเพื่อให้ความสำคัญกับผู้คนและกิจกรรม โดยฟีเจอร์ทางโซเชียลใหม่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยกับเกสต์คนอื่นๆ ได้ตลอดการเข้าร่วมและหลังจบทริป
• ดูว่าใครเข้าร่วมบ้าง - จากผลการสำรวจล่าสุด ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 9 ใน 10 ของคนไทยระบุว่า อยากรู้จักเกสต์คนอื่นๆ ก่อนจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งจะมองเห็นว่ามีใครบ้างที่เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ และมาจากที่ไหน
• การส่งข้อความส่วนตัว - ช่วยให้ผู้ร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์สามารถส่งข้อความถึงเกสต์คนอื่นๆ ที่เจอหน้ากันครั้งแรกระหว่างเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้ เพื่อติดต่อหรือวางแผนเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ครั้งต่อไป ทั้งหมดนี้ทำจากในแอปได้เลย
• คอนเนคชั่นในโพรไฟล์ - แท็บโพรไฟล์ Airbnb จะช่วยให้คุณพบคนที่เคยพบหน้ากัน และสานสัมพันธ์กันอีกครั้งได้ง่ายๆ
สนุกกับฟีเจอร์ทางโซเชียลใหม่ๆ ที่ให้คุณแชร์โพรไฟล์ได้อย่างอิสระกับเพื่อนใหม่ ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้ใครส่งข้อความถึงคุณได้บ้าง และจะแสดงตัวตนในส่วน "คอนเนคชั่น" สำหรับเกสต์คนอื่นๆ อย่างไร
ระบบค้นหาที่ฉลาดยิ่งขึ้นและวิธีชำระเงินที่หลากหลายกว่าเดิม
Airbnb กำลังทำให้การค้นหาที่พักดีๆ และชำระเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้น
• ภาพสไลด์แบบยืดหยุ่น - ช่วยให้ค้นหาที่พักได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่พักที่มีราคาใกล้เคียงกัน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ต่างออกไป หรือที่พักในเมืองใกล้เคียงที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเลือกดีๆ ที่อาจพลาดไป
• แผนที่ฉบับปรับปรุง - ช่วยคัดกรองบริเวณสถานที่ใกล้เคียง เช่น แลนด์มาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และอื่นๆ ได้ง่ายๆ เพียงคลิกเดียวเพื่อดูข้อมูลสรุป ทั้งระยะทางจากที่พัก หรือสถานที่ที่จองไว้ และในช่วงปลายปีนี้ จะมีมุมมองแผนที่แบบต่างๆ ทั้งดาวเทียม ถนน หรือการขนส่งให้เลือกใช้งานตามความต้องการ
• จองตอนนี้ จ่ายทีหลัง - เกสต์เลือกได้ว่าจะจองตอนนี้ จ่ายทีหลัง สำหรับการจองที่พักที่เข้าเกณฑ์ และไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ฟีเจอร์นี้ได้เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และจะเปิดให้ทั่วโลกได้ใช้ทั้งทริปในประเทศและต่างประเทศในปีหน้า
อัปเกรดสำหรับโฮสต์
นอกจากนี้ Airbnb จึงเปิดตัวฟีเจอร์ที่ช่วยให้โฮสต์มีความยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
• นโยบายยกเลิกการจองที่ปรับตามสถานการณ์ได้ - กำหนดนโยบายยกเลิกการจองที่แตกต่างกันสำหรับวันที่ต้องการ เช่น ช่วงวันหยุด หรือนอกฤดูท่องเที่ยว
• ราคาแนะนำที่ปรับปรุงใหม่ - ดูราคาแนะนำล่วงหน้าได้ถึง 1 ปี พร้อมนำราคาแนะนำทั้งหมดมาใช้ได้เลย แค่คลิกครั้งเดียว
• แดชบอร์ดรายได้โฉมใหม่ - ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป จะมีแท็บใหม่ให้เปรียบเทียบแนวโน้มรายได้แบบปีต่อปี
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพตามฤดูกาลได้